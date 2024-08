El legado de Pertegaz diez años después de su muerte: “Él no estaría contento con todo”

Por

Por Carmen Martín



Cuando se cumplen diez años de la muerte del modisto turolense Manuel Pertegaz, su legado está en manos de su ayudante y hombre de confianza Ángel Tribaldos, empeñado en preservar el brillo a esta casa de moda que vistió a mujeres como Ava Gardner Jacqueline Kennedy o Audrey Hepburn. “Él no estaría contento con todo”, asegura.



Preguntado por qué pensaría Manuel Pertegaz de su legado, Ángel Tribaldos reconoce que “con unas cosas estaría contento y con otras no tanto”. Por otro lado, considera que “ni Pertegaz ni ningún diseñador que volviera (resucitara) estaría contento con el camino o rumbo que toma su legado”.



El del turolense Manuel Pertegaz (1918-2014) lo tiene Ángel Tribaldos. “Soy el propietario, el encargado de su legado y llevo personalmente la línea de hombre”, asegura Tribaldos, mano derecha del modisto, actualmente al frente de esta empresa en la que entró siendo muy joven, como ayudante.



“Ahora, la compañía Jealfer crea los diseños de mujer, tiene únicamente un contrato que le permite disponer de la licencia de moda mujer”, aclara Tribaldos, quien subraya que esta empresa se encargará de confeccionar la colección de mujer de boutique de lujo mientras se mantenga el contrato.



El legado de Pertegaz sigue vivo y su trabajo se valora y recuerda en exposiciones como Pertegaz y la lana. Del uso tradicional a la Alta Costura, en el Museo de Zaragoza que estará hasta el 14 de octubre, cuenta Tribaldos, quien dice que se están haciendo cosas, aunque en prensa no salen todo lo que le gustaría.



“La moda ha cambiado mucho y más desde la pandemia”, recuerda Tribaldos, quien asegura que diez años después de la muerte del maestro de la alta costura y diseñador fetiche de aristócratas y estrellas de cine, su legado se mantiene. Conquistar Nueva York

Manuel Pertegaz, nacido en 1918 en Olba, y considerado como maestro de la alta costura, pasó casi 80 años de su vida dedicado a la moda femenina, entre mujeres, telas, hilos y agujas, una pasión que empezó poco después de que su familia se trasladara a Barcelona, cuando apenas tenía nueve años.



Un año después entró a trabajar en un taller de joyería y con trece empezó en la sastrería de Angulo. Es en este establecimiento donde descubrió que lo que de verdad le gustaba: moda femenina.



Su carrera fue meteórica y con sólo 25 años, y en plena posguerra, abrió su primera casa de modas de alta costura en un entresuelo de la avenida Diagonal. En 1948, abrió su primera tienda en Madrid, en la esquina de la calle Hermosilla con Velázquez, y viajó por primera vez a París.



En 1954, empezó a ser conocido internacionalmente, cuando con 36 años marchó a Estados Unidos junto a Valentino, Pierre Cardin, Pierre Balmain y las hermanas Fontana, y presentó su colección en Nueva York, Boston, Atlanta y Filadelfia.



En 1957, trasladó sus salones de Madrid al Paseo de la Castellana. A partir de ese momento, sus trajes se exportaron desde Suiza a Canadá y sus colecciones se presentaron en El Cairo, Venecia, Londres, Santiago de Chile y Copenhague.



Sus salones madrileños se quedaron pequeños de nuevo en 1969 y los trasladó a un palacete en El Viso. En ese momento de su carrera, más de 700 personas trabajaban para Pertegaz en los talleres de Madrid y Barcelona. Este mismo año presentó su nueva colección en la ciudad de Nueva York.



El prêt-à-porter ganaba cada vez más adeptos y Pertegaz se adaptó perfectamente y para ello preparó colecciones boutique. Ese mismo año, 1970, viajó a San Antonio (Texas, EEUU) y presentó su colección en la Gala de España, con Joan Crawford como invitada de honor.



En 1997, con 79 años, el diseñador debutó en la moda masculina con una primera colección, y empezó a vender licencias con su nombre para comercializar productos Pertegaz como bolsos, gafas de sol, y otros complementos de moda, para hombre y mujer. Traje de la reina Letizia

En 2004, realizó el traje de novia de la reina Letizia, que supuso para el modisto la culminación de su carrera profesional, y ese mismo año se organizó una exposición retrospectiva en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía sobre su trayectoria.



Con 90 años, presentó su primera colección de joyas y como broche a su carrera recibió en 2009 el primer Premio Nacional de Diseño y Moda de manos de Felipe VI y Letizia, entonces Príncipes de Asturias. El 30 de agosto de 2014 falleció en Barcelona a los 96 años de edad.