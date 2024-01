Calamochinos y utrillenses arrancan el año por diferentes derroteros

Por

El año 2024 ha arrancado de manera algo distinta para los dos equipos turolenses del grupo XVII de la Tercera Federación, y es que después de dos jornadas en este nuevo año los de las Cuencas Mineras por fin conocieron la victoria el fin de semana pasado, mientras que los del Jiloca continúan sin ver ningún resultado positivo en lo que va de año. Una situación que contrasta bastante con el cierre del año anterior, pues ambos equipos llegaron al parón navideño en su mejor momento deportivo.



En el caso minero, estos arrancaron el año de manera negativa al salir derrotados de su visita a Binéfar (1-0) en los últimos instantes del juego y frenar así su dinámica de siete partidos sin perder. Sin embargo, el pasado fin de semana los de Pitu Lerga invocaron a la épica para vencer al entonces líder de la categoría, el Cuarte (2-0), demostrando un gran juego y dominando para regresar así a la senda del triunfo.



No obstante, en el caso calamochino la situación ha sido diferente. Los del Jiloca comenzaron el año también con derrota ante el Atlético Monzón (1-2) en un partido que estuvo marcado por la dureza del juego, así se vio reflejado en las dos expulsiones que se dieron, una para cada equipo, frenando también su buena dinámica de cinco partidos sin conocer un resultado negativo. Así pues, los calamochinos visitaron Almudévar con la misma intención que el Utrillas de regresar a la senda del triunfo, pero finalmente los calamochinos no fueron capaces de cuajar un buen partido y salieron duramente derrotados (2-0). Sin graves consecuencias Pese a que el Calamocha no ha conocido la victoria en lo que va de año 2024, también es cierto que las consecuencias no han sido demasiado graves, y es que los del Jiloca se mantienen en el podio de la categoría con 27 puntos, a tan solo un punto de la posición de plata y cuatro de la cabeza de la tabla clasificatoria.



Por su parte, con el regreso a la senda del triunfo de los mineros, estos alcanzaron la undécima posición y continúan mirando hacia arriba, ya que están a tres puntos de los play-offs y tienen un margen de 8 puntos con las posiciones de descenso.



Así pues, para la próxima jornada, los mineros buscarán mantenerse en la dinámica actual y los del Jiloca tratarán de recuperar su mejor versión, la que mostraron antes del receso navideño.



En este sentido, en la decimoséptima jornada del próximo domingo los mineros se enfrentarán a domicilio ante el Cariñena, un rival que está en serios aprietos peleando por no descender, mientras que los del Jiloca se verán las caras frente al Tamarite, que tampoco está pasando por su mejor año, pues están decimoterceros a seis puntos de las posiciones que nadie quiere ocupar: el descenso.