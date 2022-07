Bou y Guerrero se quedan a las puertas del podio en La Massana

Por

Roberto Bou y Pablo Guerrero se quedaron ayer a las puertas de podio en la Andorra MTB Classic, conformándose con la medalla de chocolate después de haber terminado la cuarta y última etapa en la cuarta posición., después de haber mantenido un pulso con los equipos de cabeza de carrera en los últimos kilómetros en la disputa al sprint de las posiciones segunda y tercera.



Tras un intenso fin de semana las fuerzas le flaquearon al ciclista de Mora de Rubielos en el tramo final de la jornada, quedándose si la chispa necesaria para meter la rueda en los últimos tramos, no pudiendo seguir el ritmo que imponía su compañero del Tomás Bellès by Cannondale.



“Es una lástima porque podíamos haber acabado en la segunda o tercera posición” se lamentaba el ciclista tras cruzar la línea de meta. Bou reconocía que ayer no se “encontraba fino”.



“Así son las carreras”, se consolaba el ciclista tras una etapa eminentemente de bajada y con poca subida, tras tomar la salida a 1.500 de altitud y llegar a la meta a 1.200 en La Massana, lo que hacía del último día un fin de fiesta “bastante atractivo con senderos que ponían a prueba los brazos” de todos los ciclistas, dijo Bou tras completar todo el recorrido en poco más de dos horas.



El ciclista reconocía, quizá con la rabia de haber tenido el premio al alcance de la mano, que volverá a esta carrera para intentar estar en el podio. De momento, Bou se concentrará ahora en su próxima participación en la burgalesa Colina Triste.