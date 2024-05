Los Premios San Jorge reconocen el talento joven de la provincia en pintura y narrativa

Por

Los estudiantes turolenses Lucía Sánchez Soler, Marta Polo Archilaga, Anne Osés Ferrer y Celia Suárez Milla recogieron los Premios San Jorge 2024 de Narración literaria y de Pintura infantil y juvenil que convoca la Diputación Provincial de Teruel. El Museo Provincial volvió a acoger este martes el acto protocolario que premia el talento artístico en pintura y relato de escolares de Primaria y Secundaria.



El presidente de la Diputación Provincial, Joaquín Juste, y la diputada y presidenta del jurado, Beatriz Redón, fueron los encargados de entregar las distinciones. En total fueron doce premiados, un ganador para cada modalidad -pintura y relato- y categoría -infantil y juvenil-, además de dos accésit por cada uno de ellos. Y quince estudiantes más fueron seleccionados para disfrutar del curso de pintura que tendrá lugar en la Colonia Polster de Alcalá de la Selva del 21 al 24 de junio, y recibieron asimismo un diploma y material artístico.



Los premios de narrativa y pintura de la Diputación de Teruel cumplen 41 y 35 años respectivamente. En la convocatoria se presentaron 51 trabajos de narrativa, de los que se ha valorado la originalidad, el estilo y la redacción. Respecto al concurso de pintura, se presentaron 270 pinturas o dibujos.



Como en años precedentes, en la convocatoria 2024 destacó el gran número de participantes de fuera de la capital, y también la gran cantidad de chicas que lograron inscribir sus nombres en el palmarés de premiados. Narrativa

El XXXIX Premio Provincial de Narración Literaria infantil y juvenil 2024 recayó en las alumnas Lucía Sánchez Soler, por su trabajo El misterio de Moonville, del IES Sierra Palomera de Cella, en categoría infantil; y en Marta Polo Archilaga, por su trabajo La Taberna, del IES Vega del Turia de Teruel, en categoría Juvenil. Han recibido 100 euros, un diploma y un lote de material literario.



Los accésit en categoría infantil han sido para Ane Blasco Legarra, por su trabajo Nogal, del IES Francés de Aranda de Teruel. Y para Marcos Santa Ana Gracia, por su trabajo El extraño caso del Ajolote, del CEIP El Justicia de Aragón de Alcorisa.



En el caso de la categoría Juvenil, los accésit fueron para Darío José Sanchís Barreiro, por su trabajo Ardoi y Telma, del IES Valle del Jiloca, de Calamocha; y para Inés Repullés Martín, por su trabajo La historia de amor menos mítica del mundo, del Colegio Diocesano Las Viñas de Teruel. Los accésit están dotados con 50 euros, un diploma y un lote de material literario.



Además la convocatoria premia a los centros de enseñanza de donde proceden los alumnos ganadores, con un premio de 200 euros para adquirir libros que percibirán el IES Sierra Palomera de Cella, IES Francés de Aranda de Teruel, CEIP El Justicia de Aragón de Alcorisa, IES Vega del Turia de Teruel, IES Valle del Jiloca de Calamocha y Colegio Diocesano Las Viñas de Teruel. Pintura

En cuanto a las obras premiadas en el XXXV Premio Provincial de Pintura 2024, fueron para Anne Osés Ferrer (I.E.S. Gúdar-Javalambre de Mora de Rubielos), con El puente, en categoría Infantil; y para Celia Suárez Milla (Escuela de Arte de Teruel) en categoría juvenil, con la pieza Histeria. En ambos casos el premio está dotado con 100 euros, diploma y material de pintura.



Los accésit en categoría infantil fueron concedidos a Elsa Cué Lafuente, del CEIP El Justicia de Aragón de Alcorisa y para Rodrigo Fuertes Martínez, del Colegio La Purísima y Santos Mártires de Teruel. En categoría juvenil fueron concedidos a Hugo Montañés Azuara, del IES Bajo Aragón de Alcañiz y Morena María Ortiz, del IES Bajo Aragón de Alcañiz. Estos premios están dotados con 50 euros, diploma y material de pintura.



En este caso el premio especial a los centros de enseñanza donde cursan estudios los premiados están dotados con 100 euros para adquirir material de pintura, y recayeron en el IES Gúdar-Javalambre de Mora de Rubielos, CEIP El Justicia de Aragón de Alcorisa, Colegio La Purísima y Santos Mártires de Teruel, Escuela de Arte de Teruel y el IES Bajo Aragón de Alcañiz. Curso de pintura en Alcalá

Además el jurado seleccionó a siete participantes de categoría infantil y ocho de categoría juvenil para participar, junto a los premiados, en un curso de pintura que se llevará a cabo en la Colonia Polster de Alcalá de la Selva entre los días 21 y 24 de junio. Fueron Vega Tena Gómez, del I.E.S Francés de Aranda, de Teruel; Gisele Galve Pereira, Colegio Victoria Díez, de Teruel; Carmen Latorre Abril, del Colegio La Purísima y Santos Mártires, de Teruel; Paula Torrijo Perdiguero, del I.E.S Valle del Jiloca, de Calamocha; Pablo Arenere Ferrer, del I.E.S Gúdar-Javalambre, de Mora de Rubielos; Diego Marín Cuesta, del CPEE Gloria Fuertes, de Andorra; Triana Fuentes Gómez, del Colegio La Purísima y Santos Mártires, de Teruel.



Y los juveniles Idoia Pérez Iserte, del I.E.S Damián Forment” de Alcorisa; Candela Puchol Lozano, del I.E.S Bajo Aragón, de Alcañiz; María García Elorza, del I.E.S Bajo Aragón, de Alcañiz; Lola Rújula Ginés, del I.E.S. Bajo Aragón, de Alcañiz; Luz Clara Barberán Beltri, del I.E.S. Bajo Aragón, de Alcañiz; Vladislava Solomka, de Escuela de Arte de Teruel; Lucía Durán Esteban, del I.E.S Bajo Aragón, de Alcañiz; y Enzo Martín Castelló, del I.E.S. Bajo Aragón, de Alcañiz.



Joaquín Juste, presidente de la Diputación Provincial, agradeció a todos los participantes haber dedicado parte de su tiempo libre a la creación pictórica y literaria, les animó a seguir haciéndolo y aseguró que “en esta provincia hay mucho talento”. También reconoció a los “colegios que tienen la sensibilidad de seguir animando a los estudiantes a participar en el concurso”.



Beatriz Redón, presidenta del Jurado que premió los trabajos, destacó la importancia de “visibilizar, reforzar, potenciar y premiar a la gente que se dedica al arte, y animar a los chavales y las chavalas que están iniciándose”. Aseguró que hacer la selección final de ganadores no fue fácil “porque tenemos verdaderos artistas en esta provincia”. Las ganadoras presentan obras valientes y poco habituales

Las vencedoras de mayor edad de los concursos de San Jorge lo hicieron con obras valientes y poco convencionales en un concurso de este tipo. Marta Polo Archilaga, a quien le inculcó la pasión por escribir su padre, ganó el concurso de relato con La taberna, “una historia política que está inspirada en un sueño que tuve, en el que ocurrían cosas raras. Mezcla ficción y fantasía”. La estudiante turolense asegura que no pensaba en ganar el concurso, al que se presentó porque un amigo le retó a plasmar ese sueño extraño en un relato. “Además la historia es política, de revolución y opresión, así que nunca imaginé que ganaría”.



También es un trabajo poco convencional la pintura ganadora en la categoría de mayor edad, titulado Histeria, que firma la estudiante de la Escuela de Arte de Teruel Celia Suárez. “Está inspirado en el arte gótico medieval que se puede ver en las capillas. Siempre me han inspirado las figuras religiosas”. La pieza de Suárez funde esa religiosidad gótica con “alegorías a lo prohibido, a lo carnal, para provocar visualmente al espectador”.