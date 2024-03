Clara GG y Alpargatas con Tomate invitan a jugar en la exposición ‘Descubre mi barrio’

Rincones menos conocidos

Clara Gómez Galeote, autora de las fotografías expuestas

La artista audivisual y fotógrafa turolense Clara Gómez Galeote expone desde este jueves y hasta el 22 de marzo Descubre mi barrio, una serie de imágenes de los diez barrios pedáneos de Teruel que puede disfrutarse en la sala del Centro Social Ciudad de Teruel (Yagüe de Salas, 16), en horario de lunes, martes, jueves y viernes de 10 a 20 horas.La muestra, encuadrada dentro del IV ciclo ¿Qué me cuentas, Teruel? que impulsa la asociación Alpargatas con Tomate con la colaboración del Ayuntamiento de Teruel, está concebida como un juego que invita al espectador a identificar paisajes, iglesias o detalles arquitectónicos con su barrio correspondiente, poniendo así a prueba los conocimientos de los turolenses con respecto al entorno.La exposición será inaugurada oficialmente esta tarde, a las 17 horas y a las 19.30 horas, en dos actos que contará con la presencia de los alcaldes pedáneos de Aldehuela, El Campillo, Castralvo, Caudé, Concud, San Blas, Tortajada, Valdecebro, Villalba Baja y Villaspesa.En un primer espacio se exponen diez fotografías con las iglesias de cada barrio, y una serie de carteles que hay que colocar en su espacio correspondiente. A partir de ahí la muestra se estructura en diez espacios, uno por cada barrio pedáneo.En cada uno de ellos aparecen cuatro fotografías que corresponden a uno de los barrios rurales, acompañadas de pistas textuales que permiten deducir, si por si solas las imágenes no bastan, a cual de ellos se refiere. Sobre un panel de corcho hay un plano del municipio de Teruel con las diez pedanías, sobre el que se invita al espectador a clavar un alfiler indicando la respuesta correcta.“El trabajo fotográfico ha sido muy interesante porque me ha permitido descubrir rincones muy interesantes”, explicó Clara Gómez Galeote, que invitó a los turolenses a repetir esa experiencia, visitar cada uno de los barrios rurales con la vocación de no quedarse solo con los edificios más singulares o aparentes, sino ir en busca de pequeños detalles arquitectónicos, decorativos o paisajísticos “que son los que marcan la diferencia entre estos pueblos y Teruel capital”, según el concejal Jesús Artigot.Durante la presentación, Artigot afirmó que la iniciativa le pareció muy interesante al respecto de que su objetivo último es dar a conocer los barrios pedáneos y dinamizar las actividades culturales en torno a esto.Alpargatas con Tomate es una asociación principalmente conocida por la música, aunque realiza actividades culturales de otros tipos, desde el teatro como, en este caso, la fotografía. Su presidenta, Covi Galeote, explicó que entre su hija Clara y ella decidieron que la muestra no se quedara en una simple exposición fotográfica, sino que además jugara con la interacción de los turolenses y se convirtiera en una visita activa. “Algo que no sea solo verlo e irse a casa, sino que invite a hacer cosas e interactuar”.La obra personal de Clara GG como fotógrafa tiene poco que ver con el paisaje, ya que es una especialista sobre todo en el género del terror y de la estética gótica y pesada, y también en retrato, como demostró en su primera exposición individual que pudo verse en Bañón en agosto de 2022, Ayer y siempre, Bañón, en la que se recogían una veintena de fotografías de esta localidad, algunas de ellas paisaje, pero las más destacadas de retrato de personas de avanzada edad.En este sentido, Clara GG se mostró satisfecha por haber salido de su zona de confort. La fotógrafa y artista audiovisual eligió seguir un hilo argumental en cada una de las pedanías, rescatando con su cámara las iglesias, los tejados de las torres, un detalle en piedra, un detalle en metal, y una detalle procedente de una fuente, para dotar de coherencia a toda la muestra.“Y es verdad que se sale bastante de mi imagen habitual, pero al final lo que a mí me gusta es fijarme en los pequeños detalles, en elementos que llaman la atención más allá de los edificios más grandes o imponentes”, explicó Clara GG, para quien esta muestra es una invitación al espectador a que fije esa mirada en cada pequeño detalle de cuanto le rodea.El Ayuntamiento de Teruel se pondrá en contacto con los alcaldes pedáneos de cada uno de los barrios para organizar visitas guiadas a la exposición, y Alpargatas con Tomate estudiará también la posibilidad de ponerse en contacto con los centros educativos turolenses para mostrar la exposición a grupos escolares.