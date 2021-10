Dos décadas disfrutando del mejor fotoperiodismo en Albarracín

Por

A diferencia que en el melancólico tango Volver, magistralmente interpretado por Carlos Gardel, un total de ciento cuarenta inscritos entre ponentes y alumnos, han regresado al paraíso de las calles empinadas con la frente bien alta, cargados de ilusión y más energía que nunca. Y por supuesto recibieron el afecto y la cordialidad de los residentes que, a lo largo del viernes, les vieron volver.



Tras el obvio aplazamiento hace doce meses por culpa de la pandemia, regresaron con el anhelo del reencuentro, del abrazo y para conmemorar la vigésima edición del Seminario de Fotografía y Periodismo, que es un soplo a la vida, que veinte años no es nada…



La lista de asistentes se ha confeccionado primando a cuantos se inscribieron en 2020, antes de la cancelación. Una lista que no ha podido atender todas las peticiones, habida cuenta de las medidas sanitarias y los espacios donde se empezaron a desarrollar las actividades hasta el próximo martes.



Todo surgió con la propuesta por parte de Antonio Jiménez, gerente de la Fundación Santa María, al fotoperiodista Gervasio Sánchez, conocido por aquel entonces pero poco comparado a día de hoy… Este en un principio la rechazó, pero cambió de opinión tras visitar con la familia la ciudad de Albarracín y descubrir el potencial que emanaba de los trabajadores de la Fundación y el encanto del municipio.



La primera edición contaba ya con magníficos profesionales entre sus ponentes, estuvieron Enrique Meneses, Ricard Masats, Juan Manuel Castro Prieto y Sandra Balsells, con quien Sánchez coincidió en las guerras balcánicas y a quien pidió colaboración para preparar la tercera edición. Esta cooperación se mantiene año tras año, convirtiéndose en el tercer elemento imprescindible para alcanzar la hegemonía del certamen.



Cabe destacar que además de ser una de las fotoperiodistas más cualificadas de Europa, es profesora de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna en la reputada Universidad Ramon Llull.

Con el tesón y la disciplina de estos tres pilares, Sánchez, Balsells y los trabajadores de la Fundación, pronto lograron que dicho seminario fuese y sea el más prestigioso y bien organizado de cuantos se celebran no solo en España sino en Europa; porque siguiendo el ejemplo muchos nacieron, pero ninguno alcanzó su sombra.



Desde luego no debemos olvidar la fidelidad de los alumnos y entre ellos a Enric Centeno y Román Navarro, presentes en todas las citas desde 2001. Su fidelidad se verá recompensada el próximo lunes con la proyección de sus trabajos.



A lo largo de estos veinte años las cifras recogidas son escalofriantes. Sirva de ejemplo los 3.750 asistentes desde la primera edición, hasta las 113 becas Albarracín entregadas, de gran prestigio y ayuda en los currículos profesionales de cuantos las han recibido. Cuando finalice el seminario el martes, habrán participado 240 ponentes desde 2001; la mayoría Premios Nacionales de Fotografía. En la presente edición participarán activamente seis de ellos, contando a Gervasio Sánchez, quien lo obtuvo en 2009 y que recientemente ha sido galardonado con el Premio Internacional de Periodismo Cátedra Manu Leguineche. Otro merecido reconocimiento a la trayectoria profesional más brillante, la más admirada, reconocida y laureada de un periodista y fotógrafo español. La novedad del programa

Como se hiciese en el décimo aniversario, para conmemorar los 20 años se han invitado a renombrados profesionales que ya estuvieron en pasadas ediciones, pero con la novedad de que compartirán el coloquio junto a fotógrafos más jóvenes que ya han destacado por su proyección y quienes obtuvieron las deseadas Becas Albarracín.



El certamen cuenta con el mismo programa de actos, donde destaca la propuesta de las ponencias a dos. En esta edición especial Joan Fontcuberta, Castro Prieto, García Vilanova, García Alix, Eugenio Recuenco, Cristina de Middel e Isabel Muñoz, compartirán mesa e intercambiarán experiencias con destacados jóvenes autores, como Judith Prat, Jorge Fuembuena, Ana Palacios, Pablo Chacón, Iris G-Merás, Estela de Castro y Ainhoa Valle.



Pero no tan sólo el seminario está de celebración ya que la Fundación Santa María, organizadora del evento, se creó en el año 1996, por lo tanto cumple 25 años de su nacimiento, pero como comenta Antonio Jiménez, su gerente, “de momento toda la programación prevista para el aniversario se ha pospuesto. Lo importante es retomar el brío de la Fundación y hemos desplazado a futuro celebraciones más especiales”. Experiencia y deseo de aprender

La primera jornada se abrió con la tradicional y cálida bienvenida por parte de Antonio Jiménez, en nombre de la institución, de Sandra Balsells y de Gervasio Sánchez quienes coincidieron en agradecer la presencia de los participantes, que van desde jóvenes fotógrafos que aún están estudiando, profesionales con una dilatada experiencia o personas de otros ámbitos interesadas en el mundo de la fotografía y del periodismo.



A continuación Juan Manuel Castro Prieto y Pablo Chacón, ganador de la beca profesional en el XV Seminario, compartieron reflexiones bajo el título ‘Duelos sin quebrantos’.

Por su parte Isabel Muñoz e Iris G-Merás, se adentraron en comentar conceptos muy personales y cómo influyen en las fotografías que realizan.



Silvia del Barrio, Susana Girón, Pepe Guinea, José Manuel Juan Soto, Natalia Leiva y Felipe Romero, los autores becados en 2019, protagonizaron una interesantísima mesa redonda donde entre anécdotas narraron el nacimiento y consecución del proyecto que mostraron en los audiovisuales nocturnos.



Por la tarde, la frenética actividad no se detuvo. Los alumnos pudieron mostrar sus trabajos a los diferentes profesores. Cabe recordar que los participantes optan a diferentes becas, un aliciente más para incentivar su labor. La empresa DKV Seguros dona la Beca de Fotografía dotada con 8.000 euros. Tras las evaluaciones tuvo lugar la inauguración de la exposición de Pepe Guinea en Torre Blanca.



Tras la inauguración llegó el turno de las proyecciones con las obras de los protagonistas de la jornada, como son los ponentes y los becados.