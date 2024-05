'La ternura' de Remedios Clérigues se expone en el Museo de Teruel y abre la programación del Día Internacional de los Museos

Por

El Museo Provincial de Teruel inaugura una nueva exposición, La ternura, que recoge la producción artística de Remedios Clérigues Amigó (Valencia, 1955), a lo largo de casi 32 años de andadura. En torno a esta muestra giran algunos de los actos programados para celebrar el Día Internacional de los Museos, organizados entre el 16 y el 24 de mayo.



“La ternura” constituye una retrospectiva de la obra más personal de Clérigues, que se muestra vertebrada en las propias salas del Museo mediante una figura antropomórfica, que juega como línea cronológica de su producción artística.



Este jueves, la artista, acompañada de la diputada de Diputación Provincial de Teruel, Beatriz Redón, la directora del Museo, Beatriz Ezquerra, y la comisaria de la exposición, Andrea Tolosa-Cotoré, han presentado la muestra, que se podrá visitar hasta el 21 de julio.



Redón ha presentado la exposición, asegurando que “es un verdadero placer presentar la exposición La ternura, que conociendo a la artista no podría llamarse de otra forma, por varios motivos, primero porque la conozco desde hace mucho tiempo y sé la sensibilidad que tiene, el compromiso social que le motiva, su trayectoria profesional y sobre todo la capacidad que tiene de plasmar todo esto en sus obras de arte que sin duda llegan a todo el mundo”.



Tolosa-Cotoré define la labor de creación de esta muestra, como una experiencia muy emocionante: “La verdad es que emociona porque han sido dos años, no nos conocíamos, de crear una unión y sinergia, en la obra y el discurso. Es una retrospectiva de alrededor de 32 años donde se puede ver la evolución de su producción artística a todos los niveles, siempre vinculando la obra con su vida, con una perspectiva feminista, hablando de los diferentes roles que abarcamos las mujeres, y como esto se ha visto materializado en su obra”.



Remedios ha ocupado múltiples papeles a lo largo de su vida (esposa, hija, madre, enfermera, ama de casa, activista y artista), que calan en su obra. En su trabajo explora la relación entre el arte y la vida desde una perspectiva feminista que con los años va evolucionando. Todo ello conduce a lugares estéticos, mentales y artísticos, en los que se ofrece un recorrido muy personal a través de diversas series de dibujos, pinturas y esculturas. En este camino, Remedios se sirve de la experimentación con diversos materiales para reivindicar lo cotidiano y lo humilde.



"Lo que hemos hecho para poder organizar su obra y para que se entienda por qué el uso de los materiales en cada momento, es hacer una línea cronológica, está todo repartido en función de los momentos donde ha hecho este tipo de trabajo, por eso podemos ver en algunos sitios solamente cerámica o solamente bandejas intervenidas con algún pigmento de color" ha dicho la comisaria de la muestra.



"No es lo mismo antes que ahora" ya que "ella ha tenido ciertas limitaciones o situaciones donde no ha podido expresarse como quería y ha trabajado cono lo que tenía a mano. Luego también vinculado con su trabajo de enfermera ha extraído también materiales, como el carbón oxigenado o la mercromina.”



Remedios Clérigues ha hablado de lo que ha vivido con la creación de la exposición: “Esto es otra manera de reivindicar, es economía de esfuerzo, de tiempo, de recursos... esto es una catarsis, un poco lo que he vivido aquí. La línea de tiempo es fundamental porque ha ordenado el caos en el que vivía yo, que nadie se explica por qué he guardado tanta cosa. Cómo todo eso ha generado un montón de cosas que se han expresado aquí.



Ha querido llamar la atención sobre un elemento: "El texto de la ternura es importantísimo,… sobre respirar y cultivarme y mantener el hilo de conducción entre la ternura de antes y la de ahora. Esta obra sale de ahí, de la necesidad de priorizar y de expresar lo que llevas dentro, de no tolerar, a mi edad es que me da igual todo; es lo que tenemos las mujeres, que nos hacemos libres con la edad, lo único bueno”.



Trayectoria



Clérigues, quien se define a sí misma como “artivista multidisciplinar”, ha alternado su profesión de enfermera de Urgencias con el mundo del arte. Si bien sus inicios en la materia lo fueron como autodidacta, posteriormente se formó en las disciplinas artísticas de la cerámica y la autoedición en la Escuela de Arte de Teruel entre 1995 y 2001. También se instruyó en la soldadura de la mano de Eugenio Cardona (1994-95), y amplió conocimientos en la transferencia de imágenes sobre cerámica junto a Rachèle Rivière en Albelda (Huesca, 2012).



Hasta la fecha ha participado en exposiciones tanto individuales como colectivas a nivel nacional e internacional; ganado certámenes, tales como el XXIII Certamen de Artes Plásticas José Lapayese del Centro de Estudios del Jiloca (2021), recibido la Mención de honor en el XXI Premio Arte “Santa Isabel de Aragón Reina de Portugal” o en la IV Edición del Certamen TransformARTE por la Fundación Caja Rioja de Logroño (2012); además de haber sido seleccionada en numerosas exhibiciones como Restcycling Art Festival de Berlín (2003), Arte del Rebuig en la UJI de Castellón (2005) y el II Marató Creació y Reciclatge de Barcelona, Grupo Drap- Art (1997).



Asimismo, ha combinado su producción artística personal con el trabajo colectivo, principalmente mediante instalaciones y performances con telas de desecho como voluntaria de Cáritas con distintos colectivos.



Día Internacional de los Museos



La directora del Museo Provincial de Teruel, Beatriz Ezquerra, ha presentado también la programación para la celebración del Día Internacional de los Museos, cuya fecha se recuerda cada 18 de mayo desde 1977. El lema elegido en esta ocasión por el Consejo Internacional de Museos es “Museos para la educación y la investigación”.



En el caso del Museo de Teruel la programación conmemorativa se desarrollará entre el 16 y el 24 de mayo, comenzando el mismo 16 con la inauguración, a las 19.30 horas, de la muestra de Remedios Clerigué, con una vista comentada por la propia artista.



Posteriormente, entre el lunes 20 y el viernes 24 de mayo, diferentes colectivos podrán participar en una propuesta didáctica en torno a esta muestra. Son actividades que la autora y la comisaria de esta exposición han desarrollado en relación a su visión del arte contemporáneo y la utilización de distintos materiales.



Así, se llevará a cabo una visita guiada de la exposición a cargo de la artista, durante la cual se invita a la reflexión de las diferentes esferas que componen nuestra vida. Posteriormente se desarrolla un taller en el que los participantes podrán experimentar libremente con diferentes materiales que responden a tres facetas de la vida y obra de Remedios Clerigués (maternidad y hogar, arte y enfermería). Los resultados obtenidos por cada asistente se pondrán en común, creando una gran composición de capas y materiales.



El sábado 18 de mayo el Museo abre las puertas a las familias con un juego inspirado en el arte. Entre las 10:30 y las 11:30 de la mañana, en una primera convocatoria, y las 12 y la una del mediodía, en segunda sesión, los niños de entre 1 y 7 años acompañados de sus familiares serán los protagonistas. El taller será realizado por un equipo formado por distintos profesionales dedicados al arte y la educación, que desarrollarán sesiones de juego de creatividad inspiradas en el arte contemporáneo.



Por último, el martes 21 de mayo a las 19:00 horas se presentará una nueva obra que se ha donado al Museo y se incorpora a la colección permanente. Se trata de un óleo dedicado a la patrona de la ciudad de Teruel, que se ubicará en la sección de Religiosidad. La directora del Museo, Beatriz Ezquerra, ha indicado que “el cuadro se titula Santa Emerenciana, y es del pintor valenciano Antonio Bisquet. Está fechado en torno al año 1632 y es una donación de la familia Ferrán de Irizar Roncalés ronaquen honor o memoria de su padre, ya fallecido y que querían que el cuadro volviera a Teruel y en concreto al Museo de Teruel.



Ezquerra ha añadido que también va a haber una colaboración con el instituto de física y química Blas Cabrera en unas jornadas en las que se va a difundir el trabajo realizado en trabajos arqueológicos, de carácter ornamental, restaurados mediante laser.



Antonio Bisquert, nacido en Valencia en 1596, se instaló en Teruel hacia 1620 y aquí desarrolló gran parte de su obra, fundamentalmente de carácter religioso, entre las cuales el retablo de las Once mil Vírgenes de la Catedral de Teruel es una de la más conocidas.