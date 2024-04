Álex Rins: “No está siendo un inicio fácil pero confío en el potencial del equipo”

Por

No es un buen momento para las marcas japonesas que compiten en el Mundial de MotoGP. Después de dominar durante décadas en la máxima categoría de las ruedas, la pandemia paralizó totalmente la actividad en el país del sol naciente y el buen trabajo realizado por las marcas italianas ha supuesto que tanto Honda y Yamaha estén pasando por un momento complicado. Álex Rins conoce bien la situación ya que en la temporada anterior compitió con Honda y para este año firmó con Yamaha por el equipo oficial. Confía en que con las concesiones que tienen puedan dar un gran paso adelante esta temporada y estar en condiciones de optar por las victorias en el futuro.



-No está siendo el inicio de temporada que esperaba.

-Bueno, está siendo un poco difícil. Ninguno de los dos pilotos oficiales esperábamos que nos estuviera costando tanto, tanto a Fabio Quartararo como a mí mismo, pero estamos trabajando duro para hacer de nuevo una moto fuerte y competitiva.



-Yamaha logró ganar el título en 2021 y este tiempo las motos italianas han dado un gran paso adelante.

-Creo que este año desde luego no vamos a poder ganar el título, pero la idea es trabajar y devolver a Yamaha a lo más alto. Es un equipo con mucha trayectoria, con muchos títulos y carreras ganadas, por lo que estoy muy orgulloso de formar parte de este proyecto.



-¿Cómo ha ido la carrera?

-Acabar en el puesto 13 a más de 28 segundos no es donde queremos estar. Que nos saquen un segundo y medio por vuelta no es bueno para nosotros, pero estamos en un proceso de mejora y cada vuelta que damos es importante. Por ejemplo del sábado al domingo cambiamos la configuración de la suspensión delantera y la verdad es que nos ha ayudado un poco a hacer girar la moto, que es el punto donde más sufrimos a día de hoy.



-¿Se puede decir que este fin de semana ha sido útil para recoger información y aplicarlos a los test del lunes?

-A lo largo del fin de semana hemos ido probando cosas y seguro que la información nos servirá para el test. Durante el principio la carrera he estado un buen rato siguiendo a Fabio Quartararo y he intentado pasarlo en la última curva, pero me quitaba un poco de confianza todas las caídas que he visto en Moto2 y Moto3. Ha habido un momento en el que he empezado a sufrir del antebrazo y perdía sobre un segundo. Hablando con Fabio me ha dicho que también ha sufrido ya que la moto es como bastante pesada y gira poco, siendo el gran problema que tenemos al día de hoy.



-¿Tanto le cuesta girar la moto?

-Nos cuesta bastante. Por ejemplo en la curva 12 hacíamos muchos metros hacia fuera y nos costaba entrar a la 13, perdiendo bastante tiempo en ese punto. Ahora puedo resumirlo en que estamos en un proceso de mejora y confío en que a lo largo de la temporada demos un gran salto adelante.



-¿Cómo gestiona un piloto una carrera en la que ha habido tantas caídas a lo largo de un fin de semana?

-Se intenta pensar lo menos posible en esto, aunque a veces a la hora de meter la moto tienes un poco más de precaución ya que el sábado había parches de humedad y era complicado. Hoy domingo la pista estaba mucho mejor y piensas menos en esas cosas.



-¿Tiene muchas cosas para probar este lunes en los test?

-Parece que traen muchas cosas interesantes, pero debemos adaptarnos muy bien al tiempo que tenemos y seleccionar bien lo que queremos probar ya que no podemos volvernos locos. Tenemos que elegir bien lo que probamos y cómo lo probamos para poder mejorar la moto.



-¿Puede concretar un poco más lo que va a probar?

-Tenemos un nuevo chasis, vamos a trabajar la electrónica de otra manera y un paquete aerodinámico bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en Yamaha.



-Ha estado en tres fábricas japonesas y la metodología de los japoneses es complicada si lo comparamos a las marcas europeas.

-No puedo opinar mucho sobre si ahora están trabajando mejor o peor, pero hay cosas en las que están cambiando en Yamaha ya que por ejemplo la aerodinámica ha pasado a desarrollarse en Italia y no en Japón. Están muy involucrados y trabajando mucho para mejorar la moto y espero que a lo largo de la temporada demos los pasos adelante para estar con opciones de estar arriba.



-¿Qué tendría que pasar para salir satisfecho de los test?

-Deberíamos poder encontrar una mejora en el que pudiéramos girar la moto un poco más. De motor no tenemos nada a probar, pero si puedo decir que el carenado nuevo es muy diferente y espero nos ayude a sentirnos mucho más cómodos sobre la moto.



-Sería bonito que Yamaha le ofreciera las mejoras necesarias para llegar a la cita de Motorland y poder luchar por los puestos del podio.

-Ojala sea así y pudiera correr delante de la afición turolense en mejores condiciones y brindarles un gran resultado.