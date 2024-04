Mercedes Gimeno expone ‘Acuarelas en vivo’ en el Casino de Teruel

La pintora turolense Mercedes Gimeno Sacristan regresa a las salas de exposiciones en el Casino de Teruel, donde muestra una serie de 18 piezas con técnica al agua que ha agrupado bajo el título Acuarelas en vivo. La serie puede verse en el salón de baile, en la primera planta del Casino de Teruel, hasta el próximo 5 de mayo.

Gimeno muestra una colección entre las que se encuentran algunas de sus primeras pinturas, pintadas hace décadas, y otras de los últimos años. La figuración y el paisaje, la naturaleza viva, son algunas de las temáticas que más interesan a Mercedes Gimeno, que también presenta naturalezas muertas, flores, figura humana o paisaje urbano, como alguno de los puntos más emblemáticos de la capital turolense como la plaza del Torico.

Muchas de las pinturas que pueden verse en el espacio están realizadas durante 2020, “en los tiempos de pandemia, durante los cuales me vino muy bien la afición a la pintura”, asegura.

Mercedes Gimeno asegura que ella pinta “como si de una borrachera se tratara... de repente me engancho y prácticamente no puedo parar”. Pinta todos los días y, al margen de coronavirus, para ella la acuarela es toda una terapia. “Los pinceles estimulan tu cerebro, tanto en el ámbito lógico como el creativo. Sirve para descargar emociones y a mí me relaja muchísimo”.

Mercedes Gimeno comenzó a pintar “con 16 o 17 años”, según la propia autora. “Siempre me han gustado el dibujo y la pintura, y siempre desde lo figurativo. Desde que me jubilé es cuando tengo todo el tiempo para mí, así que prácticamente no pasa un día sin que no pinte algo”.

La turolense ha probado a lo largo de los años diferentes técnicas, como el acrílico, el óleo o la sanguina, aunque la acuarela es la técnica a través de la cual prefiere expresarse. “La gente suele tenerle bastante respeto, porque no puedes rectificar. Cuando el papel absorbe el pigmento ya es muy difícil corregir, y además con la acuarela tu trazo tiene que ser muy rápido, preciso y seguro”. “Dos pinceladas mejor que tres”, afirma la pintora.

Aunque durante un año Mercedes Gimeno acudió al estudio de Pepe Aznar a recibir clases, ella se considera casi completamente autodidacta.

Además de las 18 acuarelas enmarcadas que se exponen en las paredes de la sala, Mercedes Gimeno muestra otras treinta pinturas de pequeño formato en un bloc, sin enmarcar, que también están a la venta.

Acuarelas en vivo en la tercera exposición en la que participa Mercedes Gimeno Sacristán, tras dos anteriores que tuvieron lugar en la sala Pascual Berniz, en Santa Emerenciana, organizada por la Asociación de Acuarelistas de Teruel.