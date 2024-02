“Eloy Fernández Clemente nos enseñó a toda una generación a amar a Aragón”

El turolense Eloy Fernández Clemente, que falleció en diciembre de 2022, es uno de los grandes referentes del aragonesismo moderno. Así lo destacó ayer en Teruel el presidente de la Fundación Gaspar Torrente, Bizén Fuster, en la presentación del monográfico de la revista El Ebro que se ha publicado para recordar su figura.

“Eloy Fernández Clemente es el que nos enseñó a toda una generación a amar a Aragón. Él decía que no se puede amar lo que no se conoce y que sin conocer a Aragón no se le puede ni amar, ni defender, ni luchar por él”, resaltó Fuster que añadió que fue un referente no sólo intelectual, sino también políticamente.

El director de la revista El Ebro, Antonio Peiró, explicó que en este monográfico se ha querido dar una visión global del andorrano, centrada en esa faceta aragonesista.

“Sus aportaciones han sido siempre muy importantes a la hora de formar la conciencia aragonesista”, indicó Peiró quien recordó también que fue el impulsor de la Fundación Gaspar Torrente y su revista.

El turolense Antonio Pérez, patrono de la Fundación Gaspar Torrente, ha sido el encargado del artículo dedicado específicamente a la relación y a la trayectoria de Fernández Clemente con Teruel. Pérez recordó que el profesor llegó a Teruel en 1966, que daba clase en varios centros educativos y estuvo en la ciudad cinco años.

“Para Eloy Fernández Clemente, Teruel ha sido un poco, y lo dice él expresamente, el lugar donde nació su aragonesismo”, subrayó el autor de este artículo que también destacó que su revista Andalán también surgió en la ciudad, junto con José Antonio Labordeta.

Antonio Pérez señaló que Fernández Clemente se vinculó a un grupo de gente como Labordeta o Sanchís Sinisterra que a vez tuvieron mucha relación con Florencia Navarrete y el colegio San Pablo. “Fue un momento en el que hubo un grupo muy singular y que le dio la vuelta a muchas cosas”, destacó.

Pérez también comentó que en su etapa en Teruel, Fernández Clemente no paró de trabajar para la ciudad y luego, cuando se marchó “siguió pensando mucho en esta ciudad”.

“Fue un personaje de los pocos que hemos tenido en esta tierra”, concluyó Pérez.

La revista presenta 17 artículos y colaboraciones de trece autores que a lo largo de 200 páginas analizan cuestiones como su aportación a la historiografía aragonesa o su vinculación política con la izquierda.