‘La soledad de los que no existen’ se transforma en una exposición de dibujo

El vestíbulo del Centro Sociocultural de San Julián de Teruel acogerá entre el 3 y el 21 de octubre la exposición Trazos de soledad, esbozos de esperanza, que recoge 32 de los 180 dibujos realizados por alumnos de Bellas Artes que se incluyeron en el documental La soledad de los que no existen, realizado por un equipo turolense dirigido por el profesor Alfonso Burgos.

No poder abrazar en pandemia fue una dura prueba para muchos. Ana Luque

La soledad de los que no existen es una película que Burgos, coordinador de Bellas Artes en el campus de Teruel y un grupo de alumnos realizaron a finales de 2021, explorando y documentando la incidencia de la soledad no deseada que sufrieron muchos turolenses, especialmente de edades avanzadas, o cuyos efectos se agravaron. Entre otras cosas narra el desarrollo del proyecto de voluntariado Acompañando Teruel, puesto en marcha por el Ayuntamiento de Teruel y la Federación de Asociaciones Vecinales a través de Samantha Gómez y Patricia Blasco, en el que numerosos voluntarios se organizaron para hacer compañía y prestar ayuda a quienes lo necesitaban en un momento de extremo aislamiento social.

Carlos Méndez, Alfonso Burgos, Emma Buj, Samantha Gómez y Patricia Blasco (de izda a dcha.), durante la presentación de la exposición. MA

El documental se realizó contando con diez testimonios de usuarios de Acompañándo Teruel. En un primer momento algunas de esas personas accedieron a ofrecerlo sin cámaras y de forma anónima, porque como recuerdan Gómez y Blasco “hablar de la soledad todavía es tabú y muy duro para quienes la sufren”. “Sin embargo estas personas fueron muy valientes y finalmente decidieron dar sus datos y aparecer”, explica Samantha Gómez. Cómo no había imágenes grabadas, el equipo dirigido por Alfonso Burgos decidió echar mano de la sensibilidad de estudiantes de Bellas Artes como Adrián G. Jarque, Sheila J. Calvo, Ana Luque, Ángel Celiméndiz, que junto al propio Burgos realizaron una serie de dibujos de las personas entrevistas que se integraron en el metraje.

La Escalinata es uno de los primeros lugares que ven los visitantes. Adrián G. Jarque





Unos dibujos realizados con tanta sensibilidad y de tal calidad que, por sí solos, merecen formar parte de una exposición como la que inaugurará el lunes el vestíbulo del Centro San Julián como espacio expositivo. “Estoy muy orgulloso de que ese lugar se estrene precisamente con este trabajo”, explicó ayer Carlos Méndez, concejal de Cultural, “y orgulloso de que gracias a la implicación de los usuarios del barrio ese centro tenga cada vez más actividad”.

En terminos parecidos se expresó Emma Buj, alcaldesa de Teruel, quien precisó que la exposición “es especialmente emocionante por lo que supone. La edil recordó que “durante la pandemia ocurrió en Teruel algo que no pasó en ningún otro sitio”, y es que en 48 horas entre las federaciones vecinales y el ayuntamiento se organizó un servicio de voluntariado para acompañar y prestar ayuda a la gente que lo necesitaba y solicitaba. “La película que se ha hecho desde Bellas Artes ha dado a conocer esto que, como turolense me enorgullece, y además hemos querido convertir el proyecto en una exposición para darlo a conocer todavía más”.

La soledad es un problema más grave del que puede parecer. Alfonso Burgos Risco

La exposición podrá visitarse entre las 17.30 y las 21 horas del 3 al 21 de octubre en el Centro Social de San Julián (ctera. de San Julián, 14). Allí además podrá recogerse un catálogo que recoge la obra expuesta y el propio proyecto de voluntariado Acompañando-T. La muestra se ha organizado prácticamente por petición popular, “porque mucha gente nos pedía que se pudieran ver esos dibujos”, aseguró ayer Samantha Gómez. Además de las propias piezas, realizadas digitalmente con una estética que recuerda al dibujo a lápiz en blanco y negro, los alumnos de Bellas Artes que participaron en el proyecto han acometido el trabajo de comisariado y selección de obras, “algo que no era fácil y que también ha sido algo digno de elogio”, explicó Alfonso Burgos.

Tras su paso por San Julián la exposición Trazos de soledad, esbozos de esperanza podrá verse en el Edificio de Bellas Artes de Teruel del 24 de octubre al 4 de noviembre; en el Castillo de Mora de Rubielos del 7 al 30 de noviembre; en la Sala Convento del Carmen de Gea de Albarracín del 2 al 15 de diciembre y del 9 al 27 de enero en el Ayuntamiento de Caspe.

Una película que ha recorrido medio mundo y ganado 18 distinciones

La soledad de los que no existen es, por derecho propio, una de las películas turolenses más premiadas de todos los tiempos. En un año ha cosechado 18 premios o menciones por todo el mundo: Mejor Documental del Cult Critic Movie Awards (India); Mejor Película Inspiradora de Los Ángeles Film Awards; Gran Premio del Jurado del Oniros Film Festival (EEUU), Meción de Honor del Tokio Monthly Film Festival (Japón), Mejor Película sobre la Covid del Cannes World Film Festival, Mejor Trabajo sobre la Covid del Masters of Cinema FF (Rusia e Italia), Mejor Largometraje Documental del Universe Multucultural FF (EEUU), Mejor Película sobre Covid y Mejor Historia Original del Only The Best International Film Awards (EEUU), Mención de Honor por Mejor Película de Covid y Mejor Película de Estudiantes en el Fox International FF (Italia), Premio Gran Ganador de Largometraje en el Festivus FF (Canadá), Mejor Película de la Covid en el Golden Lemur International FF (Portugal), Mención Espacial en el Golden Giraffe FF (Francia), Premio al Mérito al Largometraje Documental y a la Película sobre Enfermedades y Sensibilización en el Impact Docs Awards (EEUU), Mención de Honor como Mejor Película de Covid en el Snow Leopard FF (España) y Semifinalista en el Premio del Público en el Around International FF de Amsterdam. Y de aquí a fin de año todavía restan por fallarse algunos certámenes internacionales más.

Imagen de la grabación de ‘La soledad de los que no existen’

La película ha alcanzado una increíble difusión nacional e internacional, a lo largo de 18 países diferentes, y con ella la difusión del proyecto Acompañando-T, que en tiempo record puso en marcha una red de voluntarios para ayudar a personas en riesgo de aislamiento extremo. El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, alabó el programa y aseguró que había sido un ejemplo para todas las ciudades del mundo. La Universidad de Zaragoza proyectó fragmentos de él durante la apertura del curso académico 2022-23, y ocupará el acto central de la celebración de la Noche Europea de la Investigación en Aragón, que tendrá lugar hoy mismo. Además se presentará y proyectará el próximo 7 de octubre en las Jornadas del Observatorio de la Soledad donde acudirán especialistas de toda España.

El enorme éxito de la película no deja de ser sorprendente porque se han realizado muchas películas y documentales sobre la covid y la pandemia, pero los jurados han valorado sobre todo la historia ejemplar de Acompañando-T y la sensibilidad con la que está narrada en el formato cinematográfico. “Además es uno de los pocos trabajos sobre la pandemia que no hablan de la paralización de la sociedad por el miedo, sino justo de lo contrario, del paso adelante que dieron muchas personas para ayudar a los demás”, afirma Alfonso Burgos.