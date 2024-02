'Paisajes mudéjares y moriscos. Territorios e identidades', tema del XVI Simposio de Mudejarismo

Por

El Centro de Estudios Mudéjares del Instituto de Estudios Turolenses (IET) convoca a la comunidad investigadora a participar en el XVI Simposio Internacional de Mudejarismo, que tendrá lugar en Teruel entre el 17 y el 19 de octubre de 2024 de forma presencial, aunque también se podrá participar de modo virtual.



El tema propuesto para esta convocatoria es Paisajes mudéjares y moriscos. Territorios e identidades.



Según indicaron desde el IET en una noca de prensa, un paisaje cultural debe ser entendido como conjunto de elementos materiales e inmateriales que resultan de la interacción entre la actividad humana y el entorno. El paisaje se ha ido construyendo con el paso del tiempo, en función del sustrato cultural aportado por el grupo humano y de las diversas condiciones del medio en el que se desarrolla. El sustrato puede ser más o menos estable y común, pero las condiciones tienden a ser cambiantes y particulares, generando características diferenciadas incluso en culturas que originalmente proceden del mismo entorno.



Teniendo en cuenta que en el último Simposio de Mudejarismo se atendió al concepto de unidad y diversidad en la cultura mudéjar y morisca, y ante el interés que suscita en la comunidad científica el modelo de análisis históricos desde la perspectiva del paisaje cultural, proponemos como tema para el próximo Simposio Paisajes mudéjares y moriscos. Territorios e identidades.



El objetivo es estudiar cómo se desarrollan las diferentes comunidades mudéjares y moriscas en España en función del espacio en el que se enclavan, creando sociedades más o menos diferenciadas, con relaciones fronterizas diversas y situaciones políticas y de mecenazgo específicas pese a sus características culturales comunes.



Pero el concepto de paisaje no debe quedarse únicamente en el estudio de algo que se ve y que se puede medir, ya que es igualmente importante su componente simbólico. Cumplir con el objetivo del estudio propuesto mediante la valoración del paisaje hace que, necesariamente, se tengan en cuenta matices que no siempre se han considerado en los procesos de estudio tradicionales y que realmente son elementos constitutivos de una cultura. La manera de vestir, la lengua, la distribución de las casas, la creación artística, la literatura, la música… forman parte de estos matices. Pero también puede y debe añadirse algo consustancial con el paisaje como son los paisajes agrarios, que transforman el medio natural, y urbanos, tan vinculados a la casa y a la organización social y, cómo no, a la recreación del medio natural a través de la naturaleza encerrada de los jardines.

Secciones

Se trata de “un conjunto de matices tan diverso como necesario que para una reunión científica de estas características debe ordenarse”, señala el comunicado. Así, el Centro de Estudios Mudéjares, dirigido por Pedro Luis Hernando Sebastián, ha organizado el simposio en varias secciones, partiendo de la conferencia inaugural que impartirá Olatz Villanueva Zubizarreta (Universidad de Valladolid).



En la sección Paisaje artístico. El paisaje mudéjar y morisco como valor patrimonial intervendrán Ascensión Hernández Martínez (Universidad de Zaragoza) y Pedro Luis Hernando Sebastián (Universidad de Zaragoza)

Sobre Paisajes históricos. El paisaje agrario de mudéjares y moriscos hablará Josep Torró Abad (Universitat de València).



La sección dedicada a Temas y construcciones del paisaje literario mudéjar y morisco correrá a cargo de Benedetta Belloni (Universitá Catolica di Sacro Cuore de Milán) y Alberto Montaner Frutos (Universidad de Zaragoza).



Sobre Paisaje sonoro. Sonoridades medievales hablará Francesc Orts Ruiz (Universidad Autónoma de Barcelona) y sobre Paisaje cotidiano. Costumbres e interrelaciones sociales, Francisco Javier Moreno Díaz del Campo (Universidad de Castilla-La Mancha).



Además, se ha previsto una sección especial que abordará una revisión de las últimas actividades de investigación sobre mudéjares y moriscos: publicaciones, grupos o proyectos. Sobre la actividad de las revistas de investigación hablará Luis F. Bernabé Pons (Universidad de Alicante).



Concepción Villanueva Morte (Universidad de Zaragoza) y Germán Navarro Espinach (Universidad de Zaragoza) repasarán los proyectos de investigación y Jorge Jiménez López (Universidad de Zaragoza) disertará sobre Patrimonio mudéjar.

Comunicaciones

Se podrán presentar comunicaciones al simposio sobre la temática de las distintas secciones. También podrán presentarse a la nueva sección Work in progress los últimos trabajos realizados, pasando a ser valorados por el consejo científico.



Los participantes que presenten comunicaciones enviarán un resumen, de un folio de extensión, por correo electrónico, en el que se justifique el interés de la propuesta y las aportaciones para el conocimiento de esa área de estudio, incluyendo la bibliografía básica sobre el tema. La fecha límite para su entrega es el 15 de junio de 2024.



Estas propuestas serán sometidas a una primera evaluación. Los autores, una vez recibida la valoración positiva de su propuesta, deberán entregar el texto íntegro de la comunicación antes del 8 de septiembre de 2024, en papel y en formato digital, con una extensión máxima de 15 folios, incluidas fotografías, láminas, cuadros u otros anexos.



Las comunicaciones se presentarán siguiendo la norma ISO 690:2013 (cuya equivalencia en España es la norma UNE-ISO 690:2013) para la preparación de referencias bibliográficas y citas, y serán evaluadas siguiendo el proceso anónimo de revisión por pares ciegos antes de su publicación en las Actas. No se aceptará ninguna comunicación que no sea defendida oralmente por su autor en el Simposio.