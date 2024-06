‘Date permiso’, un recorrido por las diferentes etapas de la vida bajo el prisma del baile

Date permiso. Esta orden da nombre al festival de fin de curso que la escuela de baile Marta Dance Factory celebró este domingo en el Teatro Marín de Teruel. Marta y su equipo le dieron la vuelta al reloj de arena sin marcha atrás con el que se resumía el concepto del paso del tiempo y de la vida y que fue el hilo conductor de todo el espectáculo.

Diseñado para la ocasión por el equipo de profesoras de la escuela, capitaneado por Marta Gómez, por el escenario del Teatro Marín pasaron unos 260 bailarines desde 3 a 65 años en cada una de las dos sesiones que representaron en la tarde de este domingo.

Hasta 30 piezas diferentes se interpretaron en este show

Durante casi dos horas, los espectadores disfrutaron con una historia llena de baile e interpretación y para ello había que preparar las maletas para realizar un viaje muy particular, el viaje de la vida. El objetivo era mostrar a través del baile “cómo relativizamos las cosas a lo largo de la vida”, detalló la directora de la Escuela, que este curso ha contado con dos sedes, una en la carretera Zaragoza y otra en la carretera de Alcañiz.

En el escenario se ‘enfrentaron’ con sus bailes grupos de diferentes edades

Date permiso es una historia dirigida a cualquier público e ideada para hacer reflexionar, reír, disfrutar y emocionarse a la altura de cualquier show que se pueda ver en una gran ciudad porque la calidad de las profesoras, los bailarines y el equipo técnico es digno de considerarse como un espectáculo profesional. “Hemos estado trabajando duramente en este show un mes y medio y ahora estamos deseando ponerlo encima del escenario y compartirlo con vosotros”, comentó su directora antes de comenzar.

Las profesoras Laura Marín y María Montero coincidieron en destacar que el secreto del éxito de Marta Dance Factory reside en los grandes valores que cuando eran alumnas les inculcó la directora de la escuela y que ahora ellas como profesoras trasladan a sus alumnos.

El grupo de los más jovencitos fueron los primeros en aparecer en el escenario

“Es un espectáculo que va sobre cómo relativizamos las cosas a lo largo de la vida. Está hecho para emocionar, para conseguir que la gente disfrute, que conecte y sobre todo con muchas ganas de poner el trabajo de todos los bailarines de Teruel encima del escenario” porque “hay gente con mucho talento”, destacó Marta Gómez, que aseguró sentirse “súper orgullosa del trabajo que hacen” y puso en valor la capacidad de gestionar tanta gente sobre el escenario y gracias a su equipo, que “lo hacen de maravilla”.

Las amigas de Laurita bailan sobre el escenario del Teatro Marín en la primera parte del espectáculo ‘Date permiso’

En cada uno de lo pases se pudo ver hasta 30 piezas musicales que mezclaron danza e interpretación. Se pudieron escuchar canciones conocidas por todo el público desde los años 80 hasta la actualidad, temas de diferentes estilos interpretados de forma coral con momentos en los que había más de 20 bailarines sobre el escenario, de varias edades y disciplinas.



La sucesión de temas no estaba elegida al azar sino siguiendo argumental protagonizada por una niña, Laurita, que celebra su cumpleaños. Los más pequeños interpretaron temas como Fiesta de Coldplay o Barbie Girl de Aqua. El argumento fue avanzando sobre las diferentes etapas de la vida y una voz en off explicaba cada una de ellas, antes de que se plasmara con las diferentes piezas musicales. Hip hop, urbana, danza clásica y contemporánea como en la propia vida hubo tiempo para todo. Y aunque interpretaron versiones de temas de la época de sus padres, también había otras que escuchan habitualmente los adolescentes o sus hermanos mayores como Quédate, de Bizarrap, Pa’ la Cámara, de El Chacal, o Warriors de Demi Lovato. Y para escenificar el primer amor, se eligió el tema City of Stars de la oscarizada película La, la, land.

Teatro y baile. La puesta en escena del espectáculo Marta Dance Factory compaginó interpretación con baile con el personaje de Laurita como protagonista

Mucho esfuerzo había detrás de este espectáculo y mucho trabajo en poco tiempo, porque hace tan solo mes y medio participaron en el Día de la Danza con otro espectáculo.

“Lo hemos sacado en tiempo récord y creo que eso es algo también muy bueno que tenemos en la escuela que hacemos grandes proyectos en poco tiempo para diferentes eventos”, comentó su responsable. Y así, al Día de la Danza y el Festival fin de Curso le seguirá la actuación de las mayores en las Fiestas del Ángel, el sábado 29 de la mano de Interpeñas en el recinto ferial en un espectáculo de rap y Djs.

El hilo conductor del espectáculo era las diferentes etapas de la vida, como la adolescencia

En esta ocasión, el festival se ha organizado en colaboración con el Ayuntamiento. El concejal de Cultura, Carlos Méndez, señaló en la presentación de los festivales de fin de curso que con ellos se pretende visibilizar el gran trabajo que, en este caso la Escuela de Marta Dance Factory, desarrolla a lo largo del año y agradeció la labor de dinamización de la cultura que lleva a cabo en la ciudad.