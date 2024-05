¿Y Si... Calamocha y Utrillas hubieran apretado un poco más el acelerador en algunas jornadas clave?

Por

Y se acabó. El pasado fin de semana los dos equipos turolenses de la Tercera Federación pusieron punto y final a una temporada para el recuerdo. Si bien la manera en la que la terminaron no fue la mejor, sobre todo en el caso calamochino que salió duramente derrotado en el último partido (4-1), nadie podrá borrar el curso 2023-2024 de su memoria, y es que los dos equipos han logrado su mejor clasificación histórica en la categoría en cuanto a cifras y en cuanto a posición en la tabla. Tan buena ha sido la temporada de ambos conjuntos que en el ambiente queda un interrogante de saber qué podría haber pasado si los dos equipos hubieran apretado más en algunos momentos de la temporada o no se hubieran visto tan mermados por las lesiones, porque, quizá, en ese caso ahora mismo podrían estar pensando en pelear por el ascenso.



Calamocha y Utrillas son la viva imagen de lo mucho que pueden cambiar las cosas de un año para otro. En el curso pasado los dos equipos navegaron, durante la gran mayoría de la competición, entre las últimas plazas de la tabla. Así pues, los dos equipos tuvieron ciertas dudas acerca de sus opciones de salvarse. No obstante, con un buen final de temporada, consiguieron permanecer en la categoría e incluso escalaron puestos en la clasificación para disimular su mal año. El juego que demostraron en aquella recta final fue el germen de lo que han acabado enseñando en esta temporada.



Los vaivenes de rendimiento no se han borrado por completo en esta 2023-2024, pues ambos equipos también experimentaron tiempos más oscuros, eso sí, mucho más controlados, pues los momentos complicados no se han prolongado demasiado en el tiempo y los equipos han sabido ponerle remedio con mayor celeridad. De esta manera, el Calamocha ha concluido la temporada en octavo lugar con un total de 49 puntos, rompiendo su anterior récord de puntuación establecido en la temporada 2018-2019, cuando obtuvo 46 puntos. Y el Utrillas ha terminado la campaña en décimo lugar con 47 puntos, su máximo registro de puntuación en la Tercera Federación. En este sentido, cabe destacar que el cuadro minero lleva menos años en la categoría, ya que logró el ascenso en el año 2022, mientras que el Calamocha lo consiguió en 2018.



Unos números que han hecho explotar de alegría a la afición que ha visto como su equipo, en muchos momentos de la competición, podía pelear por cotas más altas, y que parecen asentar a ambos equipos en la categoría. Así pues, ahora la pregunta que muchos se hacen es: ¿apuntarán los dos equipos más alto en las próximas campañas?



Es un tema delicado, porque para aspirar a nuevos desafíos entran en juego muchos otros factores además del deportivo, así como el económico, que es quizá el más importante en este sentido. Sin embargo, en Teruel ya ha habido otros clubes que decidieron dar el paso y no les ha ido nada mal. El ejemplo está en el CD Teruel que hace ya tiempo abandonó la Tercera Federación y hoy en día se está batiendo el cobre con algunos de los mejores equipos de España en la Primera Federación.



Es cierto que para dar el paso es importante tener en cuenta muchos factores además del deportivo, pero también es cierto que, en lo deportivo, las dos plantillas están clamando al cielo nuevos retos.