Valencia y Zaragoza se citan en Teruel en el Torneo Andrea Esteban de fútbol femenino

La segunda edición del Torneo Andrea Esteban enfrentará Zaragoza Club de Fútbol Femenino al Valencia el próximo miércoles, a las 19:30 horas en campo Pinilla.



El jueves se presentó la segunda edición de este torneo que llega con energías renovadas y vocación de continuidad después de que el año pasado tuviera que suspenderse por la pandemia.



La ex futbolista turolense y entrenadora del Valencia Femenino, Andrea Esteban, que no pudo participar de forma presencial en la presentación y tuvo que hacerlo de manera telemática por estar “inmersa en mitad de la pretemporada” con su equipo, aunque se mostró convencida de que “el miércoles” podrá “estar allí” para celebrar este torneo, del que se mostró convencida de que será una “fiesta del fútbol”.



La ahora entrenadora reconoció que le supone una “ilusión enorme volver a celebrar este torneo” del que, aseguró, tiene la “suerte” de que lleve su nombre.



La futbolista recordó que “el año pasado fue un año duro para todos” y se refirió a la necesidad de suspender la segunda edición del torneo, después de que echara a andar en 2019 y “en 2020 no pudimos hacer la segunda edición debido a la pandemia”.



Andrea Esteban celebró que finalmente se vaya a celebrar por segunda vez el torneo, que definió como “ansiado” y que vaticinó que “va a ser muy positivo para todos”.



“Esta segunda edición va a constar de un partido entre el Valencia y el Zaragoza de fútbol femenino”, explicó y celebró que ya se habla de este deporte en su vertiente “profesional y semiprofesional”. Además, la organizadora del evento aseguró que ésta es “una bonita manera de acercar a las niñas deportistas de la ciudad de Teruel el deporte femenino” que, en este caso, es el fútbol, “en el que pueden ver de cerca a sus referentes en u partido de primera mano”.



Andrea Esteban se mostró convencida de que de nuevo los asistentes disfrutarán del espectáculo y agradeció “al Club Deportivo Teruel permitir desarrollar esta segunda edición”.



La entrada a campo Pinilla para disfrutar del evento será gratuita y se espera que pueda acudir cerca de un millar de personas. Así lo confirmó el delegado del Fútbol Femenino del Club Deportivo Teruel, Carlos Valero, que aseguró que el club rojillo “está muy orgulloso y satisfecho de poder organizar este segundo torneo de fútbol femenino”.



Valero añadió que se aunque el partido del Torneo se ha programado a las 19:30 horas, a partir de las 18:00 se podrá asistir a un encuentro amistoso entre las chicas del CD Teruel y el Fuensport. El fútbol femenino, de moda

“Sabemos que el fútbol femenino es un deporte que está de moda en Teruel” y aseguró que el número de chicas que lo practican “está creciendo exponencialmente” por lo que se mostró convencido de que “dentro de no muchos años” exista la posibilidad “de además de que vengan a jugar equipos como el Valencia de Andrea Esteban o el Zaragoza, “pueda participar también el CD Teruel femenino”.



El partido se podrá ver a través de la plataforma de streamig Aragón Deporte de Aragón Televisión. Así lo aseguró el delegado de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión en Teruel, José Miguel Meléndez, que ´reiteró su apoyo en visibilizar el deporte femenino, como viene haciendo la CARTV desde su plataforma digital, y “no solo en la disciplina del fútbol, sino también en baloncesto y un montón más de deportes”, añadió. Meléndez defendió que “l fútbol femenino tiene que estar en las mismas condiciones de igualdad para los telespectadores” y aseguró que su misión es “retransmitir el partido que se ha organizado en Teruel”. Además apostó por dar más visibilidad a la figura de Andrea Esteba, y “cuáles son sus valores y su trabajo de superación en el día a día”.



El director general de Deporte del Gobierno de Aragón e impulsor del Torneo, Javier de Diego, manifestó su confianza en que éste es “un torneo que va a seguir creciendo” y aunque el año pasado tuviera que suspenderse por la crisis sanitaria del covid-19. De Diego explicó que en 2020 estaba previsto que fueran cuatro los equipos en competición, pero en esta ocasión se ha apostado por un formato más prudente. Sin embargo, reconoció que la organización pretende “que el año que viene se recupere este formato de cuatro equipos con semifinales y finales”.



El director general recordó que el torneo está “enmarcado dentro de las acciones” que está llevando a cabo el Departamento de Educación, Cultura y Deporte en el Pacto de Estado contra la Violencia de Genero en el que se prevé “seis acciones deportivas para visibilizar a la mujer en el deporte”. Ésta será la primera, y De Diego no ocultó que le supone “un placer” por la “estima especial” que le une a la futbolista.



El presidente de la comarca Comunidad de Teruel, Samuel Morón, se mostró confiado en que el Torneo resultará “un éxito” y aseguró que “hay que apostar por el deporte femenino” apoyándose en la imagen de Andrea Esteban, que es -dijo- un “referente deportivo”.



El concejal de Deporte en el Ayuntamiento de Teruel, Carlos Aranda, aseguró que la segunda edición del Torneo Andrea Esteban es una “iniciativa muy importante” por poder “tener a dos grandes equipos de fútbol femenino en la ciudad”.



Aranda recordó que hasta no hace mucho, el fútbol era un deporte destinado mayormente a chicos y que con este tipo de partidos se va poniendo en valor en gran trabajo que se está haciendo en el fútbol femenino” y defendió que con este tipo de iniciativa se da “visibilidad a la igualdad en el deporte”.