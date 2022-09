Roberto Bou: “Mi objetivo es estar en el ‘top ten’ del Campeonato del Mundo de XCM”

Por

Ufano como en pocas ocasiones, el biker de la Sierra de Gúdar, Roberto Bou, viajaba a toda prisa este lunes rumbo a Barcelona desde donde, con la medalla de campeón de España de la especialidad Cross Country Maratón todavía caliente, se embarcará con el resto de la expedición del equipo nacional rumbo a Dinamarca para defender los colores de la selección en el Campeonato del Mundo. Su incorporación a la armada española se produjo el mismo lunes a última hora, después de la demostración de fuerza que ofreció el domingo en Cantabria.



-El domingo se proclamó subcampeón nacional de la especialidad de Maratón, confirmado el buen año que está viviendo.

-Últimamente le hemos dado la vuelta a la tortilla. Después de haber llevado dos temporadas un poco crueles conmigo, este año parece que volvemos a estar viendo la luz y donde antes solo había disgustos ahora son alegrías. Creo que esta está siendo mi mejor temporada en el mundo del ciclismo porque estar en la élite es complicado.



-Este buen momento ha sido reconocido al haber sido incluido en la expedición de la selección nacional al Campeonato del Mundo

-He optado a una plaza para correr con lo mejores en el Campeonato del Mundo después de haber estado luchando con otros corredores y de no estar incluido. Pero al final el que la sigue la consigue y la constancia y el sacrificio y, después, el buen rendimiento de este año han dado fruto y, al final, el Campeonato de España ha hecho replantearse (a la Federación) la composición de la selección y la ha ampliado con una plaza más.



-Porque inicialmente el domingo, y pese a haber acabado en segunda posición la carrera del Nacional de XCM, usted no estaba incluido en la expedición nacional.

- Sí, yo no estaba entre los seleccionados. De hecho, antes de correr el Campeonato de España ya se había hecho la selección, ya estaba todo decidido y todo preparado con los vuelos de los corredores y todo. La decisión de no incluir a nadie más ya se había tomado. Pero yo he sido constante y un poco cabezota a la hora de reivindicar esa posición que creo que me merezco. Al final, los árbitros vieron en qué estado de forma estaba en el Campeonato de España como también se vio en la retransmisión de la carrera mi rendimiento en la carrera, en la que no me descolgué en ningún momento de la cabeza y en la que estuve liderando en varias ocasiones. Y al final, la carrera se decidió en la última bajada, lo que demuestra mi estado de forma. Al final, se ha replanteado la posibilidad de tener una plaza más incluyéndome. El seleccionador, que no pudo estar en el Campeonato de España porque estaba acompañando a la selección de carretera en Australia, ha hablado con gente que sí estuvo en la prueba y le han contado la realidad.



-Claro, porque usted puso el domingo contra las cuerdas a los corredores que ya estaban seleccionados.

-Yo había estado entrenando fuerte en la comarca Gúdar Javalambre para demostrar al resto de corredores que Roberto Bou estaba fuerte y que no era como el año pasado.

Reconozco que yo he cometido un error, porque había un criterio desde el principio de temporada en el que me tenía que centrar para ser seleccionado, que era estar entre los mejor del ránking UCI en XCM y es verdad que a lo mejor no cumplo con los requisitos de ese criterio, pero ahora, y con la mirada puesta en el año que viene, tomaremos otras decisiones.



-¿Qué otros corredores componen la expedición española?

-Enrique Morcillo, Francesc Guerra y el campeón de España de XCM Sergio Mantecón.



-¿Por que no tenía usted una puntuación UCI lo suficientemente buena después del año tan bueno que está teniendo?

-Uno de los factores por los que no he logrado tantos puntos UCI ha sido el correr carreras por parejas. Corriendo por parejas no puedes demostrar tu mejor estado de forma porque hay que trabajar en equipo. Al competir en equipo pueden ocurrir muchas cosas, a ti o a tu compañero, y en este caso he tenido la poca fortuna que en la Andalucía Bike Race, la Swiss Epic, Cape Epic y otras carreras de prestigio y que me podían haber otorgado muchos puntos UCI no me los han llegado a dar porque mis compañeros han tenido diferentes percances como una caída una lesión o un bajón de rendimiento.



-El estado de forma que demuestra este año ¿es como consecuencia de haber pasado una temporada tan mala el año pasado?

-Creo que sobre todo se puede deber a haber vuelto con mi entrenador y compañero, Alberto Losada. Le hemos dado la vuelta a la tortilla. Antes estaba con otro entrenador y no encajábamos bien los entrenamientos y no me conocía igual que Alberto Losada. También me ha ayudado el poder entrenar con gente profesional como Joan Bou o Jesús Herrada, que están en la comarca de Gúdar Javalambre. Ese punto de calidad creo que sí que se nota.



-¿Qué sabe del circuito en el que correrá el mundial?

-No es un circuito muy complicado. He visto los tiempos del año pasado y se hizo en cuatro horas y cuarto. Se trata de completar tres vueltas a un circuito de 40 kilómetros con un desnivel acumulado de 1.600 metros con lo que no hay grandes desniveles. Sé que lo podemos hacer bien porque he corrido la Titan Desert en la que no se acumula mucho desnivel y he sacado una velocidad de 29 kilómetros por hora de media. Por eso sé que va bien porque soy fuerte en ese aspecto. Y luego, por lo que he visto en el perfil los repechos no son muy largos pero sí explosivos, aunque sé que la dureza se pagará en las últimas vueltas.



-¿Es un recorrido muy técnico?

-He visto que hay un 60 por ciento de sendas, pero no sé si en esas sendas está metida la técnica o solo son single tracks de coger flow con la bicicleta y dejarse llevar.



-¿Cuál es el objetivo con el que viaja a Dinamarca?

-Mi objetivo es estar en el top ten. El 10 es un número que me acompaña mucho y no veo tan difícil entrar a estar entre los diez mejores del mundo. Sobre todo después de que hace dos años acabase en el puesto 13 en Turquía. Sé que en el estado de forma que estoy actualmente puedo volver a estar en esas posiciones.