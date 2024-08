Calamocha y Utrillas inauguran la Copa Federación ante el Caspe y el Brea

Por

No hace ni tres meses, antes del verano, Calamocha y Caspe estaban haciendo cuentas en el final de liga de Tercera División. Los del Bajo Aragón zaragozano, tras una temporada muy satisfactoria y con un equipo ordenado y con buenos fundamentos, estaban a punto de confirmar que, en efecto, jugarían play-off de ascenso. Poco más atrás, con idéntico orden y muy parecidos fundamentos, al Calamocha le faltaban apenas unos pocos puntos para disfrutar también de esa privilegiada posición en camino hacia la Segunda RFEF.



Un punto menos de suerte, de gol, de plantilla, o las circunstancias, impidieron a los del Jiloca terminar de disputar esas eliminatorias de ascenso. Pero el Calamocha quiere demostrar esta tarde de domingo, en la primera cita de esta primera jornada de Copa Federación, que en efecto las distancias con el Caspe no son, ni mucho menos, insalvables. Partido que es más un ensayo que una competición, pero un ensayo serio, que quieren pelear y vencer ambos y que se disputará en Jumaya con una temperatura que no superará ni mucho menos los treinta grados, tarde soportable para jugar buen fútbol, en ambiente que estará animado por las fiestas de la localidad.



El segundo partido de la primera jornada de esta Copa Federación en su fase autonómica lleva al Utrillas a un escenario superior, al menos hasta hace unos pocos meses. Piedrabuena, el feudo en el que el Brea se convirtió en el municipio con menor población que tenía plaza en categoría nacional de fútbol, es un campo de los de época, fútbol regional en estado puro, el primer jugador del equipo zaragozano que regresa a la Tercera aragonesa tras su descenso. Medirá este domingo su propia salud y la del Utrillas, que tiene pocas referencias del que va a ser su primer rival en esta Copa Federación, así que habrá muchas sensaciones nuevas en este equipo de Pitu Lerga que querrá seguir haciendo del fútbol aseado y la búsqueda de la portería rival su seña de identidad.



Será, con todo, un partido típico de pretemporada, en el que se espera, eso sí, una temporatura también llevadera, alejada de los rigores del calor registrados semanas atrás. Primer encuentro de Copa Federación para Utrillas y Brea, esta primera jornada; tendrán otros dos más, ante Caspe y Calamocha. La Copa Federación se configura en formato liguilla, con tres jornadas, la segunda de las cuales se disputará el próximo fin de semana también con los dos turolenses en liza.