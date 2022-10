The Persons llevará su original propuesta musical hasta el Liceo de Alcañiz

El dúo turolense The Persons, formado por Pedro Endolz y Celia Gómez Galeote, actuarán este jueves a partir de las 20 horas, en la Sala Multiusos del Liceo de Alcañiz, donde ofrecerán un concierto gratuito en formato acústico. El concierto está enmarcado dentro de la clausura de la exposición Aragón, diversidad por todas partes, que está abierta hasta ese mismo jueves, 13 de octubre, en el solar del Antiguo Edificio de Sindicatos.

The Persons, que cuenta con la producción musical de Ericucho (Eric Martín), es una interesante y original propuesta que se sale de lo mainstream reuniendo interpretación teatral, hip hop y música pop minimalista, junto a un mensaje crítico, inteligente y con un vivo sentido del humor.

La formación musical lleva varias semanas girando por localidades de todo Aragón, al mismo tiempo que los recorre la exposición Aragón, diversidad por todas partes, una iniciativa que muestra la historia, los derechos, los recursos y la visibilidad de la diversidad afectivo-sexual en Aragón, creada por el Colectivo Towanda.

Pese a que The Persons todavía no tiene ningún disco en el mercado, en su canal oficial de Youtube The Persons pueden escucharse cinco de sus canciones en formato single, cuatro de ellas en directo.