Calamocha y Utrillas frenan su buena dinámica pero continúan en el camino

El Calamocha y el Utrillas llevaban un tiempo de dulce, conociendo únicamente resultados positivos, sin embargo, el fin de semana pasado ambos equipos salieron derrotados en sus respectivos partidos para frenar su buena racha, aunque ello no les aparta de sus objetivos, ya que las derrotas no les hicieron caer demasiado en la tabla clasificatoria y se mantienen vivos en la lucha por sus objetivos. El Calamocha continúa en los puestos de play-offs y el Utrillas sigue lejos de los puestos de descenso.



Lo de los mineros y los calamochinos empezaba a ser preocupante. Ambos equipos estaban demostrando un nivel de fútbol excelso que no les bajaba del empate, lo que hacía pensar que no eran humanos. Sin embargo, este fin de semana demostró lo contrario: que, como humanos que son, también pueden cometer errores.



Los calamochinos venían de acumular una racha de cinco partidos sin conocer la derrota. El último partido que perdieron fue el que disputaron el 5 de noviembre del pasado año en Jumaya. A partir de ahí comenzaron con su buena racha venciendo al Cariñena (2-3), al Ejea (2-0) y al fuentes (0-2), y empatando contra el Illueca (1-1) y el Utrillas (1-1). No obstante, en la última jornada el Atlético Monzón se encargó de frenar su dinámica al vencerles con un marcador final de 1-2, en un partido en el que los de Sergio Lagunas ofrecieron una imagen muy distinta a la que venían mostrando antes del parón navideño.



En el caso del Utrillas la racha todavía era más grande, y es que los de Pitu Lerga venían de acumular un total de siete jornadas sin conocer el peor resultado posible. Su último marcador desfavorable se dio el día 22 de octubre, cuando los mineros cayeron derrotados de manera contundente ante el Tamarite por un claro 4-1. Desde ese momento los de Lerga arrancaron su buena dinámica venciendo ante el Fraga (0-1), el Belchite (3-2) y la SD Borja (2-0), y empatando ante el Ebro (0-0), el Caspe (3-3), el Épila (1-1) y el Calamocha (1-1). Una buena racha que se acabó este pasado fin de semana, cuando los mineros volvieron a conocer la derrota en el partido que los enfrentó como visitantes al Binéfar. Los de las Cuencas Mineras aguantaron bien durante todo el encuentro, pero un gol sobre la bocina los apartó de continuar con su buena dinámica. Rumbo fijo Pese a sus respectivas derrotas, ambos equipos se mantienen vivos en la lucha por sus objetivos correspondientes. Los del Calamocha perdieron un puesto en la tabla clasificatoria y pasaron de la posición de plata a la de bronce, pero se mantienen en los lugares de play-offs y a tan solo un punto del liderato. Los utrillenses, por su parte, se mantuvieron en la posición número doce y, aunque no consiguieron asentarse en la parte medio-alta de la tabla, se mantienen lejos de los puestos de descenso y no muy lejos de los play-offs, por lo que todavía pueden seguir mirando para arriba.



La semana siguiente ambos equipos tratarán de volver a la senda del triunfo. En este sentido, los calamochinos se enfrentarán al Almudévar y los mineros harán lo propio ante el Cuarte.