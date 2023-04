Un ‘lipdub’ repleto de humor clama desde el Mas Blanco contra el colonialismo energético

Manifestación en contra de los macroproyectos energéticos incluida en el vídeo de protesta

Una única toma

En la imagen, los responsables de las obras y un actor caracterizado de aerogenerador

Proyectos en la zona

Concienciar sobre el colonialismo al que, a juicio de la Asociación Recartografías, está sometido el medio rural, pero con música y, sobre todo, mucho humor es lo que busca el lipdub que acaban de editar desde este grupo de investigación y acción centrado en los conflictos territoriales y ambientales. El vídeo se grabó el 2 de abril en el Mas Blanco, una barriada de masías de San Agustín, y pone el foco en los intereses económicos de las grandes empresas sobre los pequeños pueblos, especialmente centrados en las energías renovables.“Se están haciendo manifestaciones y recogidas de firmas, y son necesarias, pero queríamos llamar la atención de forma diferente, a través de las redes sociales y con un tono de humor para llegar a un público al que, tal vez de otra forma, no lo haces”, relata Luis del Romero, que se ocupó de la adaptación de la letra de la canción Tobogán del grupo Zoo, que colaboró con la cesión del tema para su uso y la difusión a través de las redes sociales.En la nueva versión de la canción, realizada para protestar sobre los grandes proyectos vinculados a las renovables, muestran su hartazgo frente al colonialismo: “Queremos otros caminos”, cantan en valenciano, y añaden que la empresa “pagará cuatro chavos” por llenar hectáreas y hectáreas de placas. “Las renovables son el futuro para cuando no quede ninguno”, aseguran, para corear –esta vez en castellano- “viva el pelotazo verde, ni un rincón sin su molino”.La letra de la canción original es en valenciano y también cantan en este idioma en la versión de Recartografías. “Debatimos sobre el tema, pero traducida al castellano quedaba rara”, explica el autor de la adaptación. Además, añade, querían “hacer un guiño a la filosofía de Zoo, que canta en valenciano y muestra que la música, incluso con mensajes políticos, no tiene por qué estar en la lengua que uno habla”, argumenta Luis del Romero.Además de poner el foco en lo que los macroproyectos energéticos pueden suponer sobre los territorios de interior, con el vídeo pretenden mostrar diferentes rincones del Mas Blanco, una agrupación de masías que pertenece al municipio de San Agustín y en el que la Asociación Recartografías lleva diez años organizando actividades.Precisamente la grabación del lipdub fue una acción más enmarcada en la celebración del décimo aniversario de la agrupación. “Era una actividad libre, el sábado explicamos el guion a todos los que quisieron participar y nos sorprendió el interés de la gente, ya que en el vídeo aparecen más de 50 personas”, relata Luis del Romero.El lipdub, de cuatro minutos de duración, se grabó en una única toma, con una cámara en movimiento recorriendo las calles de la barriada y, para lograr el resultado que finalmente se colgó en las redes, hubo que hacer tres repeticiones. Los actores que aparecen son personas voluntarias que se sumaron a la actividad y se pueden ver desde niños de 2 años hasta mayores de 70.Entre todos ellos hay algunos que tenían papel, como los dos empresarios, la maestra o la médica. También hay varios personajes que aparecen simulando un molino o placas solares. “Para haberlo rodado solo tres veces es muy digno, además no podíamos repetir mucho porque cuando grabas con tantas personas la gente se cansa, y por otro lado hay que hacerlo en el momento que tienes buena luz, evitar que dé el sol directamente a la cámara”, relata Luis del Romero, que fue el encargado de poner nuevas letras a la canción de Zoo.Aunque los actores eran voluntarios a los que se les explicó el guion apenas unos minutos antes de la grabación, el lipdub sí contó con un cámara profesional, José Carlos Henríquez, que además se ocupó del montaje posterior del vídeo y la música. La responsable de dirección era Paloma Jurado, mientras que los encargados de interpretar la versión de la canción Tobogán fueron Javier Sáez, cantante del grupo Punk Sailor, y Nuria Salvador, que realizaron la grabación en un estudio para luego montarla sobre el vídeo. Del Romero explica que junto al cámara había otra persona que llevaba una segunda cámara, en este caso gopro, y un altavoz para que los participantes pudieran escuchar la música.En cuanto a la repercusión que está teniendo el lipdub, Luis del Romero se muestra optimista porque “en los tres primeros días ya alcanzó más de mil visitas, se está moviendo mucho y es una forma distinta de protestar”, concreta, para añadir que como agrupación se sumarán a la concentración del domingo en Zaragoza en contra de los macroproyectos que se proyectan para el medio rural bajo el lema Aragón sí, pero no así.Desde la Asociación Recartografías indican que, en este momento, la zona del Mas Blanco no está directamente afectada por ningún macroproyecto energético, pero “es una cuestión de fondo”, dice el presidente de la Asociación Recartografías, para añadir que sobre ese territorio ha planeado la sombra de un megacampo de golf o una estación de tratamiento de vertidos de depuradoras, pasando por una macrogranja o una gran planta fotovoltaica.“Estamos hartos del colonialismo del que tanto se habla, ya está bien de usar el medio rural como patio de atrás de todo lo que molesta en la ciudad, ese medio rural tiene valor por si mismo, no hace falta que vengan empresas a prometer empleo e infraestructuras cuando el abandono y la desidia institucional ha quedado demostrada con el incendio”, argumenta el responsable de Recartografías refiriéndose al fuego que afectó a los términos municipales de San Agustín y Olba y varios de la provincia de Castellón, que fue donde se originó.