“Puede ser un poco decepcionante, pero Chomón dejó Teruel antes de los dos años”

Nació en Teruel de penalti, antes de cumplir dos años se había quedado huérfano y vivía en Valencia, pero pasó su infancia y juventud en Barcelona. Allí tuvo tres medio hermanos y un padrastro que acabó en el manicomio. En la ciudad Condal se casó con su primera esposa, que no fue Julienne Matheau. Su único descendiente directo conocido, Albert, no fue su hijo natural y nunca viajó a París, como se pensaba, antes de montar su estudio de coloreado de películas en Barcelona.

Olvídese de todo lo que creía conocer sobre Segundo de Chomón, de cuyo nacimiento celebramos el 150 aniversario, porque este lunes sale a la venta Chomón a media luz (Instituto de Estudios Turolenses, 2021), un libro del investigador turolense Iván Núñez que pone patas arriba la biografía de uno de los genios de los albores del cine. En poco más de cien páginas de fácil lectura, pone de manifiesto que los primeros treinta años de la vida de Segundo de Chomón fueron tan apasionantes como su propia filmografía, desde antes incluso de nacer.

-¿Vayamos por partes... ¿cómo arranca su investigación sobre Segundo de Chomón?

-Por pura casualidad. El IES Vega del Turia hizo una exposición con motivo de su 170 aniversario, y entre otras cosas queríamos mostrar los expedientes de los personajes ilustres que estudiaron allí. Se daba por hecho por Segundo de Chomón lo había hecho. De él solo se sabía, o más bien se creía erróneamente, que en 1895 estuvo en París. Si antes de eso lo único que se sabe a ciencia cierta es que nació en Teruel en 1871, estábamos obligados a pensar que vivió y por tanto estudió aquí. Pero comprobé que su expediente en el instituto turolense no existía. Esa ausencia me provocó curiosidad, comencé a hablar con gente y Javier Millán me dio las referencias de los principales chomonistas. Cuando por ellos supe que apenas hay datos sobre sus primeros 30 años de vida, y las biografías tenían que basarse en suposiciones, hilando los pocos datos documentales que se tenían, sentí muchísima curiosidad. Había que buscar documentos, y la clave estaba en no buscarlos en Teruel, sino en Valencia.

-¿Cómo llega a esa conclusión?

-Esta investigación ha podido realizarse porque hoy en día existen enormes bases de datos de prensa y otros documentos que puedes consultar en internet. Hace diez años, cuando no existían, hubiera sido imposible monitorizar y encontrar todas las referencias que me han permitido desentrañar la maraña. Las propias biografías de Chomón insisten de hecho en la escasez de datos biográficos. Al no encontrar su expediente en el Vega del Turia visité el Archivo Provincial de Teruel, donde encontré a la madre y el abuelo de Chomón. Al mismo tiempo empecé a encontrar muchos chomones en noticias de la prensa histórica de Valencia, que después resultaron ser familia de él, y que me pusieron sobre la pista buena.

-¿Cuál fue esa pista buena de la que habla?

-Tenía la intuición de que la ausencia de referencias al apellido Chomón en Teruel, y su presencia en Valencia tenía que tener algo detrás. Centré mi búsqueda y cuál fue mi sorpresa cuando, buscando casi a ciegas en los censos de Valencia, encontré la aguja del pajar. En un censo de 1874 encontré a la madre y a la abuela de Chomón, a Segundo de Chomón y a su hermano, cuya existencia se desconocía hasta ahora, viviendo allí. Segundo de Chomón tenía entonces tres años y su familia ya se había trasladado a vivir a Valencia. Por eso no estudió en el Vega del Turia.

-No ha mencionado a su padre, Isaac...

-Es que no estaba en ese censo. Eso me llevó a buscar qué había sido de él, y encontré que Isaac Chomón, padre de Segundo, había muerto cuando Segundo tenía un año y cinco meses y estaba enterrado en Valencia. Y con posterioridad, encontré que la familia Chomón vivía con otro señor que se llamaba Antonio Argüelles...

-Un... ¿padrastro de Chomón?

-Así es. Y poco después los Chomón y Antonio Argüelles desaparecen de los padrones de Valencia, y su pista me conduce hasta Barcelona.

-Un segundo, vamos a recapitular... ¿Por qué se trasladaron los Chomón a Valencia? ¿Tuvo algo que ver con la muerte del padre, Isaac?

-Estoy convencido de ello, pero no puedo asegurarlo porque no puedo documentar una conversación. Estoy casi seguro de que en enero de 1873 Isaac Chomón, cuando Segundo solo tenía un año y tres meses, sabía que iba a morir pronto por un problema cardíaco. En ese momento, a los 42 años, escribió un testamento, fechado en Teruel, en el que se intuye que sabe que le queda poco tiempo, entre otras cosas porque habla de su esposa y de su hijo Segundo como testadores, además de los futuros hijos "póstumos" que puedan nacer. Y es comprensible pensar que Isaac Chomón, ante su inminente muerte, prefiriera que su familia se marchara a Valencia porque allí están los Chomón Romagosa, una familia poderosa con la que Isaac se había criado -no eran exactamente sus padres, sino sus tíos-, que podría ayudarles. De hecho se marcharon antes incluso de que Isaac muriera, por eso está enterrado en Valencia.

-Eso reduce drásticamente la estancia de Chomón en Teruel...

-Ahora, gracias a esta investigación, sabemos que en enero de 1873 Isaac Chomón hace testamento fechado en Teruel, y el 25 de febrero de 1873 muere en Valencia. Entre esas dos fechas, la familia, con Segundo que todavía no ha cumplido año y medio entre ellos, se marcharon a Valencia a vivir.

-Vaya... qué faena que Segundo pasara tan poco tiempo en Teruel ¿no?

-Como turolense eso puede significar cierta decepción, pero la historia es la que es... Además la familia de Segundo de Chomón sigue siendo turolense. Por parte de padre su familia procedía de Burgos, aunque Isaac Chomón también se quedó pronto huérfano y se crió en Valencia, pero una rama de su familia materna era turolense. La madre de Segundo era de Calamocha, y aunque su abuelo materno era de Murcia estaban muy asentados en el Jiloca. De hecho María Luisa Ruiz, madre de Segundo de Chomón, procedía de los Valero Bernabé, una familia de rancio abolengo, muy importante en la provincia. Chomón nació en Teruel y su familia materna era de Teruel y tuvo minas y negocios en Teruel. Pero antes de cumplir dos años se marchó a Valencia. Esa es la realidad.

-Su investigación revela algo muy chocante para la época, de lo que tampoco se había hablado hasta ahora. La madre de Chomón, pese a ser de familia rica y con sangre azul, se casó con su marido embarazada de Segundo. Y vivió con él en la calle Chantría de Teruel incluso antes de casarse...

-A ese respecto tengo que decir que cuando se dice que Segundo presumía de tener orígenes nobles no era, como se pensaba, por ese apellido Chaumont de origen francés, sino porque su madre procedía de una rama de la nobleza, cuyo espíritu, por cierto, seguramente transmitió a su hijo. Y sí, tienes razón, los padres de Segundo se casaron en junio de 1871 y él nació en octubre, así que su madre estaba de cinco meses. Está documentado que el padre de la futura mamá, que era un militar de alto grado en Teruel, murió con 58 años, justo antes de la boda, cuando ya debían de saber que estaba embarazada, de una apoplejía sin que hubiera hecho todavía testamento...

-¿Del disgusto...?

-Eso se puede afirmar a la luz de los documentos históricos, pero puedes suponerlo si quieres.

-En cualquier caso aquel embarazo y aquella boda tuvo que dar que hablar... Y encima, como ha mencionado, María Luisa volvió a casarse con Antonio Argüelles muy poco después de enviudar... Debió de ser una mujer moderna y valiente...

-Su madre, igual que su abuela, debió de ser gente con muchísimo carácter, que Chomón heredó, como atestiguaron después los testimonios de algunos de sus colaboradores. De todos modos no hay que olvidar que estas bodas, aprisa y corriendo por el embarazo, eran menos escandalosas en las familias pudientes, porque con dinero es más fácil arreglar las cosas. Pese al posible escándalo los testigos del registro de nacimiento de Segundo fueron uno de los arquitectos más prestigiosos de Teruel y el canónigo de la Catedral, que lo bautizó pese a que la ceremonia se ofició en El Salvador. Eso nos dice hasta qué punto era una familia de clase alta.

-Tras la marcha a Valencia, la vida de los Chomón distó mucho de ser tranquila...

-La infancia de Chomón está salpicada de momentos complicados para la época. Después de su concepción fuera del matrimonio, de mudarse a Valencia, de la muerte de su padre y de la boda de su madre con otro hombre, se mudaron a Barcelona...

-Pero hasta ahora se creía que Chomón no fue a Barcelona hasta pasar antes por París y aprender la técnica del cinematógrafo, en 1795...

-Así es, pero esta investigación ha cambiado también eso. El primer documento que he encontrado que sitúa al padrastro de Chomón en Barcelona es de 1880, cuando Segundo tiene solo nueve años. Aunque desde antes, desde 1878, no he encontrado rastro de ellos en los censos de Valencia. Así que entre esas fechas se mudaron a Barcelona. Antonio Argüelles, padrastro de Chomón, trabajaba en la Compañía Transatlántica de Barcelona. En un momento dado causó baja por enfermedad, y terminó ingresando, en 1895, en el Manicomio Nueva Belén de San Gervasio de Barcelona. Y aquí tenemos otra cosa extraña, porque en la vida de Chomón abres una puerta y te aparecen otras diez cerradas.

- ¿Qué cosa?

-Resulta que la madre de Chomón internó en el Manicomio a su segundo marido, Argüelles, a instancias de un médico. Como en esa época las mujeres no podían manejar el patrimonio, se produce un traspaso de poderes ante notario de Antonio Argüelles a favor de María Luisa Ruiz, su esposa. Pero es que después hay un traspaso de poderes de ella a este médico que firmó el ingreso de Argüelles, y un mes después hay un tercer traspaso de poderes de la madre hacia su segundo hijo, Isaac Chomón, hermano pequeño de Segundo.

- ¿Y eso a qué pudo responder?

-No lo sé. A esa jugada no le encuentro explicación, sinceramente. Pero ahí están los documentos notariales. Lo que podemos suponer, pero solo como suposición, es que del último traspaso de poderes al hermano pequeño de Segundo se desprende que quizá en ese momento la relación de Segundo con su madre no era buena. Y otra cosa que he descubierto, que se desconocía, es que Segundo de Chomón tuvo dos hermanastros más, hijos de su madre y de Antonio Argüelles, que lógicamente cogieron los apellidos Argüelles Ruiz.

-Y todavía falta el gran bombazo. Según su investigación Segundo Chomón se casó antes de conocer a Julienne Mathieu, y su único hijo conocido, Robert, no fue su hijo, sino su hijastro...

-Así es. Me tropecé con un registro en el que Segundo de Chomón aparecía casado con una tal Juana Ray. Me sorprendió mucho. Retrocedí en el tiempo y logré encontrar que Segundo se había casado en noviembre de 1894 con una mujer que había sido bautizada como Jeanne Rey Dutray. Era una chica huérfana que había llegado a Barcelona con 14 años, y que con 18 se casó con Segundo, que tenía entonces 23 y vivía en el piso de arriba del mismo edificio. Justo después de que ingresaran a su padre en el manicomio. Esto desmonta el mito oficial de que Chomón se había casado con la actriz Julienne Mathieu en 1895, con quien tuvo un hijo en 1897 llamado Robert. Realmente Mathieu tuvo a Robert en 1897, pero en los documentos consta como de "padre no nombrado". Chomón vivió con Juana Ray al menos hasta 1901, donde aparecen juntos en el censo de Barcelona. Lo que resta por descubrir es cuándo y cómo se acaba la relación entre Juana y Segundo, por abandono o por la muerte de ella, y cómo y cuándo empieza su relación con Julienne Mathieu.

-Juana Ray, primera esposa de Segundo, desaparece del mapa?

-Sí. Desde 1901 no vuelvo a encontrar nada sobre ella.

-¿Y Robert no pudo haber sido hijo ilegítimo de Mathieu y un Chomón casado?

-No lo creo. Técnicamente es posible, porque no hay documentos que demuestren lo contrario. Pero tampoco los hay que sitúen a Chomón en París en 1895, como decían hasta ahora sus biografías. Lo que dicen los documentos que he rastreado es que se casó en Barcelona con Juana Ray en noviembre de 1894. Suponer que, recién casado, viajó a París, conoció a Matthieu, la dejó embarazada y luego regresó a Barcelona, donde siguió viviendo hasta 1901 con su esposa, no me parece razonable, aunque no hay documentos que me permitan afirmarlo categóricamente. Pero es que además en la partida de nacimiento de Robert aparece que durante sus primeros 28 años de vida llevó el apellido de su madre, Mathieu, y en un margen pone que no fue reconocido por Segundo de Chomón hasta 1925, cuando le dio sus apellidos. ¿Por qué iba a haber tardado tanto si hubiera sido su hijo natural?

- Su libro también tumba lo que se pensaba sobre Chomón y sus inicios en el cine... No fue primero París y luego Barcelona, sino al revés...

-Eso es. Ya se sabía que Chomón marchó a Cuba al ejército en marzo de 1897. De hecho debió de escuchar la explosión del acorazado Maine (que provocó la guerra hispano-americana) porque el 15 de febrero de 1898 estaba en un cuartel de La Habana, muy cerca del puerto. Es extraño que se fuera en ese momento porque, según una nota de La Vanguardia, había sido declarado prófugo del ejército en 1892. ¿Por qué cinco años después se alistó y marchó a Cuba? Mi hipótesis es que en diciembre de 1896, cuando la primera proyección de cine llegó a Barcelona, Chomón quedó prendado y decidió dedicarse profesionalmente a eso. Pero quizá necesitara dinero para montar su taller y marchó a Cuba porque, en aquella época, apenas quedaban soldados y quienes se alistaban cobraban bastante dinero. En diciembre de 1899 se licenció y regresó a España, y desde entonces hasta la primera relación probada de Chomón con el cine, que es a través del coloreado de las películas, pasan únicamente once meses.

- ¿Y cuál es esa relación probada documentalmente?

-Un anuncio en prensa que pide "señoritas para un taller de coloreado", y que da razón en la calle Poniente número 64, 2º 2ª de Barcelona, que es donde tuvo Segundo su taller. Así que Chomón no se familiarizó con el cine en París y después montó el taller de coloreado en Barcelona, como se creía, sino que fue al revés. Pero lo realmente increíble es que pocos meses después de ese anuncio se publicita la proyección en el Cine Martí de Barba Azul, coloreada por "el reputadísimo ilustrador Segundo de Chomón". En pocos meses ya había conseguido bastante reconocimiento. En ese momento, 1902, es cuando empieza la genialidad de Chomón, porque empezará a tocar la cámara y a filmar imágenes. Y lo que también me queda por averiguar es cómo y dónde aprendió a colorear. En 1901 ya debía de tener algún tipo de experiencia, porque la calidad de sus películas era excelente.

- ¿Por qué tanta oscuridad e incógnitas sobre Chomón, cuyos primeros años estuvieron salpicados por hechos tan peculiares? Da la impresión de que él mismo tuviera algún interés en ponérselo difícil a los historiadores...

-Hay algo muy extraño sobre lo que llamo la atención en Chomón a Media Luz. Los biógrafos de Chomón contaron con testimonios directos de sus descendientes. Fernández Cuenca conoció a Albert, el hijo que en realidad era hijastro, y Sánchez Vidal, Juan-Gabriel Tharrats, y yo creo que también Joan Minguet o Simone Nosenzo, que realizó una filmografía de su parte italiana, conocieron a Piero, el nieto. Lo increíble es que ni Albert ni Piero les hablaron nunca de la primera mujer de Segundo de Chomón, ni de su abuela, ni de que fue huérfano, o que tuvo padrastro que acabó en un manicomio... Yo y cualquiera podemos contar muchas historias sobre la niñez de nuestros padres e incluso abuelos, y sin embargo el hijo y el nieto de Chomón lo ignoraban todo acerca de él, incluso detalles tan importantes como que en 1894 se casó con Juana Ray... Puede que ellos prefirieran ocultarlo, pero mi opinión personal es que nunca llegaron a conocer su historia real. Mi hipótesis es que cuando Chomón llegó a París, después de fundar su taller de coloreado en Barcelona, reinventó su vida y su pasado. Se hizo ingeniero, se puso el "de" entre su nombre y su apellido...

- ¿Por qué pudo haber querido cambiar su pasado?

-Quizá por la misma razón que John Lennon, porque llegó un momento en el que entendió que su pasado no era bueno, no era cool, sino que era más bien un lastre para alguien de su talante y su fama. De otro modo no se explica que Segundo no hablara con Albert de su auténtico pasado

- Su investigación tendrá continuidad?

- Sí, y se reflejará en una segunda parte de este libro en la que trataré de documentar la biografía de Chomón durante su época propiamente en el cine. Se conocen muchos datos sobre su filmografía, pero no sobre su biografía, en la que me quiero centrar. Y tengo otra línea de investigación sobre si los tres hermanastros que tuvo Segundo tuvieron hijos. Es decir, si él tuvo sobrinos. Porque por la línea directa solo tenemos a su hijo Robert y a su nieto Piero, que murió hace años sin descendencia.

- Una última pregunta... Las grandes aportaciones de Chomón a la historia del cine están en su filmografía. ¿Por qué es importante conocer sus orígenes y su infancia?

-Todos somos producto de nuestra infancia. Conocer la infancia y la juventud de Chomón, como la de cualquiera, nos permite comprender muchos de los porqués de su vida.

-Y en el caso concreto de Chomón, ¿su infancia nos habla de su madurez?

-Yo creo que sí. El carácter que revela la historia de su madre, la presunción de nobleza, cierto atormentamiento que le acompañó, su naturaleza pionera, valiente y visionaria, su genialidad... Creo que se fundamentan y se explican en parte por la infancia que vivió. Como nos ocurre a todos.