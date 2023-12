Color turolense en la fiesta del All Star de Valladolid

Por

La Superliga Masculina vuelve a vivir su encuentro de las estrellas esta tarde en Valladolid y dicho evento no sería lo mismo sin la representación turolense. En este sentido, un total de tres jugadores del Pamesa Teruel, Guillem Pont, Xavier Fresquet y Aharón Gámiz, estarán en el Polideportivo Pisuerga de Valladolid para disfrutar de este deporte y hacer disfrutar a la grada con su exhibición.



El encuentro que reúne a las estrellas de la máxima competición masculina será uno de los puntos culminantes de la gran fiesta del voley que se vive en Valladolid con la celebración de la Copa de España de Voleibol, que ha reunido en la capital vallisoletana a 405 equipos procedentes de toda la geografía nacional. El All Star de la SVM tendrá lugar en la tarde de este viernes a las 18:30 horas, y enfrentará al equipo morado y al equipo blanco pudiendo seguirse en directo por Teledeporte.



El equipo morado, dirigido por Alberto Toribio (Grupo Herce Soria) y Alexis González (Conectabalear CV Manacor), lo conforman los siguientes jugadores: Lucas Lorente y Guillem Pont como colocadores, Eduardo Álvarez y Bruno Santos como opuestos, Manuel Salvador, Facundo Funes, José Luis Linares y Florentino Ruda en el rol de receptores, Xavier Fresquet, Juan Ignacio Frías y Luis Vidal Allen como centrales y Aharón Gámiz como líbero.



Por su parte, al otro lado de la red, el equipo blanco está compuesto por los siguientes jugadores, bajo la dirección de Salim Abdelkader (CV Melilla) y Alberto Rodríguez (CV San Roque): Héctor García y Guillermo Loeches como colocadores, Juan Pablo Moreno y Gerard Osorio como opuestos, Vitor Alves, Yuen Liu y Tomás Hernández como receptores, Nahuel Camacho, Maximiliano Scarpin y Azddin Mimoun como centrales y Arnau Masía y Alejandro Moya como líberos.



El All Star de la SVM será uno de los puntos más importantes de los grandes días de voley que está viviendo Valladolid con la Copa de España de voleibol, el evento de participación más multitudinario del voleibol nacional.



Los turolenses ya volvieron esta semana al trabajo con los primeros entrenamientos después del receso navideño, de modo que este partido amistoso les puede venir bien para ver cómo se encuentran y recuperar sensaciones de cara a la reanudación de la competición nacional después de estas vacaciones. En este sentido, el Pamesa Teruel volverá a vestirse de corto el próximo sábado 6 de enero, cuando se enfrentará al Volei Villena Petrer.