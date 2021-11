La Asociación de Acuarelistas de Teruel expone medio centenar de pinturas

La Asociación de Acuarelistas Turolenses Pascual Berniz retoma su calendario expositivo tras el paréntesis provocado por la pandemia, con la tradicional muestra colectiva anual que podrá verse hasta el próximo 3 de diciembre, en el Centro Social Ciudad de Teruel.

La exposición reúne 51 pinturas de once pintores de la AAT, más una de Pascual Berniz, uno de los principales impulsores de la acuarela en Teruel fallecido en 2016. En concreto se expone una de las pinturas de su serie Piel de Arena, que realizó en 2002. Se trata de un lienzo construido a partir de figuras femeninas superpuestas, cuyos trazos y tonos se entrecruzas y se funden formando complejas composiciones. Esa pintura manifiesta la maestría que alcanzó Berniz en la técnica de acuarela, que no permite correcciones, superposición de pigmentos o aplicación de blancos, además de la complejidad de su universo pictórico, donde el lirismo de la poesía, la figura de la mujer y el mundo de lo onírico fueron tres referentes de importancia.

En cuanto al resto de pintores participantes en la exposición, se trata de Virginia Sierra, José Cabañas, Manuel Saz, Jaime Villegas, Gloria Martín, Eloisa Pilar Lombarte, Anacleto Armunia, Marisol Tristán, Aurelie Gómez, Sole Maenza e Irene Arroyas. Todos ellos aportan entre dos y cinco pinturas, que es mucho más extensa que sus precedentes.

En cuanto a la temática de la exposición, no se centra en ningún aspecto de fondo o de forma concretos, aunque como suele ser habitual en la acuarela predomina el figurativismo.

Con esta exposición la Asociación de Acuarelistas Turolenses regresa a la calle tras el periodo de la pandemia. En un texto escrito con motivo de la inauguración de la muestra, la periodista y escritora Cristina Armunia Berges explica que, pese a que el coronavirus paralizó aparentemente el latido cultural de la ciudad, “las manos del pintor nunca paran, siempre están imaginando nevas formas y colores con los que superar el abismo del papel en blanco. Los dedos del artista sostienen a todas horas un pincel imaginario, que se impregna de color y se enjuaga con el ritmo de cada respiración, de cada paso. El pincel puede estar guardad en el maletín, pero este se mueve por dentro cada vez que sobresale una idea de la madeja de pensamientos”.

La pandemia obligó a suspender la exposición colectiva de la AAT en 2020, y tampoco ha podido salir adelante otra que estaba prevista. Sin embargo los pintores han seguido iluminando sus lienzas durante el impass, y los cuadros que se verán en el Centro Social de Teruel hasta el 3 de diciembre son el resultado de ese periodo confinado. Según Anacleto Armunia, uno de los miembros de la Junta Directiva de la asociación de artistas a la que da nombre Pascual Berniz desde su fallecimiento, hace poco más de cinco años, “personalmente el confinamiento y la pandemia no ha sido una buena época para pintar, pese a lo que pueda pensarse”. En un periodo en el que la reclusión -obligada en un primer momento y voluntaria después- se incrementaron los niveles de lectura, la demanda entre las plataformas televisivas e incluso las vocaciones panaderas de muchas personas, para muchos no ha sido el momento idóneo para crear. “He pintado, no voy a decir que no, pero para pintar es necesaria cierta predisposición a hacerlo. En mi caso no suele ser buena idea pintar si tu estado de ánimo no es el indicado”.