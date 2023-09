Garrampa y Kotxera ofrecen un concierto solidario con los afectados de San Francisco

Las bandas turolenses de rock y punk Garrampa y Kotxera ofrecerán esta noche en el Pub Lebowsky de la capital, a partir de las 20 horas, un concierto a favor de la Plataforma de Afectados de la calle San Francisco, formada por las familias que perdieron su vivienda tras el derrumbe el pasado mes de junio del número 21 de dicha calle turolense.

La entrada-donativo tendrá un precio simbólico de 2 euros, que serán íntegramente donados a la Plataforma de Afectados, aunque los asistentes podrán realizar donaciones mayores si lo desean.

El concierto arrancará a las 20 horas con la formación de rock Kotxera, banda turolense de reciente creación que sin embargo ya ha tenido ocasión de actuar en público durante las pasadas fiestas de La Vaquilla, en la capital, así como en localidades como Alfambra, Cubla o Portalrubio.

La Kotxera está formado por Alberto Escolano y María de Santos a la voz, Óscar Escusa a la batería, Agustín Alegre al bajo, y Ángel Hernández, Rubén Mateo y Dani Rezusta a las guitarras a la guitarra.

Su propuesta pasa por ofrecer versiones de rock clásico de bandas de los años 90 y algún tema en inglés, aunque mayoritariamente su repertorio está en castellano, con temas como No hay tregua de Barricada, Ellos dicen mierda de La Polla Records, Mierda de Ciudad de Kortatu, Aquellas cosas que solíamos hacer de Benito Camelas o Dolores se llamaba Lola de Los Suaves, entre otros.

Por su parte, Garrampa está formado por Dani Doc Rubio y Dani Rezusta (guitarras), Iván Núñez (voz), Carlos Felipe Alonso (batería) y Miguel Ángel Artigas (bajo). Al igual que Kotxera, esta formación musical se creó al calor del centro de estudios musicales On Music y ha tocado en público durante la Vaquilla 2023 en Los que Faltaban, en el Festival a favor de la Paz en Ucrania que tuvo lugar en el Marín en marzo de 2022 o en las tres últimas ediciones del Jam On Fest de Teruel.

Su rollo es el rock y el punk canónico, tratando de imprimir su sello personal -suponiendo que exista tal cosa- a grandes clásicos como Should I stay of should I go de The Clash, God save the Queen de Sex Pistols o Good golly miss Molly de Little Richard, mezclándolo con temas más desconocidos como Mala música de La Excavadora o Pyscho o Have love will travel de The Sonics, y composiciones propias como Emperatriz de los 90; Mi banda; Ni patrón, ni patria ni bandera; o Nuevas normas.