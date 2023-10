Víctor Bravo cambia su apuesta desde la primera jornada de liga

Por

Víctor Bravo ha ido modificando sus planes en la misma medida en la que avanzaba la temporada. Prácticamente la mitad de los jugadores que formaron parte de la alineación inicial han visto como se reducía su presencia en los planes del técnico rojillo. Víctor Sanchís, Fran Tena, June Ahn, Sergio Buenacasa y David Aparicio han perdido presencia con el paso de las jornadas, para dejar espacio a hombres como Aitor Pascual, Borja Romero, Jorge Alastuey, o Borja Martínez.



El técnico del CD Teruel parecía tener muy claro el once de su confianza en las primeras semanas de competición. Sin embargo este primer equipo inicial se ha visto modificado notablemente en el transcurso del primer mes y medio de campeonato.



De aquellos once futbolistas que partieron como titulares en el compromiso inicial con visita incluida al Anxo Carro de Lugo, tan solo seis permaneces fijos dentro de los planes de Víctor Bravo. Taliby, inamovible en la portería; Fran Carmona, Arnau Gaixas y Julen Hualde, en defensa, aunque el navarro ya dejó a Rubén Correia su sitio en la segunda mitad del choque ante el Rayo Majadahonda; Nacho Castillo en el centro del campo y Toni Gabarre como referencia ofensiva han sido titulares para el técnico siempre que han estado en condiciones de ser alineados.



Los otros cinco han visto como su situación ha pasado por grandes altibajos. Víctor Sanchís se mantuvo inamovible en las cuatro primeras semanas de competición. Sin embargo tanto en Irún como en Majadahonda dejaba su sitio a Aitor Pascual.



Más curioso si cabe es el caso de Fran Tena. El metrónomo andaluz había sido fijo en los planes del técnico desde su llegada al club la campaña pasada. Su situación ha cambiado notablemente en el doble desplazamiento de los últimos quince días. En Irún entró en los últimos minutos y en Madrid se quedó todo el tiempo en el banquillo.

El gran beneficiado por esta situación ha sido Borja Romero. El segundo capitán ha ocupado su sitio en el eje durante ambos compromisos. También en el centro del campo, superada su lesión, Facu García ha dispuesto de oportunidades, aunque en su caso en mayor medida entrando como revulsivo en la segunda mitad.



Curioso también es el caso de coreano June Ahn. Titular el primer día como extremo derecho, ha ido entrando y saliendo del once y por momento le ha tocado participar partiendo desde la banda izquierda.

Otro de los que parecía fijo de entrada es David Aparicio. El extremo ocupó esa primera semana el carril del 11, pero tras la entrada de Borja Martínez le ha correspondido entrar en la segunda mitad, en cualquiera de las dos bandas del ataque.



Otro de los puestos que ha estado constantemente en movimiento ha sido el del acompañante de Toni Gabarre como referencia ofensiva. Esa demarcación de segunda punta ha sido una de las que mayor número de variantes ha sufrido. Sergio Buenacasa fue el primer elegido, Dani Villa también ha disfrutado de sus momentos, lo mismo que Nacho Castillo que en algún partido adelantó su posición.



La última variación llegó el pasado sábado ante el Rayo Majadahonda donde Jorge Alastuey que ha ganado protagonismo con el paso de las semanas, paso a jugar por detrás del delantero oscense centrando unos metros la posición en la que comenzó el campeonato.



Por ahora la única dupla que se ha mantenido casi invariable ha sido la de los defensas centrales Fran Carmona y Arnau han sido fijos desde el inicio, con la excepción del partido ante el Nàstic donde el sevillano no pudo jugar por lesión dejando su sitio a Isma Sierra. Con la recuperación casi ultimada del capitán Edu Cabetas habrá que comprobar la determinación que adopta el técnico con respecto a esta demarcación.