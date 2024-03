Calamocha y Binéfar se reparten el dominio y firman el empate a cero (0-0)

Por

Partido de transición para un CF Calamocha muy práctico que en esta jonada liguera ante un CD Binéfar volvió a repetir el resultado de la última disputada. Un empate sin goles en un duelo poco atractivo de presenciar para el espectador en el que los de Sergio Lagunas ofrecieron una vez más una imagen de equipo práctico y muy serio en lo defensivo, pues tras sobrevivir sin castigo a una primera mitad a remolque de su oponente en la reanudación mostrarían una imagen más ofensiva que, sin embargo, en esta oportunidad y como tantas veces ha sucedido esta campaña, no tuvo el premio de un gol, pues el equipo no supo aprovechar las que tuvo. Sin duda la sensible baja del goleador calamochino Adán Pérez, que se lesionó de manera fortuita superada la hora de partido en el cero a cero en Cuarte de Huerva, sería el recuerdo recurrente de la parroquia local en Jumaya.



En plena Semana Santa y a mitad de semana, con la carga física que supone, con un molesto viento que sopló en todo momento y con los dos contendientes muy liberados de apuros en la tabla clasificatoria, tanto turolenses como oscenses optaron por un inicio de partido tranquilo en el que el orden táctico se impondría por encima de cualquier otro aspecto. De esta manera, el choque avanzó veloz y algo monótono sin nada reseñable en las respectivas áreas, aunque sí en el resto de la parcela de juego, pues el once dirigido por Luis Arcas no tardó en dejar muestras de su superioridad inicial acaparando mayor y mejor posesión de pelota y controlando de manera territorial a un conjunto local que no terminaba de encontrar la fluidez con el cuero en su poder, ya que su circulación de pelota carecía de continuidad y precisión, por lo que los de La Litera irían ganando control del encuentro a cada minuto que pasaba.



Ese claro pero no agobiante dominio visitante se impondría durante todo el primer tiempo en el que los calamochinos no estuvieron a gusto en el campo. Una primera mitad donde, sin llegar a pasar por largos momentos de agobio, aunque sí pudieron encajar gol si el Binéfar no hubiera malgastado alguna muy clara, nunca pudieron en ningún momento despistarse lo más mínimo. Pero los de Sergio Lagunas esta temporada han demostrado en sobradas ocasiones su capacidad para mantener la calma en las situaciones más delicadas y, aunque no se pudieron dar ni una sola alegría hasta después del paso por los vestuarios, consiguieron alcanzar el descanso indemnes.



Eso sí, la más clara de las dos o tres importantes que tuvo el equipo de Luis Arcas cuesta creer que no entrara, pues los foráneos lograron robar en plena salida de pelota local y Chicho con todo a favor y, con sólo Unai Calavia entre él y la portería, la mandó arriba ante la incredulidad de toda la grada.



En el receso un Sergio Lagunas que ya se había visto obligado a agotar una ventana de cambios y en una zona tan crítica como la defensiva por el contratiempo de Tenorio a la media hora de juego, introdujo otro hombre de refresco en la zona más ofensiva con el fin de remover a un grupo que hasta entonces en lo ofensivo se había mostrado estéril. Su pensamiento sin duda fue acertado pues el Calamocha no tardó en dejar mejores sensaciones con la pelota que en la primera y aunque no controló al cien por cien el juego sí tuvo más posesión y llegada al área rival. Los turolenses empezaron a tener más pelota y esa temible eficacia en la pelota parada la sufriría no pocas veces un conjunto oscense que sufrió lo indecible en la estrategia y que bien pudo encajar algún gol.

Sin embargo, al igual que el Calamocha en la primera el equipo binefarense no encajó gol y con los cambios de Luis Arcas y con el paso de los minutos iría controlando cada vez más el juego hasta afrontar un tramo final de partido muy ajustado por las dos partes en el que apenas hubo ocasiones, aunque sí algún pequeño susto en ambas porterías.