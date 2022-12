Raquel Vicente, Carolina Ferrer y Jesús Bellosta reestrenan 'Lorca Suena'

El Teatro Marín de Teruel acogerá mañana viernes, a partir de las 20.30 horas, el reestreno de Lorca Suena, un montaje escénico, poético y musical que pusieron en marcha los artistas turolenses Raquel Vicente, Carolina Ferrer y Jesús Bellosta en noviembre de 2020, y que se ha renovado incorporando una nueva puesta en escena y nuevos textos del poeta granadino.

Se trata de una obra que saca partido de algunos de los mejores textos a través de los cuales Lorca exploró el mundo femenino, a partir de personajes universales como Bernarda Alba, Mariana Pineda, Yerma o la Señora Rosita, y de los que la actriz Raquel Vicente asegura que “captaron como nadie la sensibilidad y la naturaleza de la mujer”. Vicente y Carolina Ferrer son las encargadas de ponerse en la piel de estas mujeres, recitándolas y cantándolas, respectivamente, acompañados por la guitarra de Jesús Bellosta.

Esta obra entró en el programa Cultubral de la Diputación Provincial de Teruel, que salió al rescate de las artes escénicas turolenses en la peor época que vivió el sector como consecuencia de la pandemia. De hecho Lorca Suena fue de los primerísimos espectáculos públicos que pudieron verse en la provincia de Teruel, cuando las limitaciones de aforo, las mascarillas y el miedo a sentarse en la butaca de un teatro lo dominaban todo.

En dos años el espectáculo se ha enriquecido. Ha incorporado al percusionistas Fran Gazol sobre las tablas, con el equipo de Coolte.net haciendo las labores de arte y Alicia y Laura Hernández Moreno en vestuario.

Escenografía

“Hemos renovado la escenografía, y hemos dado más dinamismo a la pieza, gracias a los personajes que van apareciendo, explica Raquel Vicente, “de forma que cualquier persona que haya visto Lorca Suena” -en su estreno en noviembre de 2020 en el Cine Maravillas-, “puede volver a presenciarlo y se sorprenderá”.

La idea de este montaje nació durante el confinamiento de la actriz Raquel Vicente. Pergeñó la idea que tenía en la cabeza, la de musicar e interpretar textos dramáticos escogidos de Lorca, y se puso en contacto con Carolina Ferrer y Jesús Bellosta, en la que a la postre sería la primera colaboración de los tres. “A partir de ahí el montaje se convirtió en una obra colaborativa, en la que cada uno iba a aportando ideas y propuestas para hacerlo más completo”, reuniendo la dramaturgia ideada por Vicente con el elemento musical, del que se encargaron en mayor medida Bellosta y Ferrer. El resultado es un homenaje a Federico García Lorca, un homenaje a la mujer tal y como él la concebía dentro de su literatura, y una nueva visión del teatro lorquiano que pica un poco de algunos de los mejores personajes y pasajes que dejó escritos. “Lorca tiene muchísimas cosas en la literatura actual, incluso muchísimas más canciones de las que mucha gente imagina están inspiradas en Lorca o directamente toman versos suyos”.

En lo musical Bellosta y Ferrer han salido de su zona de confort, para rendir homenaje a Lorca recreando algunos de los elementos que no pueden faltar en su imaginario, pero introduciendo también su propia impronta musical.

Lorca Suena no es ni mucho menos un conjunto de poemas, escenas o monólogos interpretados de forma secuencial con un fondo musical. El espectáculo está concebido con una unidad dramática en la que se guía al espectador a través de la peripecia dramática del autor y de sus propios personajes, contextualizando cada obra “y evitando que el público pueda perderse”. Y ese hilo argumental tiene mucho que ver con la mujer y también, según Raquel Vicente, con la manera en la Lorca intentó entender el mundo, “sin conseguirlo, y sufriendo un gran dolor por eso”. “El mundo de entonces exigía ser de hierro, pero él no lo era, tenía una sensibilidad que no le permitía comprender todo lo que estaba sucediendo a su alrededor”.