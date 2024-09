Caída de Gonzalo Sánchez en la carrera del sábado en Francia

La suerte no está acompañando a Gonzalo Sánchez desde el parón del verano. Magny Cours es una pista donde el piloto turolense nunca había competido y de nuevo partía en desventaja con respecto a la mayoría de la parrilla, por lo que en los entrenamientos tocaba coger las referencias de la pista y en la cronometrada intentar salir lo más adelante posible. Hay que recordar que en esta categoría solo hay un entrenamiento libre y después se pasa a la cronometrada, por lo que los pilotos no pueden hacer muchos kilómetros.



Gonzalo logró la quinta posición el viernes, pero siempre se ha dicho que el piloto del Team Arco es piloto de carreas y estaba decidido a dar un golpe encima de la mesa, aunque las condiciones de la pista para la primera carrera del sábado fueran muy complicadas debido a la lluvia. En una buena salida, donde se puso enseguida en segunda posición, llegó a estar por momentos primero en la primera vuelta, aunque enseguida Eduardo Burr recuperó el liderato, aunque a los pocos segundos el piloto brasileño se fue al suelo y Gonzalo tuvo que rectificar para no irse también al suelo.



En dos primeras vueltas de auténtico infarto, varios pilotos cayeron, siendo Gonzalo uno de ellos cuando estaba a punto de pasar por la línea de meta y no pudo continuar, perdiendo una buena oportunidad ya que su máximo rival, Marc Vich no pudo en ningún momento seguir al grupo de cabeza, terminando en sexta posición.



La victoria fue para el australiano Cameron Swain, con una ventaja de más de tres segundos sobre Aymon Bocanegra y Takumi Takahashi. Con estos resultados, el mundial está más apretado que nunca ya que Gonzalo Sánchez y Marc Vich están empatados a puntos y será este domingo donde se verá qué piloto sale líder a falta de la última cita a final de septiembre en Motorland Aragón.