Cal y arena en el final de campaña de los turolenses

El calendario de competiciones autonómicas en los diversos grupos de Segunda Aragonesa masculina toca a su fin, con cal y arena en la representación de los clubes turolenses y un alumno aventajado, Polideportivo Andorra, que será quien represente a la provincia en las eliminatorias por el título que dan comienzo este mismo fin de semana. La configuración de los enfrentamientos en los octavos de final de esta competición, la primera de estas eliminatorias, deja al Andorra emparejado con el Hoscafrost CB Jaca, desplazamiento lejano.



El primer enfrentamiento con el cuadro jaqués se jugará este sábado, tal y como señala la web de la Federación Aragonesa de Baloncesto, en el pabellón municipal de la villa minera mientras que la vuelta, una semana más tarde, se disputará en territorio pirenaico. Clubes de Zaragoza y su área metropolitana conforman la gran mayoría de los clasificados a esta eliminatoria final, eso sí, con un favorito fuera de la capital, el Fertinor Bilbilis.



Polideportivo Andorra quedó tercero en su grupo de Segunda Aragonesa, precisamente por detrás de los de Calatayud y de CBA Madison, lo que le otorga la posibilidad de jugar contra los jacetanos, segundos en un grupo que dominó Marianistas con puño de hierro. El resto de representantes turolenses de la categoría no lograron clasificarse entre los cuatro mejores de grupo que tienen derecho a disputar las eliminatorias finales. Así, no anduvo lejos Teruel Basket Mudéjar en el grupo de Andorra, pero quedó finalmente en sexta posición a dos partidos de distancia de la cuarta posición que logró Agustinos.



En el grupo 1 de esta Segunda Aragonesa, La Salle y Basket Mudéjar 2.0 compitieron con dignidad pero se quedaron en mitad de tabla, sextos los lasalianos a dos victorias de la cuarta plaza y séptimos los mudejaristas con una victoria menos, lo que les deja fuera de esta fase final de la competición.



Muy buena imagen dejan las chicas de Las Anejas-Caja Rural de Teruel en su participación en Segunda Aragonesa Femenina, en un grupo en el que están, con veinte partidos jugados y a dos de que concluya la fase regular, a apenas una victoria de las líderes de Old School. Las chicas turolenses lograron el fin de semana un holgado triunfo ante Alierta Augusto Salas, y se jugarán en casa, ante Ánfora Cuarte este fin de semana, la posibilidad de concluir en el liderato de la competición, un éxito para un conjunto que debe pelear en un grupo con equipos todos de Zaragoza.