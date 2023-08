Adriana Martín: "Vi el partido con la camiseta del 2013 y se me saltaron las lágrimas"

Adriana Martín vibró con el triunfo de la selección española en el mundial de Inglaterra. La de La Puebla de Valverde, una de las históricas del equipo nacional, disfrutó del triunfo vestida con la camiseta que portaba en la selección durante el europeo de 2013 y reconoce que en algún momentos se le “saltaron las lágrimas”.

La delantera que ahora mismo se recupera de una grave lesión sufrida al finalizar la pasada temporada vio el partido en su residencia de La Puebla de Valverde. Enfundada en la camiseta roja que lució durante la Eurocopa del 2013 destaca el papel unificador que jugó el choque del domingo: “Toda España fuimos uno. Es historia de todo el fútbol femenino, de las que fuimos, de las que son y también de las jóvenes que serán en un futuro”.

Adriana, que fue una de las primeras jugadoras profesionales de este país. Esta trayectoria ha transcurrido no solo por muchos equipos de la actual Liga Iberdrola, sino que ha tenido también paradas incluidas en el fútbol inglés, norteamericano e italiano. Con todo este bagaje internacional a sus espaldas reconoce que durante algunos momentos de una final de lo más emocionante sintió que de alguna forma le trasladaban recuerdos que vivió en Suecia durante el año 2013. “Viví el partido con mucha ilusión. Me hacía especial ilusión ponerme aquella camiseta y recordar la Eurocopa del 2013. En algunos momentos se me llegaron a saltar las lágrimas”, admite.

La jugadora internacional reconoce que el fútbol femenino va derribando puertas que hasta hace muy poco parecían inalcanzables. El triunfo ha permitido que mucha gente sienta a la selección como algo propio, en una especie de catarsis que ya se vivió cuando los chicos conquistaron este mismo galardón en Sudáfrica. “Me hizo especial ilusión observar el sentimiento de la gente. En La Puebla veías a la gente cantando por la calle”.

Irene, Alexia y Jenni

Esta expectación le lleva a asegurar que el triunfo permite pensar que el “deporte femenino está aquí y ha venido para quedarse”.

Aunque a lo largo de su trayectoria se ha enfrentado con muchas de las jugadoras que el domingo se alzaron con el triunfo ante Inglaterra, Adriana ha compartido vestuario con Jenni Hermoso, Alexia Putellas e Irene Paredes. Las cuatro formaron parte del combinado nacional que acudió a le Eurocopa del 2013, una selección en la que también era titular la hijarana Silvia Meseguer. “Jenni, Alexia e Irene llevan muchos años en la selección y se merecen todo lo que están viviendo -dice-. Siempre han tratado de derribar puertas y ahora lo han conseguido”.

El fútbol femenino turolense vivía entonces un importante momento de expansión. Adriana y Silvia estaban en la selección y poco después Andrea Esteban alcanzaba la Primera División: “Yo siempre he mirado para Teruel. Entonces estábamos las tres y de alguna forma ahora Salma ha recogido el testigo”.

Tras su salida hace unos meses del Espanyol, la de La Puebla de Valverde quiere seguir jugando la próxima temporada. Ayer mismo por la tarde se conoció donde jugará los próximos meses. Adriana dará el paso a la Queen’s League de reciente creación para jugar con el Porcinos FC del streamer Ibai Llanos. No obstante una importante lesión, “rotura del tendón que se inserta en el glúteo”, impide que por el momento pueda participar en la vida habitual de un equipo. Aunque insiste en que su pensamiento primero está centrado en “recuperarme de la lesión”.

Los médicos recomiendan entre dos tratamientos para solucionar su problema. “Trato de evitar la cirugía. Soy muy trabajadora y constante y cada día voy al gimnasio para recuperarme. Este problema no me va a quitar las ganas de seguir jugando al fútbol”, afirma.

Seguidora del CD Teruel

Prueba de su afición a este deporte es que durante este verano se ha desplazado hasta Pinilla, para ver las evoluciones del CD Teruel del que es fiel seguidora y conocer de primera mano la plantilla preparada para la nueva andadura en Primera RFEF. Su primera visita fue con motivo del choque frente al Zaragoza y repitió presencia este domingo para ver el partido ante el Utebo. Aprovechando esta visita y mientras se procedía a la presentación de la plantilla se anunció su presencia en la instalación reconociéndola como una de las pioneras nacionales en el fútbol femenino.

Su experiencia en competición la convierten en una gran analista de lo que puede suceder con la andadura del equipo en la nueva categoría. “Ellos saben que va a ser complicado mantenerse pero puedo decir que disfruté mucho en el partido ante el Zaragoza. Me encantó como jugaron. El domingo ante el Utebo había alguna baja y no se pudo observar tanto. Confío mucho en el trabajo que viene desarrollando Víctor Bravo con este grupo”, concluye.