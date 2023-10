El Instituto de Estudios Turolenses comienza la celebración del 75º aniversario de su creación

Por

El Instituto de Estudios Turolenses (IET) ha organizado un ciclo de conferencias con motivo de la conmemoración de su 75 aniversario, que contará con reputados especialistas sobre arte, arquitectura, cultura, filosofía, literatura y transporte. En total serán seis, cuatro de ellas en Teruel y dos en Alcañiz, además de una mesa redonda. El 14 de diciembre, coincidiendo con la formación del patronato rector, se celebrará una gala en el Teatro Marín de la capital que cerrará las celebraciones.



Este miércoles desgranaron el programa de charlas que tendrá lugar entre el 11 de octubre y el 22 de noviembre la vicepresidenta de la Diputación Provincial -institución de la que depende el organismo- y diputada delegada del IET, Beatriz Martín, junto al secretario del IET, José Luis Larraz, que anunciaron además que en el plazo más breve posible anunciarán el nuevo director del IET. “Apenas llevamos dos meses en el gobierno y este es uno de los temas pendientes que tenemos que evaluar”, explicó Beatriz Martín. “La dirección del IET no solo depende de mi delegación sino también de Presidencia (de la DPT), así que tenemos que tomar una decisión conjunta”. Según la diputada, existen varios nombres aunque “solo se dará a conocer el elegido cuando esté completamente evaluado”.



El cargo de director del IET es un puesto de confianza no remunerado. Durante el último mandato de la DPT lo ejerció Nacho Escuín, auxiliado por el vicedirector, Juan Villalba.



Martín además subrayó que la DPT seguirá apoyando la actividad del IET y tratará de llevarla un paso más allá, “insistiendo en el buen trabajo que se ha hecho hasta ahora”, e “impulsando la interconexión con los centros de estudios locales de la provincia”.



La diputada explicó que la DPT tendrá en cuenta las necesidades del IET dentro de los presupuestos de la institución, y en este sentido su secretario, José Luis Larraz, explicó que en los últimos años el instituto “ha tirado de remanentes, como otras tantas entidades durante los

últimos años”, aunque estos ya no serán suficientes para cumplir los objetivos del presente año. Programa de conferencias

El maestro e historiador Serafín Aldecoa será el encargado de abrir el ciclo de conferencias el miércoles 11 de octubre con una ponencia titulada El ferrocarril Teruel - Alcañiz: crónica de una frustración. La construcción de esta línea férrea arrancó en 1927, durante la Dictadura de Primo de Rivera, y continuó a lo largo de la II República (1931-1936), no exenta de contrariedades, que Aldecoa conoce en profundidad.



Una semana después, miércoles 18 de octubre, el profesor e investigador Pedro Luis Hernando hablará sobre El patrimonio artístico turolense. Una visión a partir de sus obras maestras. El investigador, que además dirige el Instituto de Estudios Mudéjares y el Museo de Arte Sacro de Teruel, repasará algunos trabajos que en su opinión, injustamente y sin aplicar sentido historiográfico, se han considerado tradicionalmente obras de arte provincianas y de menor entidad.



Al día siguiente, 19 de octubre, a las 19:30 horas en el teatro municipal de Alcañiz, el catedrático e investigador José María Maestre ofrecerá la ponencia De Alcañiz a Italia: los peligros de aquellos viajes del Renacimiento. La ponencia dará a conocer nuevos datos sobre la importancia de la vinculación de Alcañiz con Italia y, en especial, con el Colegio Vives de Bolonia para la conformación y proyección internacional del círculo humanístico alcañizano. También tratará de describir los múltiples y arriesgados peligros a los que se enfrentaron aquellos estudiosos del Renacimiento, precursores de los actuales erasmus, en sus viajes de ida y vuelta a través del Mediterráneo.



En este caso, antes de la ponencia tendrá lugar la recepción oficial por parte del Ayuntamiento de Alcañiz de la Medalla de Oro y del Cuadro de Reconocimiento de la Ciudad de Lebrija al Instituto de Estudios Humanísticos (2023) en el contexto del V Centenario de la Muerte de Nebrija.



El miércoles 25 de octubre, el programa hará un alto en las charlas para ofrecer una mesa redonda moderada por la catedrática de Tecnología Electrónica en la EUPT (Universidad de Zaragoza), coordinadora del Área de Ciencia y Tecnología del IET y directora de la Cátedra Cogitiar, Inmaculada Plaza, donde se discutirá sobre un tema que actualmente genera gran incertidumbre y opiniones muy diversas: Inteligencia artificial, Chat GPT,… ¿Qué es y cómo nos puede influir.



En la mesa de debate participarán Eduardo Perís, Decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Aragón y presidente de la Mesa de la Ingeniería de Aragón; Héctor Marín, del Departamento de Psicología y Sociología de la Universidad de Zaragoza y Sergio Gutiérrez, profesor del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Zaragoza.



Las conferencias se retomarán el jueves 9 de noviembre con la intervención del escritor Juan Villalba para rescatar del olvido y recuperar la memoria de “Las escritoras turolenses hasta el siglo XX”.



El arquitecto Antonio Pérez conmemorará el centenario de la muerte del arquitecto catalán Luís Domènech hablando sobre la Influencia del lenguaje arquitectónico de Lluís Domènech en la arquitectura de Pablo Monguió. El influjo más indudable lo encontramos en el edificio de Tejidos El Torico, en la actualidad restaurado y ocupado por Caja Rural en la ciudad de Teruel. Será el miércoles 15 de noviembre.



La última de las citas está prevista el 22 de noviembre en la biblioteca pública de Alcañiz, donde la catedrática e investigadora Carmen Morte pondrá el broche final al ciclo con su exposición sobre La estancia de Carlos de Gante en Alcañiz. Pompa y circunstancias en las entradas imperiales. 75 años de historia

La vicepresidenta primera de DPT y diputada delegada del IET, Beatriz Martín, recordó durante la presentación del ciclo que el instituto, que es un organismo autónomo dependiente de la Diputación, se creó el 11 de noviembre de 1948, con el propósito de “coordinar, orientar y fomentar la labor investigadora en la provincia de Teruel en ciencia, investigación, cultura y artes”.



"Cualquier asunto intelectual que compete a la provincia de Teruel pasa por el IET; durante estos 75 años ha sido el referente de la investigación turolense y la principal editorial de la provincia”, afirmó la vicepresidenta.



El instituto cuenta en su haber con alrededor de mil publicaciones de libros en estos 75 años, algunas de ellas en coalición con otras entidades, y un número incalculable de artículos en textos colectivos, revistas o informes. Martín ha destacado también la revista Teruel o las Cartillas Turolenses, así como la colaboración que a lo largo de los años se ha llevado a cabo con los centros de estudios locales de la provincia, una línea de trabajo que debería potenciarse durante los próximos años, en su opinión. “La intención de la DPT es que siga siendo un motor para impulsar la investigación y cultura de Teruel y ampliar su visión y difusión provincial”.



Sobre el futuro del Instituto de Estudios Turolenses y los retos que le aguardan con el cambio de paradigma informativo y divulgativo, el secretario, José Luis Larraz, trasladó que “va a ser determinante saber adaptarse a la nueva sociedad que vivimos, a las nuevas formas y marcos culturales (como el audiovisual o el digital), mejorando la capacidad de investigación y difusión del IET a través precisamente de esos nuevos medios”.



El próximo 14 de diciembre, la Diputación Provincial y el IET están organizando una gala de celebración, sobre cuyos detalles informarán próximamente.