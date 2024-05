Álex Rins, ilusionado con las últimas mejoras de Yamaha

Por

El francés Fabio Quartararo y el español Alex Rins, pilotos oficiales de Yamaha, se han mostrado muy ilusionados con probar en competición las últimas novedades y evoluciones de las que dispusieron en los test privados que realizaron recientemente en el circuito italiano de Mugello. A este respecto, el piloto con raíces en Valdealgorfa señala que “Este fin de semana dispondremos de un nuevo paquete aerodinámico, la versión que me gustaba, así que tengo muchas ganas de empezar a rodar en Montmeló”, refiere Rins al respecto del próximo Gran Premio del Mundial de Motociclismo que tendrá lugar en el Circuito de Catalunya.



“Tras el test privado de Mugello, nos decidimos por una versión aerodinámica que probaremos aquí este fin de semana, por lo que tengo ganas de ver cómo será”, reconoce Quartararo en la nota de prensa de su equipo previa al inicio del Gran Premio catalán de MotoGP. Rins, en la misma línea, comentó en esa nota que “este es mi gran premio de casa, así que seguro que eso añade un poco de emoción extra, pues hemos estado trabajando duro para aprovechar al máximo el tiempo extra en pista que nos ha proporcionado el test privado de Mugello”, reflexiona el valdealgorfano.



“Seguro que daremos lo mejor de nosotros, como siempre, y el equipo está totalmente motivado, pues Barcelona también es uno de mis circuitos favoritos, he corrido muy buenas carreras aquí, especialmente en 2022”, recuerda el campeón del mundo francés de MotoGP en 2021. “Dimos un paso adelante con la puesta a punto en la carrera de Le Mans, así que a ver si podemos conseguir buenos resultados este fin de semana”.



No está siendo la mejor temporada para Álex Rins, ni para los pilotos de Yamaha en general, lastrados por cierta falta de competitividad de la máquina en este inicio de competición, de ahí la puesta en marcha de estas mejoras. Álex Rins es ahora mismo vigésimo en la clasificación general del Mundial, con 7 puntos. Su compañero Quartararo es duodécimo, con 25 puntos tras la disputa de los primeros grandes premios, algo que a buen seguro querrán solucionar en las próximas citas del campeonato.