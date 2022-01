Adriana Martín se incorpora al Espanyol el resto de la campaña

Por

La jugadora de La Puebla de Valverde Adriana Martín regresa al Espanyol para el resto de esta temporada con la posibilidad de prolongar su relación un año más. Ayer se hizo oficial la ficha de la turolense por el Espanyol, después de haber militado en el Lazio italiano. Para la jugadora, su fichaje por el equipo catalán es como una vuelta a casa ya que militó de perica entre los años 2005 y 2009, ganando en ese periodo dos Copas de la Reina y una liga y de anotar cuatro goles en la final. La incorporación de Adriana Martín al vestuario espanyolista supone el primer movimiento del equipo en el mercado de invierno.



Adriana Martín viene de ser la goleadora de la Lazio, donde la temporada pasada logró el ascenso a la Serie A italiana gracias, en parte, a sus 26 goles. En el presente curso, ya en la máxima división, llevaba anotados 5 goles.



La jugadora aseguró, en declaraciones difundidas por el club, que “tenía muchas ganas de estar aquí y finalmente se ha podido conseguir”. Adriana afirmó en el vídeo recogido por EspanyolTV que lega con “una ilusión tremenda” y “con ganas de comenzar y poder ayudar al equipo en todo lo que pueda”.



La turolense quiere aportar su juego para llevar al “club a estar entre los mejores, que es donde siempre ha estado”, dijo. Pero sobre todo quiere aportar su “experiencia dentro del campo” y que se traduzca en “goles” . “Siempre he sido una jugadora que hace muchos goles y espero que aquí continúe y siga teniendo la fortuna de cara”, afirmó



La decisión de la jugadora no ha sido un salto al vacío ya que aseguró que ha “visto todos los partidos que he podido” y celebró los ánimos de la afición en el campo. “Sé que la plantilla que hay ahora no se rinde, tiene las cosas claras y lo demuestran partido a partido”, expresó.



Además de su “experiencia” y todo lo que ha hecho en su “carrera deportiva”, Adriana Martín quiere aportar la misma “ilusión” que tuvo desde el primer día que llegó al Espanyol y explicó que “es un día súper feliz” y que llega con “las maletas cargadas de alegría”.