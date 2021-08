Los Azero vuelven a tocar para 180 personas en Castelserás 2 años después

Como reza su mítico tema Rock de pueblo, ¡hoy los Azero vuelven a tocar!. Será en Castelserás, después de dos años sin hacerlo en eléctrico y con la banda y las ilusiones intactas. Habrá sillas, mascarillas, separación de dos metros entre el público y no habrá barra, pero sí unas ganas tremendas de ir tomando el pulso a la normalidad y resetear el relanzamiento de una banda que se ha empeñado en salir de Aragón para dar a conocer su música.

Alrededor de 180 incondicionales de la banda de rock de La Codoñera y Alcañiz vibrarán a partir de las ocho de la tarde de este sábado en el polideportivo de Castelserás gracias a la voluntad del ayuntamiento. “Teníamos el concierto contratado desde antes de la pandemia y nos ofrecieron la posibilidad de retomarlo ahora, pero con la gente sentada. En realidad no queríamos volver en estas condiciones porque Azero siempre es más fiesta, bailar, beber y pasarlo bien, pero no va a haber barra y la gente va a tener que estar sentada por las medidas sanitarias”, se resignó Jorge Pérez 'Kapi', vocalista de la banda.

Ganas de volver

No obstante, “teníamos ganas de volver y empezar a ensayar, tocar y hacer cosas. También pensamos que si esperamos mucho a volver, igual cuando queramos arrancar nos cuesta más”, reflexionó el líder de Azero, que desveló que las 150 invitaciones para el concierto se agotaron prácticamente el primer día que las ofreció el consistorio castelserano, que tuvo que sacar otras 30 que volvieron a volar.

“El aforo es finalmente para 180 personas, pero yo creo que si hubiéramos sacado 500 entradas se hubieran agotado. La gente tiene muchas ganas de concierto”, destacó Kapi.

Dos años sin tocar

Y es que Azero lleva dos años sin subirse a un escenario. El parón, obligado por la pandemia, llegó en el mejor momento de la banda, que tenía cerrada una veintena de conciertos para 2020, algunos fuera de Aragón como Burgos, Guadalajara o Madrid.

Todo ello gracias al trabajo del grupo, que venía de grabar un concierto en directo, Made in Vaquillas, y de sacar nuevo disco, La muerte está echada, al que dedicaron “mucha más energía que a los anteriores”, con más recursos económicos invertidos. Esta “buena onda” la aprovechó Alternativa Management, una nueva representación que consiguió mover al grupo en circuitos dentro y fuera de Aragón. “Ahora puede que nos toque volver a picar piedra”, bromea Kapi, convencido de que el grupo puede triunfar a nivel estatal.

Concierto puntual

El de Castelserás es un concierto puntual, no forma parte de una gira de retorno aunque la banda abre contratación. No obstante, “con la gente sentada Azero no es lo mismo”, insistió Kapi, por lo que “hay pueblos y asociaciones que nos quieren contratar pero prefieren esperar a que la gente pueda estar de pie y que todo vuelva a ser como antes, aunque todavía no se termine de ver el final”.

En todo caso, “tenemos ilusión de volver y ganas de que la cosa cambie; si no, no arrancaríamos”, apostilla el vocalista de Azero.

La banda vuelve con todos sus integrantes. A Kapi, voz y guitarra, le siguen acompañando Alfonso Martín 'Alfonk' (bajo), Juan José Sancho (guitarra), Oriol Pascual 'Txury' (guitarra) y Héctor Rodríguez (batería).

Tras varios ensayos para prepara el concierto e ir “a lo seguro”, en las dos horas que Azero estará esta tarde sobre el escenario tocarán “una mezcla de todo”. Si bien es verdad que en la última gira estaban presentando el último disco, al ser un concierto aislado y en casa “hemos ensayado las canciones que mejor nos salían de lo nuevo, junto a otros temas clásicos” y que le público se sabe de carrerilla.

Ensayos

Pese a que “no ensayamos como si tuviéramos que hacer una gira o grabar un disco, vamos quedando de vez en cuando. Nunca hemos dejado del todo de ensayar, salvo los tiempos de confinamiento duro o cuando no se podía pasar de provincia, ya que tenemos al batería en Tarragona”, concluyó Pérez.

Habrá más oportunidades

Finalmente, Kapi se disculpó con todos los seguidores del grupo musical que no van a poder estar hoy en la localidad de Castelserás.

“Tenemos constancia de que había gente que quería entrar y hemos tenido que decirle que no. Quizá pensaban que las entradas no iban a salir tan rápidas, pero que estén tranquilos que la idea es hacer más cosas”, emplazó.

Jorge Pérez valoró igualmente que las 180 invitaciones se hayan retirado “sin hacer publicidad ni nada en la página de Facebook”, una señal inequívoca de que se echaba de menos el rock de pueblo comprometido contra la despoblación y las injusticias sociales.

Los acústicos de Kapi con Isabel Marco y Txury continuarán

Azero ha estado parado durante la pandemia, pero su esencia ha sobrevivido en los acústicos de Kapi, unas veces en minigira con la alcorisana Isabel Marco, otras con Txury y, en una tercera versión, en solitario con versiones de Azero y otros grupos de rock.

“Estos conciertos funcionan bien para la normativa que hay ahora. La idea en lo sucesivo es ir compaginando conciertos con la banda y en acústico; son dos formatos que no se pisan uno a otro y que tienen público en común, pero a la vez el acústico llega más a la gente a la que le gusta la música tranquila, y las letras se entienden mejor”. Por contra, “hay otro tipo de público que a los acústicos no quiere ir porque no le gustan”, concluyó Kapi.