550 Kilómetros de esperanza para Martina es Mi Ángel

Por

De Teruel a Huesca corriendo y de Huesca a Teruel en bici. Todo ello en 36 horas, los próximos días 26 y 27 de octubre y a cargo de 5 atletas. Un reto deportivo para recaudar fondos destinados a costear terapias para Martina, una niña turolense de 8 años que padece el síndrome de Angelman. Deporte y solidaridad se dan la mano en un reto sin precedentes en Teruel y en que el Ayuntamiento de Teruel colabora por medio de la concejalía de Deportes. Se celebrará ese fin de semana de final de octubre y los protagonistas serán cinco atletas que en sólo día y medio recorrerán de sur a norte y de norte a sur toda la geografía aragonesa.



Cinco deportistas de élite como son Víctor Fanlo, Javier Carranza, Miguel Hernández, Angel Vicioso y Pascual Vargas van a completar corriendo los 275 kilómetros que separan la capital turolense de la de Huesca pasando por Zaragoza. Ese mismo recorrido pero a la inversa, es decir de Huesca a Teruel, lo completarán en bicicleta. En total, 550 kilómetros en tan apenas 36 horas y sin parar, desde las 7 de la mañana del sábado 26 de octubre y hasta las 7 de la tarde del domingo 27, con salida y meta desde la Plaza del Torico. Cada uno de los cinco atletas se irá rotando para correr un total de 3 tramos de 20 kilómetros cada tramo. De tal manera que cada uno de los atletas correrá 60 kilómetros en 24 horas hasta llegar a Huesca.



La vuelta será en bici con tramos más largos y un tiempo estimado de 12 horas hasta llegar a la meta, nuevamente en Teruel. Y todo ello por una causa inmejorable; Kilómetros de Esperanza para Martina es como se ha bautizado este reto deportivo en el que colabora estrechamente el Ayuntamiento de Teruel y que se ha presentado esta mañana de martes en el Ayuntamiento de Teruel, apadrinada por el concejal de Deportes Jesús Artigot, el padre de Martina, David Utrillas y dos de los protagonistas de esta aventura deportiva, Víctor Fanlo y Javier Carranza.



Artigot destacado que los tres ayuntamientos principales de Aragón van a colaborar en esta iniciativa que tiene como objetivo recaudar fondos para costear terapias para Martina, una niña turolense de 8 años que padece el síndrome de Angelman, una enfermedad catalogada como rara que no tiene cura y tiene su base en una alteración y trastorno genético. Además de causar un retraso en el desarrollo, presenta problemas del habla y equilibrio, discapacidad intelectual y, a veces, convulsiones. Así que el concejal de Deportes ha hecho un llamamiento tanto a los clubes de atletismo y ciclismo de Teruel como a los particulares para que se sumen a esta carrera en la medida de las posibilidades de cada uno, es decir, recorriendo la distancia que su condición física les permita.



Javier Carranza insiste en que todo aquel que quiera colaborar en esta iniciativa altruista lo haga aunque sólo sea recorriendo un sólo kilómetro. ”Cuanta más gente seamos mejor, es una manera de hacer ruido para dar visibilidad al síndrome de Ángelman”. Por su parte Víctor Fanlo ha dado algunos pormenores de la carrera que se seguirá por caminos que discurren de forma paralela a la antigua carretera nacional entre Teruel y Huesca por Zaragoza. La velocidad del corredor se ha calculado en 5 minutos y medio el kilómetro y los corredores tendrán el apoyo de varias caravanas en las que podrán descansar y comer cuando no tengan que correr o ir en bici. “Mas allá del reto deportivo lo que queremos es ayudar económicamente a Martina”, resume el atleta. "Muchos pocos hacen mucho" David Utrillas, padre de Martina y cabeza visible de la asociación Martina es mi Ángel, se ha mostrado especialmente agradecido por el gesto completamente altruista de los cinco atletas así como por la colaboración del Ayuntamiento de Teruel y de todos los patrocinadores. Ha explicado el alto coste económico que tienen los tratamientos que debe seguir Martina, con dos intensivos que cada uno cuesta 1.750 euros. “Muchos pocos hacen mucho”, declara David, quien precisa que se han marcado el objetivo de recaudar con esta acción unos 3.500 euros.



Las donaciones económicas se pueden hacer de varias formas, informa el Ayuntamiento turolense. Por medio de la cuenta bancaria ES91 3080 0056 7124 0328 1112 a favor de la asociación @martinaesmiangel ; concepto kilómetros para Martina. También puede hacerse mediante bizum al 03653. Más información al mail kilometrosesperanzamartina@gmail.com o en redes sociales: @kilometrosesperanzamartina ó @martinaesmiangel. Además también se puede contribuir comprando camisetas y calcetines de la asoaciación. El padre de Martina manifiesta que aunque la cura de la enfermedad no cree que esté cerca, si que confía en la aparición de algún tratamiento que pueda paliar ciertos efectos de la enfermedad, como la epilepsia o los desajustes del sueño.