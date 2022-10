Lugares con historias bélicas que recuperan el protagonismo en el objetivo de Bleda y Rosa

Carlos Pérez Naval

Carlos Pérez Navas, durante su ponencia en Albarracín. Josep García

Una cita muy viva

Los fotógrafos Bleda y Rosa –María Blesa y José María Rosa- reflexionaron ayer en Albarracín sobre el paisaje tomando como escenarios para sus fotografías aquellos lugares de la geografía en los cuales a lo largo de la historia se han desarrollado importantes batallas que han ido conformando la identidad sociocultural de un territorio.La pareja fue la encargada de abrir este sábado las ponencias de la XXI Edición del Seminario de Fotografía y Periodismo de Albarracín, dirigido por los fotoperiodistas Gervasio Sánchez y Sandra Balsells. La cita arrancó el pasado viernes con 180 asistentes y se prolongará hasta el próximo martes.En todos sus trabajos, Bleda y Rosa tratan de acceder a la realidad de los espacios de la ciudad y del paisaje desde un tiempo presente, estudiando cómo estos lugares se han ido transformando con el tiempo. Sus imágenes son el resultado de un pasado olvidado, de una memoria que se mantiene viva aún en el presente a través de sus huellas.Desde 1992 participan en diversas exposiciones, tanto individuales como colectivas, en las principales salas y galerías nacionales e internacionales. Asimismo su obra ha sido seleccionada para participar en Ferias de Arte tan importantes como ARCO, París Photo, Balelatina Basel,Arte Lisboa o Art Chicago.La segunda ponencia corrió a cargo del joven calamochino Carlos Pérez Naval, quien ya ofreció una conferencia en el seminario en 2015, tras recibir el Premio de Fotografía de Vida Silvestre (Young Wildlife Photographer Of The Year). El sábado presentó en Albarracín su primera publicación, Guía Fotográfica de las Aves de España, que fusiona sus dos grandes pasiones, la fotografía y la ornitología.Se trata de un exhaustivo compendio de las 374 especies de aves que tienen su hábitat en la península Ibérica y los archipiélagos balear y canario; concebida para un público amplio, desde los no iniciados que encontrarán en el libro una buena base para introducirse en la observación de aves hasta el experto que necesite referencias claras y precisas sobre plumajes y rasgos característicos para identificar cada una de las especies.Los textos del libro están realizados con ayuda de su padre, Rodrigo Pérez, y documentados por la Sociedad Ornitológica Española o el Laboratorio de Ornitología de Cornell, entre otros.La mañana finalizó con una mesa redonda con la presencia de Flor Aldea, Santiago Donaire, Baltasar López, Brais Lorenzo, Beatriz Rivas y Joaquín Tornero, becados en la pasada edición y que, entre anécdotas, narraron el nacimiento y consecución del proyecto que posteriormente, mostraron en los audiovisuales nocturnos.Por la tarde, la frenética actividad no se detuvo. Los alumnos pudieron mostrar sus trabajos a los diferentes profesores para optar a alguna de las becas, entre la que destaca la DKV Seguros, dotada en 8.000 euros. La persona ganadora recibirá 4.000 euros (en dos pagos de 2.000 euros) en concepto de cesión de derechos de autor. Otros 4.000 euros servirán para producir una exposición que se inaugurará en el XXII Seminario de Fotografía y Periodismo que tendrá lugar el próximo año. La exposición se mostrará durante un año por diferentes ciudades del estado español y al finalizar será devuelta a la persona becada. DKV Seguros recibirá de la persona ganadora dos obras originales en el tamaño deseado por la empresa y sin coste alguno que pasarán a formar parte de su colección de arte contemporáneo.A su vez, también se otorga la Beca EFTI para realizar gratuitamente el curso de Fotoperiodismo y Reportaje en EFTI, Centro Internacional de Fotografía y Cine, valorado en 2.280 euros.Por su parte y por iniciativa propia, la Asociación Profesional de Fotoperiodistas de Aragón ha concedido una beca a Mercedes Candelas con la gratuidad de la inscripción, transporte y estancia en régimen de media pensión en el seminario de Albarracín. A todas ellas se suman las prestigiosas Becas Albarracín 2022, que consisten en una invitación a la edición del siguiente año y la oportunidad de presentar un nuevo proyecto fotográfico en pantalla grande ante todo el público.Al finalizar los talleres tuvo lugar la inauguración en la Torre Blanca de la exposición Latidos de sangre y droga de Joaquín Tornero, ganador de la VI Beca de Fotografía DKV Seguros. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 11 de diciembre.Por la noche la Iglesia-Auditorio de Santa María fue el escenario donde se proyectaron los trabajos de los alumnos becados el año pasado. A continuación las imágenes de David Linuesa y los tres ponentes matinales (Blea, Rosa y Pérez); concluyendo así la primera de las jornadas.Cabe recordar que las proyecciones en la iglesia de Santa María están abiertas a cuantos quieran asistir.La jornada del viernes se abrió con la bienvenida en la que tomaron parte el diputado de Turismo de la Diputación de Teruel, Diego Piñeiro; el alcalde de la ciudad, Michel Villalta; Antonio Jiménez, director gerente de la Fundación Santa María; Sandra Balsells y Gervasio Sánchez, directores del certamen, quienes coincidieron en agradecer la presencia de los participantes, que van desde jóvenes fotógrafos que aún están estudiando, profesionales con una dilatada experiencia o personas de otros ámbitos interesadas en el mundo de la fotografía y del periodismo.El Seminario de Albarracín surgió con la propuesta por parte de Antonio Jiménez, director gerente de la Fundación Santa María, al fotoperiodista Gervasio Sánchez, conocido por aquel entonces pero poco, comparado a día de hoy. Éste en un principio la rechazó, pero cambió de opinión tras visitar con la familia la ciudad de Albarracín y descubrir el potencial que emanaba de los trabajadores de la fundación y el encanto del municipio.La primera edición, contaba ya con magníficos profesionales entre sus ponentes, estuvieron Enrique Meneses, Ricard Masats, Juan Manuel Castro Prieto y Sandra Balsells, con quien Sánchez coincidió en las guerras balcánicas y a quien pidió colaboración para preparar la siguiente edición. Esa cooperación se mantiene año tras año, convirtiéndose en el tercer elemento imprescindible para alcanzar la hegemonía del certamen.Con el tesón y la disciplina de estos tres pilares, Sánchez, Balsells y los trabajadores de la Fundación, pronto lograron que dicho seminario fuese y sea el más ilustre y bien organizado de cuantos se celebran en el país; porque siguiendo el ejemplo muchos nacieron, pero ninguno alcanzó su sombra. No se debe olvidar la fidelidad de los alumnos y entre ellos a Enric Centeno y Román Navarro, presentes en todas las citas desde 2001.