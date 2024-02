“Si sus proyectos logran financiación, Javier Macipe será uno de los grandes”

Por

El periodista Carlos Gurpegui y el cinéfilo Gonzalo Montón protagonizaron este viernes un coloquio previo al estreno de la película La estrella azul en el Cine Maravillas de Teruel, en el que además se proyectó un vídeo grabado por la ocasión por el director del largometraje, Javier Macipe, en el que reivindicó sus orígenes turolenses, no solo personales -su padre nació en Ariño- sino también cinematográficos, “porque en Ariño rodé Cuídala bien, mi primer cortometraje, y los premios y reconocimientos que cosechó me permitió creer que era posible iniciar un camino en el mundo del cine, que me ha llevado a rodar esta película tan soñada, tan querida y tan peleada por mí”.



Macipe agradeció y se alegró especialmente de que la película se estrenara en Teruel o Alcañiz. “Tristemente Hollywood está arrasando”, dijo, “y arrasa todavía más en lugares más pequeños, donde es más difícil encontrar huecos para otro tipo de cine”. También reivindicó la figura del personaje de Mauricio Aznar, protagonista de La estrella azul, porque “toda la obra de Más Birras es una oda a esos lugares pequeños de los que no hablaba la música de moda, que hablaba de lo que pasaba en Madrid o Barcelona. Mauricio Aznar tuvo el valor de cantar al pueblo, a la tierra, al barrio, de decir cosas como ‘migas, uva y vino’ en una canción”.



Durante el coloquio que mantuvieron Carlos Gurpegui y Gonzalo Montón, el turolense compartió con el público algunos de los detalles del filme, ya que tuvo ocasión de verlo en el Festival de San Sebastián como enviado por DIARIO DE TERUEL. “Es una película preciosa”, afirmó, “narrativamente y cinematográficamente muy interesante, incluso al margen del personaje del que habla”. Decir eso no es poca cosas tratándose de un biopic, un tipo de cine en el que una parte importante del interés reside en la figura de quien hablar. Pero eso no sucede en el largometraje de Javier Macipe porque “está muy bien contada, con un guion muy bien trabado, una dirección estupenda y el trabajo actoral todavía le aporta más interés”, afirmó. Gonzalo Montón está convencido de que Teruel tiene un cineasta de primer orden en ciernes, “siempre y cuando consiga financiación para sus proyectos”, reseña el director de la revista Cabiria. “Con solo 18 años rodó Cuídala bien, un excelente cortometraje, y después ha logrado dos nominaciones a los Goya con Os meninos do río y Gastos incluidos... si consigue que sus proyectos sean financiados, Javier Macipe va a hacer grandes cosas”.



Por su parte Carlos Gurpegui habló de la figura del músico aragonés, a quien conoció personalmente y le llevó el management en sus seis últimos años de vida. El periodista recuerda la última actuación de Mauricio Aznar en Teruel, “creo que en 1998, junto a Niño Gusano, y llenamos la Discoteca La Luna para escuchar zambas, chacareras, rezabailes... ¿qué puede haber más indie que un concierto de Niño Gusano, que estaba petándolo en Valencia, con el folclore argentino de Almagato.



Gurpegui recuerda a Mauricio como una persona “fabulosa, brillante, inteligente, irónica respetuosa y muy persistente en sus sueños, y en saber domar lo peor de las personas. Era un gran gestor de emociones, un gran filósofo, desde la cultura y el arte, pero sobre todo de la humanidad. Fue alguien muy humano y humanizante”.



Como músico, Carlos Gurpegui explicó que Mauricio Aznar “se mantuvo fiel a su voz interior”. “Yo he conocido a dos niños prodigio. Uno es Bernardo Bonezzi, y otro Mauricio Aznar. Era muy virtuoso con la guitarra, pero sobre todo una tersura con su voz, y una franqueza que le convertía en un grandísimo comunicador”.