Arnau Gaixas vuelve este sábado (19:30) a la que fue su casa en el tercer amistoso del Teruel

Por

Arnau Gaixas es uno de los nuevo fichajes del CD Teruel para la próxima campaña. El central de 25 años llega procedente del Lleida, equipo ante el que el cuadro rojillo disputará este sábado su tercer encuentro de pretemporada, con la ilusión de poder hacer un buen año en Pinilla y sobre todo crecer como futbolista al lado de unos compañeros que ya le han puesto las cosas fáciles en el breve, pero intenso, periodo de adaptación. “Es un gran paso venir a un club tan grande, pero a la vez tan humilde como el Teruel. Me he encontrado a un grupo humano muy bueno y sobre todo a muy buenos futbolistas”.



Antes de que le haya dado tiempo a echarlo de menos, Arnau Gaixas regresa al Camp D’Esports de Lleida en lo que para él será un encuentro “muy especial” a pesar de tratarse de un compromiso amistoso de pretemporada. El central reconoce que fue “muy feliz” en sus dos últimas temporadas en el Lleida Esportiu, pero que el cambio a un equipo de categoría superior como el CD Teruel es comprensible por parte de la afición: “Cogí mucho cariño al club y a la afición y ellos a mí también. Creo que les va a gustar verme dar ese salto y no va a quedar nada negativo ahí”.



El polivalente central llegó al conjunto catalán después de pasar por diversos equipos en la Tercera División, entre los que destacó el Deportivo Aragón, club en el que se enfrentó al bloque turolense por primera vez. Su progreso le ha permitido ir escalando de divisiones temporada tras temporada hasta llegar a un CD Teruel en el que buscará prolongar ese crecimiento. “Trato de mejorar cada día y de competir conmigo mismo. Está claro que año tras año estamos mejorando, estamos aprendiendo y vamos cumpliendo objetivos. Ahora me toca la Primera RFEF y voy a tratar de disfrutarla al máximo, pero sobre todo de seguir aprendiendo”, confiesa un defensa que sabe que lo tendrá difícil para entrar en el once titular de Víctor Bravo, pero al que le motiva tener a dos referentes como Cabetas y Fran Carmona como compañeros de demarcación: “Una de las principales razones por las que escogí venir a Teruel fue por la competencia que hay. Sé del peso y de los buenos jugadores que son tanto Fran Carmona como Cabetas y sé que eso me va a hacer exigirme al máximo y aprender muchísimo de ellos. Creo que va a ser una competencia sana entre los tres”.



Arnau, que ya disputó minutos en los anteriores dos amistosos, espera con ansia el duelo de esta tarde ante su ex equipo y confía en poder empezar a ganar con el CD Teruel en un año en el que considera que “se pueden hacer grandes cosas”, por la calidad que hay en el vestuario.



El central catalán, que se marca como principal objetivo personal “jugar los máximos minutos posibles y ayudar al equipo, tratará de hacerlo lo mejor posible este sábado por la tarde ante el Lleida Esportiu para empezar a fraguar un éxito que debe llegar en el mes de mayo, con la salvación de la categoría.