‘Mariana Hormiga’, la fábula que Luis Buñuel hubiera rodado en el Teruel del siglo XXI

Maite Uzal y Rubén Pascual Tardío son dos de esos profesionales del cine y el teatro que han quedado indisolublemente unidos a Teruel gracias al Desafío Buñuel. Coincidieron en el equipo que ganó la edición 2018 con Sobre ruedas, él como director y ella como actriz junto a Verónica Forqué o la turolense Beatriz Fabregat. Y este mes regresaron como codirectores de Mariana Hormiga, una fábula en formato de cortometraje con guion de Uzal y un potente elenco encabezado por Pepe Viyuela, Mariano Venancio, Magüi Mira -para quienes este rodaje también supuso el regreso a Teruel- Isabel Ordaz y Alfonso Desentre. El equipo rodó todo el material en tres fines de semana a lo largo de junio y la peli, que ya está en fase de montaje, podría estar lista para finales de otoño.

Uzal conversa con Mariano Venancio, antes de una toma interior. Clara GG

La madrileña Maite Uzal tiene un papel protagonista en el corto, escribe el guion y codirige. Un pequeño caos “que repetiría mañana mismo”, asegura. Mariana Hormiga supone un homenaje en toda regla a Luis Buñuel, a través de elementos icónicos tan característicos como la propia hormiga y de películas como Simón del Desierto -la favorita de Uzal-, alguna de cuyas escenas prácticamente se reproducen en el corto. No es extraño, porque esta película nació como candidata a participar en Desafío Buñuel. No pasó el corte pero la madrileña esperaba su momento para llevarla al celuloide. “Desde la primera edición de Desafío Buñuel me enamoré de Teruel. Es la ciudad que me obligó a analizar la obra de Buñuel y que me ha permitido conocer a muchísima gente magnífica del cine. Yo soy romántica rozando lo idiota, y esta peli me la debía a mí misma y se la debía a Teruel”.

El estilita de Alfonso Desentre es un claro guiño al ‘Simón del Desierto’ de Buñuel y un papel impresionante. Clara GG

Mariana Hormiga toma elementos de la fábula de la Cigarra y la Hormiga, original de Esopo y popularizada por La Fontaine, de Simón del Desierto y de otras ficciones para narrar una historia que denuncia la ambición, el oportunismo o la incoherencia moral. Una madre y una hija viven mendigando hasta que se presenta la oportunidad de cambiar por completo su vida “y tener tanto como los que roban”. Pero todo tiene un precio, y no suele ser barato. La película no sitúa al espectador en la tesitura de decidir si aceptar o no la oferta envenenada, sino que va más allá y explora hasta qué punto estaríamos dispuestos a pagar el sacrificio no una, sino dos veces.

Uno de los elementos más destacados de Mariana Hormiga es que también tiene elementos extraídos del Realismo Mágico de García Márquez o del Esperpento de Valle-Inclán, y aunque la fábula podría ambientarse en un primer momento en la Edad Media, en realidad está desubicada temporalmente, con esa atmósfera steampunk que suelen tener los sueños que inspiraron el surrealismo, y que la convierte en la clase de película que Luis Buñuel hubiera rodado en el Teruel del siglo XXI. “A veces estamos en el medievo, a veces en los años 90 y a veces tiene tintes futuristas o aparece un senador romano”, explica Maite Uzal. “Pero es que la idea es dar un mensaje universal, los asuntos sobre los que habla el corto pertenecen a todas las épocas, y constituyen la repetición de un ciclo trágico sin fin”.

Maite Uzal como actriz, Úrsula Tomás y Magüi Mira (de izda. a dcha.) Clara GG

Uzal es actriz y cantante y esta ha sido su primera experiencia como guionista y codirectora. Y precisamente rodar un corto nada convencional ha sido el bautizo de fuego que siempre hubiera deseado. “Mucha gente me decía que por qué me iba a Teruel a rodar. Y que nunca se me ocurriera trabajar con niños o con animales. Y el corto lo hicimos en Teruel, con una niña de nueve años, caracoles y hormigas. Da mucho gusto atreverte a hacer algo raro y tener toda la libertad para hacerlo”, asegura.

Sin embargo la madrileña viene del teatro “donde no hay cortes que valgan”, por lo que planificó el rodaje de cada secuencia casi como fuera la única ocasión que habría para hacerlo. Eso se tradujo es un rodaje todo lo cómodo y sin sobresaltos que puede serlo. La lluvia obligó a cambiar el plan de rodaje uno de los cuatro días que se rodó -1, 2, 8 y 9 de junio- y ocasionó algún imprevisto, aunque también dio la oportunidad de rodar unos espectaculares planos que no estaban previstos en el guion.

La coodirectora del corto saluda a Pepe Viyuela. Clara GG

Dentro de esa desubicación controlada Mariana Hormiga mantiene cierta identidad gracias a su estética. Tanto el vestuario como la fotografía se inspiran en el folclore aragonés y en las pinturas de la serie Provincias de España en las que Joaquín Sorolla trató temas aragoneses. Y a lo largo del corto aparecen varios temas del cancionero popular aragonés, desde La jota de los Amantes a la Canción de cuna para un niño del campo de Joaquín Carbonell.

Mariana Hormiga cuenta entre sus actores protagonistas con auténticos pesos pesados. Uno de los más conocidos es Pepe Viyuela, que ya rodó en Teruel García y García, Mariano Venancio, compañero de Uzal en el Sobre ruedas que ganó Desafío Buñuel 2018, o Isabel Ordaz, actriz conocida sobre todo por la serie Aquí no hay quien viva. Pero también puede verse a Magüi Mira, actriz y directora de trabajo valenciana que vivió varios años en Teruel con su primer marido, el célebre autor de teatro y profesor en el Colegio Menor San Pablo José Sanchis Sinisterra. En Teruel nacieron sus hijas, la actriz Clara Sanchis Mira, -Amar en tiempos revueltos, Isabel- y Helena Sanchis Mira, diseñadora de vestuario en cine y televisión -Velvet-.

Foto de familia de la mayor parte de los actores turolenses que participaron en el rodaje. Clara GG

Además Alfonso Desentre interpreta un impresionante papel como estilita que clama al cielo desde su columna, y la joven Úrsula Tomás Abril interpreta a Mariana Hormiga de niña.

La película está producida por José Ángel Delgado (CosmosFan), con Ismael Issa como director de fotografía y Sergio Jiménez Lacima como compositor de la banda sonora. Ha contado incluso con la colaboración del entomólogo neoyorkino Steven R. Kutcher, especialista en insectos y otro artrópodos en la industria del cine y la televisión -y responsable en el corto de que las hormigas hicieran lo que debían.

Maite Uzal conversa con la actriz Isabel Ordaz. Clara GG

Entre su equipo también ha contado con varios turolenses, como Fran Muñoz y Carlos Alonso (Imagofilms), Clara Gómez Galeote o actores como Asier Fraile, María Pilar Escrig, Alberto Martín, Gonzalo Santafé, Jesús Garcés, Selena Alloza, Belén Zarauz, Randy Sabalu, Manel Grao o Celia Moreno, Ana Ibáñez o Carmen Soriano.

El cortometraje se encuentra ahora mismo en fase de montaje, y si se cumplen los planes Maite Uzal y Rubén Pascual Tardío esperan tenerlo para finales de otoño. A partir de ahí tratarán de que la película tenga el mayor recorrido posible. “Eso hay que hablarlo detenidamente con la distribuidora, para diseñar el mayor recorrido posible y el más inteligente”, explica Uzal. “En cualquier caso, yo creo que un estreno en Madrid, Teruel y Zaragoza debería haber, ¿no?”.