¿Arriba o abajo? ¿A dónde apunta el CD Teruel en la presente campaña?

En estas cuatro jornadas de competición el CD Teruel ha demostrado que es capaz de lo mejor y de lo peor, de ofrecer un rendimiento a la altura de los mejores de la categoría y de recuperar la debilitada versión futbolística de la pretemporada. Por ello, resulta complicado vaticinar hacia dónde apunta este año el CD Teruel en lo que a la clasificación se refiere. A juzgar por los partidos ante el Alavés B y la UD Logroñés el equipo podría apuntar alto sin ningún tipo de complejo, pero a juzgar por lo visto en la primera parte ante la SD Logroñés y lo visto este fin de semana ante el Arenas de Getxo, si se confía, el CD Teruel podría verse envuelto en una pelea por los puestos de abajo de la clasificación.



Antes de que arrancase la competición había cierta incertidumbre acerca del rendimiento que podría dar el equipo debido a la profunda renovación que experimentó y la imagen debilitada que había ofrecido durante la pretemporada. Sin embargo, en cuanto dio comienzo la competición el CD Teruel ofreció una imagen bien distinta y mejorada de si mismo para afrontar los partidos ante los mayores rivales del grupo con bastante solvencia. Así sacó un empate ante el Alavés B, otro ante la SD Logroñés y otro ante la UD Logroñés. Unos resultados bastante aceptables por toda su coyuntura y las sensaciones que demostraron sobre el verde.



No obstante, en esta última jornada toda esta estructura que había construido el CD Teruel y que había ilusionado a la afición se cayó con la dolorosa derrota que sufrió el equipo ante el Arenas de Getxo (2-0). No por el resultado en sí, sino por el cómo, y es que el CD Teruel volvió a evidenciar todas sus flaquezas tal y como hizo durante la pretemporada. El problema cara a puerta persistió, pero ello fue lo de menos, ya que el CD Teruel flaqueó en lo que se le presupone ser su mayor virtud: el centro del campo.



En los anteriores partidos el club rojillo había demostrado una gran capacidad futbolística en la parte de atrás y en la sala de máquinas. Era capaz de sacar la pelota jugada sin pasar demasiados apuros y de generar suficiente juego ofensivo, aunque fallase la culminación final, pero en este pasado fin de semana a la entidad mudéjar le crecieron los enanos, ya que a su problema de la falta del gol se le sumó un desborde de tareas defensivas en el centro del campo que impidió que el conjunto de Mendia desarrollase su juego. Los mediocentros se embarraron con las vigilancias, las correcciones y las tareas defensivas y no pudieron sacar a relucir su gran juego de pies y su creatividad, lo que, por otro lado, demostró el gran mérito del Arenas de Getxo, que supo mitigar el efecto del mediocentro turolense para controlar el esférico y llevar la batuta del partido sin problemas.



Así pues, en estas cuatro jornadas el CD Teruel ha presentado una dicotomía en cuanto a su rendimiento que hace difícil presagiar el destino del club.



Para el próximo domingo el CD Teruel tratará de recuperar su mejor versión en Pinilla, donde recibirá a la SD Gernika en la que será la quinta jornada de la temporada 2024-2025.