Alex Rins: “Los resultados no han sido buenos, solo para aprobar”

No ha sido una temporada fácil para Álex Rins. Después de que su compañero de equipo Joan Mir consiguiera el Campeonato del Mundo en el 2020, se esperaba que Suzuki siguiera evolucionando y estar en condiciones de luchar por los puestos del podio. Pero no fue así y a lo largo del año, Rins ha sufrido la superioridad de otras marcas, con muchas caídas y errores propios que le impidieron puntuar en siete carreras, terminando finalmente en el puesto 13 de la general. De cara al año que viene Suzuki deberá dar un gran paso adelante o de lo contrario, el mercado de pilotos puede cambiar debido a que muchos pilotos de la parrilla terminan contrato a final de 2022.



-No ha sido la mejor manera de terminar el año



-La verdad es que ha sido una lástima terminar el año así. Ha sido un año con muchas caídas, con resultados por debajo de lo esperado ya que apenas hemos logrado buenos resultados, pero ya está terminada la temporada y hay que mirar hacia delante.



-¿Por qué ha sido la caída?



-Ha sido debido a que estaba con un poco más de ángulo fuera de la línea buena y por eso he perdido el tren delantero. Ha sido una verdadera lástima ya que estaba en tercera posición y hubiera venido muy bien terminar el campeonato con buen sabor de boca. De todas formas, en unos días nos subimos en Jerez en la moto del 2022 y hay que pensar en el futuro.



-El Gran Premio empezó el viernes en mojado, aunque luego la pista se secó y pudieron ir más rápido.



-Ha sido un buen día. Una lástima FP1 en mojado. No pudimos mejorar la puesta a punto, pero en la FP2 hemos mejorado mucho y las sensaciones fueron buenas. Las predicciones daban mejor tiempo para el sábado y domingo, así que no nos preocupó mucho la lluvia del viernes.



-Los entrenos del sábado ya fueron mucho mejor para usted.



-El sábado fue un buen día ya que volvemos a la segunda fila, aunque un poco cabreado ya que lo podía hacer mejor ya que al tener que pasar por la Q1 he tenido que usar dos neumáticos blandos y eso ha hecho que en la Q2 tuviera que empezar con uno medio y cuando hemos vuelto a poner el blando para hacer buen tiempo hubo banderas amarillas y no pude mejorar. De todas formas estoy contengo con los tiempos que hice con el medio y lo importante era pensar en la estrategia para la carrera ya que teníamos al imperio Ducati con varias de sus motos delante nuestros y teníamos que hacer bien las cosas, aunque finalmente no fue así.



-Tampoco ha logrado hacer buenas clasificaciones este año



-La verdad es que ha sido complicado hacer vueltas rápidas con esta moto. Yo he tratado de darlo todo, aunque en un par de citas no me digas los motivos pero no estaba para hacer una buena clasificación. La realidad es que es algo que tenemos que mejorar el año que viene y lograr salir lo mejor posible ya que luego las carreras se complican mucho.



-¿Qué puntuación se pone sobre el resultado final del año?



-Diría que un aprobado justo ya que no hemos sido regulares, quizás debido a que en varias carreras teníamos que arriesgar un poco más de la cuenta debido a que el resto estaba un paso por delante del nuestro.



-Que un piloto de su talento haya sufrido tanto demuestra que algo está pasando.



-En la primera cita de Qatar ya les dije a mis mecánicos que veía que otros habían dado un gran paso adelante y nosotros estábamos más estancados. Vi por ejemplo como Jorge Martín estaba mejor que nosotros ya que tenía una moto superior, aunque también Suzuki me puede decir que necesitan que yo acabe más carreras, así que debemos encontrar el equilibrio.



-Su compañero dijo que en la parte final de la temporada volvía a tener mejores sensaciones con la moto.



-Quizás haya sido porque los circuitos de final de calendario se adapta mejor a nuestra moto que otros. Lo importante sería que estuviéramos bien en todos los circuitos ya que la regularidad es lo que te hace estar arriba al final del campeonato.



-¿Qué le pides a Suzuki para el 2022?



-Tenemos unos test en Jerez esta semana y será importante dar un paso adelante. Parece que vienen con un gran paquete de cosas nuevas a probar ya que necesitamos un poco de todo, más velocidad, mejor aerodinámica. Esperamos acertar y que cuando volvamos a subirnos a la moto la próxima temporada tengamos una buena moto.



-¿Piensa hacer cambios en su preparación de cara al año que viene?



-No pienso hacer grandes cambios. Lo más importante es que en la pretemporada logremos mejorar la moto y luego seguiré con mi programa de entrenamientos y estar lo mejor posible. Cada vez tenemos más carreras y menos días de descanso, por lo que será importante estar bien física y mentalmente.



-El año que viene terminan contratos muchos pilotos de la parrilla de MotoGP.



-No sé como irá el tema de las renovaciones. Espero que tarde un poco todos estos temas y se retrase hasta mitad de temporada ya que otros años se han hecho estas cosas demasiado temprano.



-El tener las gradas llenas de aficionados habrá sido recuperar la adrenalina perdida al ver tantas carreras con las gradas vacías.



-Ya el sábado sentí un gran cambio del FP3 al FP4, al ver las gradas ya llenas. Se me puso la piel de gallina ya que desde noviembre del 2019 no veíamos tanta gente en las gradas. Es algo que te hace muy feliz y ojalá el año que viene esté así en todos los circuitos.



-¿Tiene previsto ir algún día por Valdealgorfa?



-Trataré de hacer algún viaje y ver a mi familia y amigos. Y de paso que Lucas disfrute del Bajo Aragón.