El Calamocha logra un punto que sabe a poco ante el Binéfar (1-1)

El Calamocha casi sorprende en casa del Binéfar al empatar a uno en los últimos minutos del encuentro. Los de Sergio Lagunas se adelantaron en la primera mitad del partido, y aguantaron la ventaja pese a quedarse con diez en el campo tras la expulsión por doble amarilla en apenas dos minutos de Raúl Gómez. Una situación que aprovechó el conjunto local para igualar, y casi darle la vuelta al partido. Finalmente, reparto de puntos que ambos conjuntos dieron por bueno en un duelo que tuvo momentos de todo tipo.



Los calamochinos salieron mejor al campo, con más juego e intensidad que sus rivales. Tuvieron un dominio claro de los primeros 15 minutos, donde no soltaron el balón en ningún momento pudiendo hacer daño a la portería de Mansilla. Mientras, el Binéfar trataba de todas las maneras posibles hacerse con el esférico, sin suerte, viendo como el Calamocha poco a poco se hacía amo y señor de su casa.



En el minuto 20, una contra rápida terminó con un centro lateral que Choren alcanzó con un buen remate con el que inaugurar el electrónico. Un merecido premio al juego de los primeros compases. La buena presión ejercida por los de Lagunas impedía que los locales pudieran buscar la igualada, pero poco a poco se fueron arriba generando unos minutos locos en los que el Calamocha pudo sentenciar el encuentro. En ese momento, se produjo el punto negro del partido, cuando Amine tuvo que pedir el cambio por lesión, en el minuto 22, dejando a los suyos sin uno de sus mejores jugadores.



Alejo Mansilla salvó a los suyos sacando un balón que ya estaba bajo palos, y logró motivar a los suyos consiguiendo el dominio del juego que tanto buscaban. Sin embargo, por mucho control que tuvieran, las ocasiones no llegaban. El buen hacer defensivo de los visitantes cortó todas las jugadas generadas por el Binéfar, haciendo nulos todos sus intentos. Pudo empatar Carlos Bernadó al filo del descanso, pero su disparo lejano acabó saliendo por arriba de la meta de Unai.



En la segunda mitad, el partido estuvo más ajustado. El Binéfar salió mejor que en el inicio, más concentrado, y logró generar situaciones de superioridad sobre el césped. Sin embargo, las oportunidades seguían sin llegar. Pero una jugada desafortunada de Raúl Gómez les dio esperanzas, al ver dos amarilas en apenas dos minutos y dejar al Calamocha con diez en el Nuevo Los Olmos.



Con la superioridad numérica, Luis Arcas movió el banquillo para crear un once completamente ofensivo con el que aprovechar la situación. Los locales se volcaron arriba, defendiendo muy adelantados, y centrados en atacar constantemente. Lograron generar tres ocasiones claras de gol, y en una de ellas Querol consiguió el empate cuando apenas quedaban diez minutos de partido.



El tiempo restante, el Binéfar fue con todo a darle la vuelta al duelo y se volcaron aún más arriba, pero con más corazón que cabeza. Finalmente, el partido acabó con un reparto de puntos que ambos conjuntos dieron por bueno, dada la superioridad del Calamocha hasta la expulsión de Gómez y la oportunidad que tuvo el Binéfar para aprovecharse de ello, sin suerte.



La próxima jornada, el Binéfar viajará al campo de La Vega para enfrentarse a un Utrillas que viene de sumar dos victorias consecutivas y lo recibirá con los ánimos bien altos. Mientras, el Calamocha recibirá en casa al Andorra en un partido duro contra uno de los equipos más fuertes de la competición. Una situación parecida a la que se encontraba al enfrentarse al Binéfar, y una prueba de lo igualado que ha empezado el campeonato. Después de que la victoria se les escapara de las manos en los últimos minutos del partido, seguro que afrontarán el duelo de la semana que viene con el objetivo de finalizar lo que no pudieron hacer ayer.