Tobogán y Colibrí recuerdan a los niños que comprar cerca es comprar mejor

Por

Todos necesitamos un Mariano en nuestra vida. Uno de esos -y de esas- de los que abren sus comercios todas las mañanas, te explican el producto que mejor te va a venir, te fían el pico del euro si no llevas suelto y si no sabes usarlo te lo enseña mejor que un tutorial de Youtube.



El popular dúo cómico Tobogán y Colibrí se lo explicó a docenas de niños que se reunieron este sábado en la plaza San Juan como mejor saber hacerlo, con canciones, cuentos y sentido del humor. Fue en el contexto de la primera edición del Día del Comercio Kids, que organizó la asociación interempresarial provincial Comercio Teruel y el Ayuntamiento de la capital, con el objetivo de conciencias a los más pequeños -y a sus padres- de la importancia de mantener el comercio local.



Tobogán y Colibrí, caracterizados como unos simpáticos ninjas, lo dijeron por activa y por pasiva: el comercio de proximidad no solo sirve para estructurar las comunidades y los núcleos urbanos, sino que además permite que una parte importante de lo que los habitantes de una localidad consuman vuelva directamente a sus bolsillos, después incluso de haber consumo. Lo hace en forma de consumo circular -el tornillero compra pan y el panadero compra tornillos- y en forma de impuestos que se reinvierten en servicios o equipamientos que mejoran la ciudad. De otro modo, cada euro que se gasta en las grandes plataformas de comercio virtual solo genera el beneficio del consumo que paga, porque ese dinero vuela de Teruel a Estados Unidos, China u otros países, y no se le vuelve a ver el pelo.



La finalidad de esta jornada, y de otras similares que se organizan por parte de las asociaciones de comerciantes, no es tanto dirigir el consumo de los turolenses como de mostrar a los más jovenes, los nacidos digitales, que el e-comerce no es la única alternativa posible, como pueden llegar a creer viendo como están cambiando los hábitos de consumo de los españoles.



La compra por internet sigue creciendo, y en la última encuesta MPAC de consumo un 40% de los encuestados afirmaban que habían comprado por internet en el último mes. Pero no es el único dato a este respecto. La inflación registrada en los últimos años ha provocado que el precio (48%) desplace claramente a la calidad (38%) como factor decisivo de consumo. Y la venta online a través de las plataformas es mucho más competitiva que la venta al detalle. Por fortuna, según esta misma encuesta la cercanía sigue siendo el principal factor de compra para el 53% de los encuestados.

La actividad, organizada con el apoyo de CEOE Teruel, Asempaz, ACES Teruel y Centro Comercial Abierto.



Tras la actuación de Tobogán y Colibrí se procedió a repartir miniregañaos entre los asistentes, y todos los niños que quisieron pudieron hacerse fotos con Turolina, la mascota de Comercio Teruel.



Además se sortearon 100 euros entre quienes se hicieron una fotografía con Turolina y la subieron a las redes sociales de la Asociación Provincial Comercio de Teruel. El cheque de 100 euros del ganador deberá gastarse en compras en los comercios asociados, medida con la que también se quiere premiar la fidelidad al comercio local.