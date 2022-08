Hacer un corto en 48 horas, el aliciente que más valoran los actores del Desafío Buñuel

Con muchas ganas y contra reloj. Así iniciaron el jueves los cuatro equipos participantes el Rally Cinematográfico Desarrollo Buñuel 2022. Los actores fetiche recogieron en la plaza del Torico, junto con los directores seleccionados, las cajas vacías donde, en el plazo de 48 horas, deberán entregar los cortometrajes totalmente terminados. Por delante hay dos días de intensos rodajes en una ciudad que se volcará con los equipos de rodaje, como ha hecho en las cinco ediciones anteriores. Pero precisamente esa premura es el principal aliciente para participar en el proyecto, según reconocieron actores y directores.

“Creación y talento en estado puro”. Esa es la esencia del Desafío Buñuel para el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Víctor Lucea, quien destacó la faceta participativa del rally, al implicar a la población de forma activa: “Es la forma de que la cultura tenga significado en la experiencia profunda de las personas”, aseveró.

Amaneció nublado y hubo chubascos dispersos durante la mañana, pero la lluvia no es algo que vaya a repercutir en los rodajes porque, como apuntó el director del Desafío Buñuel, Pimpi López Juderías, “en las mejores películas de la historia del cine, llueve y nosotros aquí la ponemos gratis”, dijo, para después reconocer que las precipitaciones sí podían afectar a algunos de los actos paralelos puesto que todos ellos está previsto celebrarlos al aire libre.

El responsable del Desafío agradeció la colaboración de los turolenses, que ceden “comercios, viviendas o bares”, enumeró. Además, destacó que este año uno de los rodajes saldrá del Centro Histórico para grabar en una carnicería ya cerrada del barrio del Carrel.

Será en el cortometraje Conchita, protagonizado por la actriz Goize Blanco, quien reivindicó el género del terror durante su intervención durante la rueda de prensa. En su opinión, tanto las películas de terror como las comedias “se ven como un género menor, pero son muy difíciles de hacer y muy necesarias”. Además, recalcó que son las que más ve la gente. En este sentido, planteó lo muy “desconectado” que está el mundo del cine del público: “Los espectadores no eligen las películas que luego son las ganadoras de los Goya”, argumentó.

La actriz, que acaba de terminar el rodaje de Veneciafrenia bajo la dirección de Álex de la Iglesia y ahora se pondrá a las órdenes de Erik Campos, aseguró sentir “mucha envidia” por las oportunidades que tienen los jóvenes de Teruel aficionada a la interpretación al tener cerca un proyecto como Desafío Buñuel. “Para la gente que tiene inquietudes es muy interesante, porque pueden ver cómo se hace una película”, precisó.

Goize Blanco (izquierda), Rosario Pardo, Pimpi López Juderías, Víctor Lucea, Patricia García, Sergio Pozo y Javier Batanero, antes de iniciar el rally junto a las esculturas de los Amantes

Por su parte el actor Javier Batanero, que hará el papel de Carlos en El ángulo imperfecto, de la turolense Ester Llorens, especificó lo bien elegida que está la palabra rally para definir lo que es Desafío Buñuel. “Sé hasta qué punto grabar un corto se puede convertir en un rally”, enfatizó. En su opinión, uno de los retos más interesantes que propone el proyecto turolense es precisamente ese trabajo a contrarreloj, aunque también destacó que se trata de “un festival que se pone al servicio de los directores y equipos que proyectan dedicarse al cine. El verdadero desafío para el director y todo el equipo es que tienes que hacer en una noche, y sin beber ni nada, una película”, destacó.

Precisamente a esa premura también hizo referencia Goize Blanco durante la presentación al público del Desafío Buñuel en la plaza del Torico, donde alabó de antemano el trabajo que harán el viernes por la noche los montadores, que son los que a última hora deberán enfrentarse al reto de dejar los cortos listos para llegar a tiempo a la hora de la entrega, el sábado a las 12 horas.

Esa urgencia en todo el proceso es lo que animó al actor Sergio Pozo, que participará en Juego de niños, de Ismael Piqueras y Jaume Planas, a desplazarse a Teruel para tomar parte en el rally. “No conocía Teruel y me llamó mucho la atención hacer una película en 48 horas, lo que supone eso, y en cuanto me lo propusieron dije que sí automáticamente”, desveló. Otro de los aspectos que destacó al intérprete, conocido por series como HIT, es la implicación de la ciudad y de sus habitantes tanto en los rodajes como en los diferentes actos.

La actriz Rosario Pardo sí había estado antes en la capital turolense: “Paré a comerme un bocadillo, pero me gustó tanto lo que vi que me quedé tres días”, relató. Lo que no conocía era a los Amantes, porque es “poco de tópicos”, pero se emocionó viendo las momias de Isabel y Diego.

Pardo detalló que le gusta mucho el terror como género, ya que sirve para “superar el infantilismo que tenemos en la cabeza”. Pero del corto que va a protagonizar, Croquetas, dirigido por Jorge Santos, no solo le gusta el género sino la forma en la que plasma a las mujeres “que se revelan y son malas”, comentó. De su personaje, Dolores, comentó que “tiene mucha acción”, que se pone de manifiesto con “frases cortitas pero muy emblemáticas”.

Los representantes institucionales fueron los encargados de hacer entrega de las cajas vacías donde presentarán los cortos

Dinero público

Por otro lado, Rosario Pardo agradeció la financiación pública que recibe el Desafío Buñuel porque “sin ese dinero de todos el arte en España se está muriendo”, sentenció. Alabó a su vez la cantera cinematográfica que hay y que se pone en evidencia en el rally: “Me emociona ver toda la gente joven que será nuestro relevo”, dijo, para añadir que la formación en cine “tendría que ser obligatoria en los colegios, porque España se está quedando sin cultura”, alertó. Y es que, a su juicio, es la cultura lo que contribuye a que “seamos mejores personas” y, sin ella, “somos un país insulso”.

Durante el breve recorrido que hicieron por el Mausoleo de los Amantes y la Iglesia de San Pedro Rosario Pardo mostró un gran interés en los aspectos artísticos e históricos del complejo. También Goize Blanco se mostró sorprendida por el recinto, sobre todo por las momias que descansan en el mausoleo esculpido por Juan de Ávalos.

Para los directores de Juego de niños, Ismael Piqueras y Jaume Planas, es esa intensidad en el rodaje lo más atractivo de Desafío Buñuel. Ambos ya participaron el año pasado y este año han repetido: “Es una experiencia muy dura, pero te sientes muy querido por la gente de aquí”, comentó Jaume Planas. Piqueras, por su parte, relató que son “48 horas prácticamente sin dormir, pero sacas mucho de la experiencia, Teruel se convierte en un gran plató”, sentenció.

El pistoletazo de salida para los cortos se dio en la plaza del Torico y el maestro de ceremonias fue, un año más, el actor y cómico Rafa Maza, que no dejó títere con cabeza en su papel como cubano -la isla caribeña era el país invitado en esta quinta edición, aunque finalmente el equipo no ha podido asistir–.

El equipo de grabación de ‘Conchita’, rodando en la logia del Museo de Teruel. Javier Escriche

Al acto acudieron representantes de las principales instituciones patrocinadoras. Así, el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Víctor Lucea; el responsable de Cultura y Turismo en la Diputación de Teruel, Diego Piñeiro; el presidente de la Comarca Comunidad de Teruel, Samuel Morón, y el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Teruel, Ramón Fuertes, fueron los encargados de entregar las cajas vacías que deberán devolver llenas el sábado al mediodía.

Mientras los cuatro equipos de rodaje se afanaban en rodar en los diversos escenarios previstos, entre los que estaba la plaza del Seminario, la logia del Museo de Teruel y varias viviendas privadas, en El Jardín se llevó a cabo por la tarde la presentación de los libros de Carmen Castellote Kilómetros de tiempo, Poesía completa y Cartas a mí misma. A las 20 horas se proyectaron los cortometrajes cubanos de 2021 Abisal, rodado por Alejandro Alonso; El Rodeo, de Carlos Melián y Tundra, de José Luis Aparicio. A partir de las 22:45 horas se proyectó el corto ganador de la III edición del Rally Desafío Buñuel, Los Olvidables, y a continuación tuvo lugar un concierto de Radio Reggae.

Actos para este viernes

Para este viernes está prevista la proyección del palmarés del Festival de Cine de Huesca 2021 a partir de las 18:15 horas y a las 19:30 habrá un cine coloquio sobre la película del cineasta calandino Ese oscuro objeto del deseo, que se rodó en 1977 y que es la que se ha tomado como referencia en esta quinta edición del rally. La velada culminará con la proyección de Ámame, ganador de la primera edición de Desafío Buñuel y un concierto de Pablo Líquido en el que interpretará los grandes clásicos del pop-rock internacional entre los años 60 y los 90.