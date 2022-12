La Banda de Música Santa Cecilia de Teruel recreará el mundo del circo en su concierto de Navidad

Por

Cerca de un centenar de músicos y siete actores del grupo turolense Albishara participarán en el tradición concierto de Navidad que ofrecerá el próximo 18 de diciembre la Asociación Cultural Banda de Música Santa Cecilia de Teruel. En esta ocasión llevará por título Menudo… Circo ¡de Navidad!, y fundirá dos conceptos tan festivos como musicales, la mística del circo y sus personajes más conocidos con el de las fiestas navideñas.



La actuación tendrá lugar el domingo, 18 de diciembre, en dos sesiones, a las 12 horas y a las 17 horas, en el Teatro Marín de Teruel. La entrada benéfica costará cuatro euros, que se donarán a la Asociación Nuevo Día (Anudi), que trabaja en favor de personas con discapacidad, y podrá adquirirse en la taquilla del Marín el viernes y sábado de 18 a 20 horas, y en la web teatromarin.es.



En la presentación del espectáculo, el concejal de Cultura del Ayuntamiento turolense, Carlos Méndez, destacó y agradeció el esfuerzo de la Banda y de todas sus agrupaciones “que son una parte muy activa de la ciudad que nos enriquece culturalmente día tras día” y animó a los turolenses a asistir a este espectáculo para toda la familia, “una actuación que nos va a generar alegría y diversión”, así como a colaborar con un fin benéfico.



En el repertorio, no faltarán temas relacionados con el circo, con equilibristas, el hombre-bala o los payasos, con guiños en particular a los payasos de la tele para cantar sus canciones, en una dramaturgia en la que colaborarán los actores de Albishara Teatro. Tampoco se echarán de menos los villancicos y la tradicional Marcha Radetzky que acostumbra a concluir los conciertos de Navidad, según explicó el presidente de la entidad, Sebastián Guitarte. Tras dos años atípicos, 2020 en el que no se celebró el concierto debido a la pandemia de coronavirus, y 2021 en el que se realizó en el Pabellón Los Planos para permitir la entrada a más público pese a las restricciones derivadas de la misma, en esta ocasión el evento vuelve al Teatro Marín, “como era costumbre”. Participarán unos 90 músicos y 7 personas del grupo de teatro Albishara que darán vida a los integrantes del circo. La duración del concierto será de una hora aproximadamente.



“Ya hace muchos años dedicamos nuestro concierto de Navidad a Anudi, y este año su calendario solidario va sobre la música y aparece nuestra banda, por lo que hemos pensado que era un buen momento para volver a dedicarles a ellos nuestro concierto, porque lo necesitan mucho y le sacan un mucho provecho”, indicó Guitarte.



Por su parte, Alba Escuín, presidenta de Anudi, agradeció la donación “que es tan importante para nuestros socios” y ha señalado que la recaudación de las entradas se destinará a terapias y actividades. También ha invitado a todos los turolenses a asistir al concierto “porque aparte de pasar dos ratos, por la mañana y por la tarde, divertidos, van a ayudar a todos los socios que tanto lo necesitan”.