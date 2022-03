Treinta y dos autores de dentro y fuera de Teruel publican Teruel Mutante 4

Ilustración de Sanpedrosanchez

Obra coral

Fresco, irreverente, surrealista, fatalista, divertido y socarrón. Son algunos de los adjetivos que le cuadran a Teruel Mutante 4, el cuarto de los números del fanzine turolense publicado por Bela Ediciones, que fue presentado el pasado jueves en la Escuela de Arte de Teruel, y que incorpora a su nómina de colaboradores una lista de 32 autores, donde predominan los artistas turolenses aunque no en exclusiva.Ernesto Utrillas y Luis Loras coordinan el equipo que ha llevado a cabo un Teruel Mutante que en esta ocasión lleva a Jorge Rueda a la portada, y que como en los tres anteriores números busca rescatar el espíritu original del fanzine clásico, un género que, si bien no ha desaparecido, sí que se ha visto notablemente modificado en las últimas décadas. “Ahora predomina en mayor medida el fanzine autoral”, explica Ernesto Utrillas, uno de los editores del fanzine y director, además, de la Escuela de Arte de Teruel. “Son fanzines realizados por un solo autor, que de algún modo cumple la misma función que el cortometraje en la cinematografía; una especie de carta de presentación en la que un autor se reivindica en busca de dar el salto al largometraje”.Teruel Mutante conserva el carácter coral del fanzine clásico de los 80, junto con un espíritu y un grupo de temáticas que también eran habituales en la época dorada del género. “Temáticamente no existe un nexo común entre las diferentes historias o ilustraciones, sino que es más bien una amalgama de ellos”, explica Utrillas, a diferencia de Teruel Mutante 3 que, por la fuerza de la actualidad, hablaba en muchas de sus páginas de asuntos relacionados con la pandemia. “Se advierte que, quizá de forma inconsciente, varios autores han realizado contenidos que tienen un punto escatológico, y el resto temas que mayoritariamente también son clásicos en el fanzine, como el futurismo, lo utópico, lo posible y lo imposible...”.Teruel Mutante 4 mantiene además la apuesta que ya comenzó en el número del pasado año, y es la de incorporar la literatura a sus contenidos. Si el pasado número Marta Diago era la encargada de ilustrar un relato, “en esta ocasión seguimos la trayectoria inversa, y Toni Losantos ha sido el encargado de escribir un texto sobre una ilustración de Nacho de Diego”. También Elena Castillo y Marta Diago aportan un trabajo conjunto con un pequeño, inquietante y delicioso texto ilustrado.Entre las incorporaciones importantes a la nómina de autores de Teruel Mutante 4 figura la de Pepe Gálvez, célebre guionista de cómic natural de Fuentes Claras, que publica una historieta de 2011 escrita por él y dibujada por Joan Mundet, un tandem que ha dado de sí un buen número de algunos de los mejores cómic publicados en España en los últimos años, como 11-M. Según Ernesto Utrillas, “desde Teruel Mutante nos gusta homenajear a las personas relevantes de este mundo, y si en el anterior número homenajeábamos a Francisco Fuertes, en esta ocasión queríamos contar con el trabajo de Pepe Gálvez”.Gálvez, que acaba de publicar su último cómic ¡Cava y calla!, en el que recrea junto a Manuel Granell y Sento Llobel la vida del luchador antifascista Marcelo Usabiaga, recibió el Gran Premio del Cómic Aragonés en la última edición del Salón del Cómic de Zaragoza, en diciembre de 2021, donde también fue premiada Laura Rubio por el Mejor Dibujo Aragonés. Laura Rubio es zaragozana de nacimiento y turolense de formación y adopción, y es otra de las autoras relevantes de Teruel Mutante 4.En ese mismo Salón del Cómic de Zaragoza, la cita más importante de Aragón, Teruel Mutante 2 logró el premio al Mejor Fanzine Aragonés 2020, galardón al que ya había sido nominado el año anterior. Esa edición de la gala, que se celebra cada diciembre, no tuvo lugar por las restricciones relacionadas con el coronavirus, aunque en diciembre de 2021, con el regreso del salón presencial, se realizó de forma simbólica el acto de entrega de esa edición de los premios.Teruel Mutante 4 aspira a volver a ser nominado en el Salón, ya que “aunque no haces estas cosas por los premios, desde luego que solamente ser nominado ya es un reconocimiento como para estar muy orgulloso”. Los nominados en el próximo Salón del Cómic de Zaragoza se conocerán entre finales de noviembre y diciembre de este año.Bela editará 300 ejemplares del fanzine Teruel Mutante 4, que se distribuirán a través de la Escuela de Arte de Teruel y las librerías Zombies y Princesas y Senda.Un número más, y ya van cuatro, el Teruel Mutante coordinado por Ernesto Utrillas y Luis Loras incorpora una enorme nómina de autores, muchos de ellos turolenses -”uno de los principales objetivos del fanzine sigue siendo promocionar el trabajo de los creadores de aquí”, asegura Utrillas-, pero también de fuera de la provincia.En este cuarto número del fanzine han participado en total 32 creadores: Jorge Rueda, Mierda de artista, Ernesto Utrillas, Marta Diago, Elena Castillo, Alicia Blasco, Carolina Ferrer, Toni Alcaine, Aarón Caballero, David Sancho, Goblin Guillaume, Pepe Gálvez, Joan Mundet, Hugo Saliente Gil, Toni Losantos, David Grao, Nacho de Diego, Sanpedrosanchez, Andrés Tena, Furillo, Luis Loras, Ice Moon, Nylon Silvestre, Dani Hellez, Gel de Lucha, Olga Escuder, Carlos González, Laura Rubio, Manuel McKenna, M3m3nt0_o, Gonferart y Mario Piquer.