Andrea Esteban presenta la tercera edición del triangular que lleva su nombre

Por

Regresar a casa siempre es especial. Bien lo sabe Andrea Esteban, que durante la jornada de ayer volvió a su estimado Teruel para presentar la tercera edición del triangular que lleva su nombre y que disputará el Valencia, equipo al que dirige, ante el Zaragoza y el Dux Logroño mañana por la tarde (18:00 horas) en el Estadio de Pinilla. La exfutbolista se sintió orgullosa del avance que ha vivido el balompié femenino en la ciudad y que todavía continúa: “El fútbol femenino en Teruel sigue evolucionando mucho. Se hace un esfuerzo muy grande por parte de todos”. Esteban definió el evento como una oportunidad única para que los turolenses puedan ver fútbol femenino en directo, algo que le pone “la piel de gallina”.



Durante la tarde de ayer, el césped de Pinilla recibió la visita de una vieja conocida. Andrea Esteban volvió a calzarse las botas, aunque en esta ocasión lo hizo para dirigir desde la banda el primer entrenamiento de su Valencia Femenino en el stage de pretemporada que desde ayer lleva a cabo en la capital turolense.



Lo hizo después de pasar por la sala de prensa donde, en compañía de los representantes institucionales, presentó el triangular que durante la tarde de mañana traerá fútbol femenino de primer nivel a la ciudad de Teruel. Precisamente, el Valencia Femenino será uno de los participantes en ese triple amistoso, que también contará con la presencia del Zaragoza Femenino y del Dux Logroño.



Para la entrenadora turolense, que reconoció llevar el nombre de Teruel allá donde va, la cita de mañana supone “una responsabilidad”: “Ya no sorprende que haya una chica jugando a fútbol en Teruel, cuando jugaba yo llamaba la atención porque era la única. Es nuestra responsabilidad poder darles una salida aquí, en la ciudad”.



La vinculación de Andrea Esteban con la ciudad turolense no se perdió a pesar de su temprana marcha a Valencia para continuar allí con su carrera. De hecho, la propia entrenadora confesó haberle transmitido sus sentimientos hacia la ciudad a todas sus jugadoras, que ahora conciben la salida a Teruel como una fecha especial en el calendario de verano. “Mis jugadoras conocen mi historia y entienden lo ligada que estoy a Teruel. Les crea mucha energía porque saben que es una parte importante para mí. Se está convirtiendo para ellas en una rutina de pretemporada”, comentó la preparadora.



El triple duelo, que podrá seguirse por streaming en la página web de Aragón TV, supone una “ventana para todas esas chicas que juegan al fútbol”, tal y como explicó Carlos Valero, responsable del área femenina del CD Teruel. El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Teruel y de la comarca Comunidad de Teruel y ya es “un referente del deporte femenino” en la ciudad, según comentó Ramón Fuertes, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Teruel. Por ello, desde la comarca se animó a todas las instituciones a seguir apoyando el avance, cada vez más imparable, del fútbol femenino. Con figuras como la de Andrea Esteban será fácil conseguirlo.

El Valencia inicia un ‘stage’ de pretemporada de cuatro días El Valencia Femenino llegó a la ciudad de Los Amantes ayer al mediodía y la intención del cuerpo técnico encabezado por Andrea Esteban es aprovechar al máximo los días para ponerse en forma de cara al inicio de temporada.



Tras una sesión ligera durante la tarde de ayer, la plantilla del Valencia Femenino volverá al verde de Pinilla por partida doble en la jornada de hoy antes del triangular de mañana por la tarde. Una vez concluido el doble compromiso ante el Zaragoza y el Dux Logroño, las chicas de Andrea Esteban tendrán una última sesión de entrenamiento en la capital turolense el jueves por la mañana antes de partir de regreso para Valencia. Sin embargo, no todo será competir y entrenar. La entrenadora turolense también quiere que las suyas conozcan la ciudad donde ella creció, por lo que aprovechará su estancia durante cuatro días en la capital de provincia para enseñarles algunos de los rincones más especiales de la localidad.



La entrenadora del cuadro valencianista pretende que el stage en Teruel refuerce la unión de su plantilla. “No solo se ganan partidos en el campo, sino también en momentos de cohesión de equipo, como puede ser la posibilidad de estar cuatro días todas juntas”, confesó la técnica tras la presentación del triangular que lleva su nombre.