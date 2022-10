Raquel Vicente: “‘Yerma’, de García Lorca, mantiene plena su vigencia hoy en día”

Rescatar para el panorama escénico actual un texto clásico de Lorca siempre supone la asunción de un riesgo y una responsabilidad extra, que se multiplican cuando se apuesta por explorar líneas argumentales que para su autor original fueron más secundarias -en eso consiste precisamente adaptar una obra- o cuando se hace con una puesta en escena original, arriesgada y ambiciosa.

Es el caso del Yerma de Teatro Urgente, dirigida por Ernesto Caballero y protagonizado por Karina Garantivá y Rafael Delgado, en la que la actriz turolense Raquel Vicente forma parte de una obra que tras un excelente estreno el 3 de octubre en el Teatro Quique San Francisco permanecerá el cartel hasta el día 23, cuando se espera que comience una gira cuyas fechas están todavía por definir.

Para Raquel Vicente supone el primer trabajo con Ernesto Caballero, director del Centro Dramático Nacional entre 2011 y 2019 y uno de las principales referencias españolas en el panorama dramático español. Dentro del reto que supone generar un lenguaje común que tenga en cuenta los imaginarios y la experiencia de director y actriz, la turolense asegura que “Caballero es uno de esos creadores que, teniendo muy claro lo que quiere hacer y dónde quiere llegar, te deja hacer muchas aportaciones en el plano creativo”. Los personajes no están cerrados cuando el elenco comienza a preparar el montaje, sino que estos van evolucionando cada día. La actriz explica que trabaja “con lo que él denomina las capas de la cebolla. Hacemos un pase general de la obra, y después a través de los ensayos previos al estreno se va profundizando más y más “.

Y en este caso esa no es cuestión baladí, ya que los personajes que interpreta Raquel Vicente, la vieja pagana y una de las cuñadas de Yerma, adquieren más importancia en la adaptación de la obra que ha hecho Teatro Urgente. “Es una apuesta muy potente, porque esta historia está muy focalizada en la historia de sus protagonistas, Yerma y Juan. En nuestro caso, sin apartar ese foco demasiado, lógicamente, se pone también sobre el bloqueo de Juan o sobre las alternativas que el resto de personajes ofrecen a Yerma, de forma que se le ofrece al espectador un panorama muy completo sobre aquello que podría haber hecho y, sin embargo, desechó”.

Uno de los personajes que encarna Raquel Vicente es el de la vieja pagana, la que rebela a Yerma que en realidad es Juan el responsable de que no pueda ser madre. “Decidimos atraer este personaje hacia mí”, explica Vicente. “Es una anciana con arrugas, y en lugar de simplemente caracterizarme con maquillaje decidimos que fuera más parecido a mí. Alguien de mí edad no tiene esa sabiduría gracias a los años, no tiene esas arrugas en el alma, pero sí que puede tenerla gracias a mis experiencias o mi forma de relacionarme con el mundo”, explica una actriz para quien tiene mucho más sentido acercar el personaje al actor que el actor al personaje. “Afortunadamente hace tiempo que aprendí que el principal valor de una actriz es su capacidad de ser genuina. No se trata de responder a lo que el imaginario colectivo entiende por un arquetipo, el de una vieja sabia en este caso, sino en saber cómo puedes adaptarlo a lo que tú eres para ser más genuino y verosímil”.

Vicente también interpreta a una de las lavanderas, que en una puesta en escena espectacular y técnicamente muy complicada dicen su texto metiendo y sacando la cabeza, repetida y alternativamente, de unas palanganas con agua.

Por último, Raquel Vicente forma parte de la que se denomina escena de las cuñadas, en la que dos hermanas de Juan están presentes, casi como sombras, en una de las discusiones que tienen Yerma y su marido.

La infertilidad de la mujer y su imposibilidad de cumplir con su rol es, tanto en Lorca como en la adaptación de Teatro Urgente, uno de los principales temas de Yerma. Y en ambas la infecundidad de la mujer funciona como una metáfora “de la infecundidad de España”. Yerma se estrenó en diciembre de 1934, poco después de la revolución de Asturias y en un ambiente prebélico. La protagonista fue Margarita Xirgú, muy vinculada a Manuel Azaña, y de hecho hubo grupos de conservadores exaltados que trataron de reventar el estreno de la obra. “Yerma en ese sentido se convirtió en un símbolo de España tan oscura y de futuro incierto”, explica la actriz. “Y la imposibilidad de cumplir con ese precepto al que la sociedad empuja a Yerma termina obsesionándola, hasta que mata a Juan”. “Matar por una idea es otro de los temas de la obra”, asegura la turolense, de modo que la obra “es completamente pertinente, no solo cuando se estrenó sino también ahora”.

Teatro Urgente ha apostado por un Yerma “con una puesta en escena muy contemporánea, con imágenes plásticas muy potentes”. Durante la primeras siete funciones se dieron hasta dos desmayos en el patio de butacas del Quique San Francisco que obligaron a parar la función, y aunque “quiero pensar que fueron simples casualidad”, como explica Raquel Vicente, “es cierto que esta es una de esas obras que te atraviesan por dentro”.

Todo el Lorca es capaz de atravesar al más pintado, con un orificio de entrada pero ninguno de salida. El autor granadino se está convirtiendo en uno de los fetiches, por cierto, de Raquel Vicente. La turolense volvió a subirse a un escenario tras el parón de la pandemia en noviembre de 2020 en la Sala Maravillas, representado Lorca Suena, montaje que volverá en diciembre, con Jesús Bellosta y Carolina Ferrer. “Y ahora, ya con la normalidad restablecida con los aforos y esas cosas, vuelvo con Lorca, que está siendo muy poco yermo conmigo”, asegura.

La actriz protagonizará ‘La fuga’, de Tuti Fernández

Recien terminada la representación de Yerma en el Quique San Francisco de Madrid, Raquel Vicente tiene previsto acudir a Cascante (Tudela), donde seguirá con el rodaje de La fuga, un proyecto cinematográfico en el que está inmersa. Se trata de un proyecto zaragozano que protagonizará la turolense, interpretando a María, que ha sido rodado en parte en Angola, y que aún pasará por varias localidades, entre ellas Magallón o Utebo. Producido por Agenda 2030 SL y dirigido por Tuti Fernández, combina un equipo artístico aragonés con algunos actores populares a nivel nacional, como el cómico Josema Yuste. Está previsto que se estrene en cines a principios de la primavera del año que viene.