Bonavista exhibe su hegemonía en el Masmut

La cuarta edición del Tastatvins Trail, primera celebrada después de la irrupción del covid-19 y de los meses de confinamiento del año pasado, encumbró a Mario Bonavista como el rey del Masmut.El reconocido corredor turolense se impuso con contundencia dominando con severidad toda la carrera a sus rivales. En categoría femenina, la primera clasificada en la prueba reina fue Patricia Villanueva, mientras que en la prueba corta los ganadores fueron David Vives y Virginia Pérez en las categorías masculina y femenina respectivamente. 0En total, las pruebas de la Tastavins congregaron a 625 deportistas entre las modalidades de carrera por montaña y senderismo.



En la prueba reina, el corredor de la Iglesuela del Cid fue dominador desde los primeros compases marcando un tiempo intermedio a su paso por la Tossa de 34:50, un minuto y medio más rápido que su inmediato perseguidor, el alcañizano Carlos Jávega, que terminaría en la tercera posición después de verse adelantando por David Arbués. En meta, Bonavista paró el crono en 1:21:00, teniendo que esperar casi tres minutos para que llegase Arbués y dos más hasta que Jávega cruzó bajo el arco de meta.



En categoría femenina, Patricia Villanueva dio un verdadero recital, pasando por el punto intermedio de control en un tiempo de 43:05, en el puesto 26 de la general y a más de cuatro minutos y medio de la segunda fémina, Marina Albesa. Villanueva mantuvo su dominio hasta el final clasificándose en el puesto 24 scratch con una marca de 1:38:39 seguida en la distancia de Albesa y de Mónica Leandro, que fue tercera, a siete y nueve minutos respectivamente.



En la prueba corta las cosas estuvieron mucho más ajustadas. De hecho, las tres posiciones de podio se decidieron en un estrecho margen de tan solo veinte segundos. David Vives fue primero toda la mañana, aunque no se puede decir que lo hiciera con comodidad. En el paso intermedio los tres primeros calcaron las posiciones de meta, aunque con unas diferencias de tiempo que con el pasar de los kilómetros irían estrechándose. Junto a Vives, que cerró un tiempo de 56:17, subieron al podio Santi Moreno y David Lizano, segundo y tercero, respectivamente.



Virginia Pérez fue la más rápida en la distancia corta de entre las chicas, terminando con un registro de 1:02:12 para ocupar la séptima posición de la General. la segunda mujer no llegaría a la meta hasta diez minutos después. Fue Marta Ferrer, que no lo tuvo fácil para no verse superada por la alcañizana Paloma Lizana. Inauguración del Bike Park

La celebración de la IV Tastavins Trail sirvió de escenario para la inauguración del Masmut Bike Park de Peñarroya y el proyecto de cooperación Sierras Matarraña MTB muestran, según el vicepresidente de la Diputación de Teruel Alberto Izquierdo que asistió a la presentación de la infraestructura, el potencial de este territorio.



Estos son dos ejemplos de “cómo aprovechar con éxito los recursos propios para el desarrollo económico, en este caso turístico” resaltó el vicepresidente de la Diputación de Teruel Alberto Izquierdo en una visita a Peñarroya de Tastavins. Estas iniciativas, añadía Izquierdo, “deben ser un ejemplo de emprendimiento y cooperación para otras zonas de la provincia que buscan potenciar sus atractivos”.



El domingo se programaron salidas promocionales MTB Peñarroya 1300 y Sierras del Matarraña MTB, con distintas opciones de mayor y menor duración.