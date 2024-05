Doce modelos de Manuel Pertegaz muestran en una exposición el uso de la lana de la tradición a la alta costura

Por



El Museo de Zaragoza ha inaugurado este viernes la exposición Pertegaz y la lana. Del uso tradicional a la alta costura, que reúne doce modelos creados por el diseñador de moda turolense y que podrá visitarse hasta el 14 de octubre en la Sección de Etnología, situada en la Casa Pirenaica en el Parque Grande José Antonio Labordeta.El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, el director del Museo de Zaragoza, Isidro Aguilera, y el comisario de la exposición, Javier Hernández, han presentado la muestra que plantea un juego a los visitantes: recorrer el camino entre el uso de la lana como material tradicional y cercano, muy usado en la provincia de Teruel, con la exquisitez de la alta costura que representa un modisto turolense como Manuel Pertegaz. Se plantea un diálogo entre las prendas arquitectónicas, impecables, de Pertegaz, y las de indumentaria tradicional (recias, pero a la vez estéticas).Pedro Olloqui ha recordado que el próximo mes de agosto se cumplirá el décimo aniversario del fallecimiento de Manuel Pertegaz, “un aragonés indispensable, uno de esos aragoneses que porta el germen de la modernidad y un innovador en el mundo de la moda”.



“No podemos olvidar a este turolense universal, porque él nunca olvidó a Aragón, siempre estuvo relacionado con sus orígenes y sus raíces”, ha subrayado el director general, para detallar que esta muestra explica de forma sensible y muy artística que la moda de Pertegaz encuentra su origen en la lana turolense.“Sus colores, sus tejidos, llegaron a la máxima expresión, a esa sofisticación de la elegancia máxima que asombró a las pasarelas del mundo entero y que hoy sigue, imperecederamente, asombrando”, ha defendido, para reivindicar la figura de Pertegaz y animar a los aragoneses a visitar la exposición.

“Joyas andantes”

Por su parte, el director del Museo de Zaragoza, Isidro Aguilera, ha explicado que el centro quiere abrirse desde hace tiempo “a nuevos horizontes y nuevas maneras de ver el arte”, y la alta costura, y la indumentaria en general, es una de ellas. “Pertegaz no es precisamente una persona olvidada, triunfó internacionalmente, pero quizá en Aragón tenemos una deuda pendiente con él”, ha valorado. En este caso, se ha tratado de recuperar sus orígenes turolenses y vincular su labor a un material “noble”, la lana, con el que confeccionó “verdaderas joyas andantes” como las que se exhiben en este espacio.

El comisario de la exposición, Javier Hernández, ha coincidido en destacar que con esta muestra se pretende hacer un recorrido de la indumentaria tradicional, “que no está exenta de arte”, a la alta costura, dado que “en cuestión de indumentaria tenemos auténticas joyas”.Manuel Pertegaz innovó siendo el más joven de la generación de grandes modistas españoles y utilizó muchos materiales, sin olvidar la lana en sus creaciones. “Esta es una exposición que Manuel Pertegaz se merecía, Aragón merece ver la obra de uno de sus grandes genios y este recorrido va a resultar interesante a los espectadores”, ha afirmado el comisario. Un material lujoso y confortable

Entender el uso de la lana en Teruel es entender por qué luego el modisto la usó como un material flexible, lujoso y confortable. Esta exposición permite ver de cerca acabados, colores y texturas. Y entender por qué, entre una anónima saya bajera y un abrigo de Pertegaz, hay un siglo, pero también la misma voluntad de perdurar.En la muestra se pueden ver por primera vez en Zaragoza doce modelos de Pertegaz, creados entre los años 60 y 70, usando la lana como material principal. Son piezas (vestidos, abrigos, chaquetas) que en manos del genial modista turolense se convierten en modelos exquisitos. En ellos, la lana cobra vida, se vuelve lujosa, tanto como exige la alta costura. Acompañan la muestra cuatro sombreros que usan en todo o en parte la lana como material principal.Para continuar con el juego de contrastes, por la parte de la indumentaria tradicional se exponen piezas de uso cotidiano, algunas de más de un siglo de antigüedad, lo más alejadas posible del concepto de alta costura: varias mantas de pastor de tintes y diseños variados; dos refajos de la colección de Somerondón, que sorprenden por su diseño y colorido; o varios mantones de lana con estampados que van de las franjas a los motivos de cachemires.



En los paneles que acompañan y contextualizan la exposición, se explica el territorio de Teruel como hilo conductor, con sus ovejas de lana merina, su tradición de trashumancia y sus prendas tradicionales recias, duraderas, pero también estéticas. En este viaje, la lana como material cobra forma en prendas centenarias, pero que conservan su forma y sus colores, y dialoga con esas otras prendas, las creadas por el maestro turolense Manuel Pertegaz, que son un prodigio de arquitectura textil.El modisto convivió durante su infancia en Olba, su localidad natal, con la lana en todas sus formas. Tal vez por eso la recuperó luego, cuando era un creador consagrado. En sus manos ese material cobra vida, se vuelve lujoso, tanto como exige la alta costura.La exposición está comisariada por Javier Hernández Gracia, con el asesoramiento científico de Marian Rebolledo y el diseño expositivo de Estudio Novo. Con motivo del Día de los Museos, que se conmemora este sábado, 18 de mayo, el comisario realizará dos visitas a la muestra este sábado, a las 11.00 y 18.00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.